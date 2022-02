Giovedì 3 marzo troviamo sul piano astrologico Urano nell'orbita del Toro, nel frattempo Saturno assieme a Mercurio transiteranno nel segno dell'Acquario. Il Sole, la Luna, Giove e Nettuno, infine, resteranno stabili nel domicilio dei Pesci, così come Plutone, Marte e Venere proseguiranno il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Bilancia e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. Giovedì durante il quale il primo segno d'Acqua potrebbe riprendere vigore sotto le lenzuola nel ménage amoroso, in particolar modo la prima decade che diverrà un pizzico più trasgressiva del solito per merito della corroborante posizione della Bianca Signora.

2° posto Scorpione: dritti al punto. Le prime due decadi di casa Scorpione, nel corso di queste ventiquattro ore, avranno buone chance di assumere un mood particolarmente schietto, grazie al quale riusciranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, al contempo, ottenere ciò che più desiderano.

3° posto Pesci: poliedrici. Versatili e dinamici, i nati sotto il segno dei Pesci si barcameneranno probabilmente tra più fronti in questa giornata invernale, orientando principalmente le loro energie sul versante pratico e su quello professionale.

I mezzani

4° posto Acquario: amore top. Dopo un mercoledì di rigidità caratteriale, il quarto segno Fisso tenderà ad ammorbidire il proprio atteggiamento nel focolare domestico, specialmente nei riguardi del partner che tenterà di accontentare in ogni modo.

5° posto Gemelli: nuove idee. Giornata d'inizio marzo dove i nati Gemelli potrebbero essere folgorati da nuove ed entusiasmanti idee per ottimizzare i loro progetti professionali, in particolar modo i liberi professionisti che scorgeranno un metodo innovativo per allargare il bacino d'utenza.

6° posto Leone: focus alimentare.

Ottime le effemeridi per i felini di prima decade questo giovedì per ciò che concernerà il loro regime alimentare, con i nativi che saranno indotti dal parterre planetario a cibarsi in modo più salutare e a fare un po' d'esercizio fisico in più.

7° posto Ariete: richieste amorose. Ambiguità e sotterfugi sul versante sentimentale non saranno, con tutta probabilità, contemplati dal primo segno di Fuoco in questa giornata di metà settimana.

A tal proposito, i nati Ariete chiederanno lumi alla dolce metà senza remore.

8° posto Capricorno: un colpo al cerchio e uno alla botte. Le questioni lavorative potrebbero necessitare di gran parte delle attenzioni del segno di Terra in questo giovedì, ma i nativi saranno chiamati a dosare con dovizia la loro concentrazione così da dedicare del doveroso tempo anche agli affetti.

9° posto Toro: hobby. Con un assetto astrale poco conciliante come quello di giovedì, il primo segno Fisso sarà presumibilmente chiamato a staccare la spina dalla quotidianità e ritagliarsi del tempo esclusivamente per se stesso, magari rispolverando degli hobby che avevano accantonato.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi.

Nettuno e i Luminari parranno giocare al gatto col topo con la mente di prima e seconda decade nativa, destabilizzando non poco idee e intenti del segno Mobile. Sarà bene, a causa di tale confusione, evitare di cimentarsi in impegni particolarmente gravosi.

11° posto Bilancia: umore flop. Più che per reali imprevisti pratici o ruggini relazionali, il giovedì di casa Bilancia risulterà presumibilmente poco scorrevole a causa dell'ombroso tono umorale con quale dovranno fare i conti i nativi sin dalle prime ore mattutine.

12° posto Sagittario: bizzosi. Tesi come una corda di violino, la terza decade dei nati Sagittario parrà scattare come una molla alla minima provocazione in queste ventiquattro ore, specialmente al lavoro dove ciò che accadrà non sembrerà affatto di loro gradimento.