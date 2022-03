In molte relazioni sentimentali a volte uno dei due ha degli attacchi di gelosia, che spesso potrebbero portare problemi come litigi o discussioni. Ci sono però alcuni segni zodiacali secondo l'Oroscopo che riescono a instaurare un rapporto davvero solido, stabile e convincente, dimostrando fedeltà e mai gelosia o dubbi nei confronti del partner. Il motivo? A volte per via dell'insicurezza, altre perché questo rapporto funziona veramente. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i segni che più sono fedeli nei confronti della loro anima gemella.

Fedeltà e gelosia, Leone: sempre fedele alla propria dolce metà

Non poteva mancare un segno zodiacale forte e innamorato come il Leone. Questo segno di fuoco è noto per la sua fedeltà nei confronti del partner, vedendo l'amore sempre come motivo di desiderio, di stabilità e di forte passione. Chi ha una relazione con questo segno di fuoco, o è nato sotto questo cielo, potrà sempre contare su una relazione di coppia basata sulla fiducia, anche nei momenti più difficili, e proprio per questo, difficilmente ci saranno momenti di gelosia.

Fedeltà e gelosia, Pesci: l'insicurezza che non sbilancia il loro rapporto

I nati sotto il segno zodiacale dei Pesci non provano spesso gelosia nei confronti del partner.

Questo perché principalmente spesso mostrano insicurezza, e preferiscono avere sempre delle certezze nella loro vita, come una relazione di coppia sana, o un lavoro fisso e proficuo. Nei casi estremi, preferiscono rimanere da soli e impegnarsi per trovare una soluzione a tutti i loro problemi. Ovviamente non sono completamente immuni dalla gelosia, ma alcune emozioni che provano preferiscono tenersele per sé.

Fedeltà e gelosia, Acquario: freddo, distaccato ma follemente innamorato

Anche se molti dipingono i nativi Acquario come un segno a tratti apatico, a volte sa amare in modo veramente disinteressato. Essere gelosi per loro non è il metodo più efficace per riuscire ad avvicinarsi alla persona che amano, al contrario, mostrano una grande fiducia verso gli altri, e pretendono lo stesso anche dalla loro anima gemella.

Proprio per questo, avere fiducia nella loro dolce metà è un metodo valido e importante per una relazione romantica, ma soprattutto stabile.

Fedeltà e gelosia, Bilancia: timidezza e attaccamento in relazione tra loro

Questo segno d'aria sa amare forse meglio di qualunque altro segno zodiacale, proprio per questo la gelosia non trova posto nel loro cuore e nella loro relazione, al contrario, mostrano una grande fedeltà. Certo, spesso i nativi di questo segno sono un po’ timidi, ma quando trovano il coraggio di farsi avanti, e sono sicuri di sé, mostrano un forte attaccamento verso la persona che amano, prendendo molto seriamente la loro storia d'amore.