L'oroscopo del mese di aprile vedrà diversi cambiamenti per i segni zodiacali. Il pianeta Venere si sposterà nel segno dei Pesci, che riuscirà a interpretare al meglio la propria vita sentimentale, mentre per la Bilancia questo periodo potrebbe essere meno interessante in amore. Scorpione riuscirà finalmente a risalire la china, e dare nuova vita alla propria relazione di coppia, al contrario, per il Sagittario il prossimo periodo non sarà così grandioso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di aprile per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo aprile 2022, 2^ sestina

Bilancia: il mese di aprile potrebbe non essere così esaltante in amore come il precedente.

Intendiamoci, le cose tra voi e il partner continueranno a andare bene, ciò nonostante potreste non essere sempre così entusiasti di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, forse per via del periodo meno interessante, con qualche stimolo in meno. In ogni caso, quei pochi momenti romantici che ci saranno, saranno da ricordare. Se siete single l'amore potrebbe non essere una priorità. Avrete altri pensieri per la testa, ma sappiate che quando l'amore arriva, non potrete resistere. Anche per voi dunque, se dovesse arrivare l'amore, accoglietelo a braccia aperte. Sul fronte professionale molte stelle si sono spostate dal segno dell'Acquario, ma questo non vorrà dire che non avrete ancora energie e idee a sufficienza per mettere in piedi progetti di buon livello.

Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di aprile pieno di novità tutte da vivere per voi, a cominciare dal passaggio di Venere in trigono dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda i sentimenti infatti le cose lentamente miglioreranno e torneranno a essere favorevoli. Sarete in grado di superare tutte le incomprensioni e i malintesi avuti in precedenza, e potrete concentrarvi su quelle cose che contano davvero per voi e per la vostra anima gemella.

I cuori solitari troveranno nuovi stimoli e maggiore voglia di mettersi in gioco, in particolare coloro che sono nati nella seconda decade. In ambito lavorativo la situazione non cambierà molto, dunque, prendetela come una buona notizia. Continuerete a fare bene il vostro lavoro. Dedicate invece maggiore attenzione nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà in opposizione.

Voto - 8️⃣

Sagittario: il prossimo periodo potrebbe non essere così grandioso per voi nativi del segno. Purtroppo il pianeta Venere si metterà in quadratura dal segno dei Pesci, e renderà le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella. Potrebbero giungere dunque delle incomprensioni tra voi, nulla di così grave o preoccupante, ma che in ogni caso andranno a rovinare il bel rapporto che state cercando di costruire. Se siete single difficilmente potrete pretendere qualcosa in più dalla vostra vita sentimentale, ciò nonostante non smettete di provare emozioni. Sul fronte lavorativo qualcosa inizierà a muoversi, in particolare nella prima parte del mese godrete di Mercurio favorevole, ma sarà solo qualcosa di passeggero.

In ogni caso però, dovrete sfruttare quelle piccole occasioni che arriveranno. Voto - 6️⃣

Capricorno: tornerà in voi la voglia di amare secondo l'oroscopo del mese di aprile. I rapporti tra voi e il partner tenderanno nuovamente a essere più sereni e movimentati, e voi per primi vi sentirete più coinvolti. Per quanto riguarda i cuori solitari, il prossimo periodo sarà decisamente più sereno per voi. Vi sentirete liberi di fare ciò che volete, e non si escludono nuove e romantiche conoscenze. L'unica cosa a cui dovrete stare attenti sarà non fare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro sicuramente non siete ancora tra i migliori in assoluto, ciò nonostante astri come Giove e Marte continueranno a darvi una mano.

Attenzione invece a Mercurio, che sarà in rapido movimento, cambiando velocemente le carte in tavola. Voto - 7️⃣

Acquario: dopo un mese di marzo convincente in amore, aprile sarà un po' meno romantico considerato che Venere vi lascerà, ma sarà comunque un buon mese da dedicare alla vostra vita sentimentale. Infatti, avrete ancora tante occasioni per regalare un sorriso e un p di felicità alla vostra anima gemella, in particolare voi nati nella terza decade. Se dunque ci sono dei progetti in corso, portateli avanti con il vostro solito entusiasmo, seguendo la vostra tabella di marcia. Per quanto riguarda i single, il periodo sarà florido, valido per provare a buttarsi in nuova storia d'amore. Non abbiate timori dunque, e fatevi avanti.

Sul fronte professionale la prima parte del mese avrà molto da offrirvi, ma nella seconda metà Mercurio sarà contro di voi, dunque meglio essere abbastanza precisi e ben organizzati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: un mese eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Arriveranno tante stelle nel vostro cielo a sostenervi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere infatti si poserà sul vostro segno zodiacale, rendendo particolarmente affiatata la vostra relazione di coppia. Sarete spesso di buon umore, e avrete sempre un buon motivo per condividere la vostra felicità con il partner, migliorando dunque l'intesa tra di voi. I single si sentiranno sereni e tranquilli, vivendo un ottimo equilibrio tra vita sociale e sentimentale, qualora nella loro vita ci sia già qualcuno nel loro cuore da conquistare.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio lascerà quasi da subito il vostro cielo, tuttavia, avrete dalla vostra parte astri come Giove, Marte e Mercurio, pronti a darvi una mano e rendere davvero interessanti i vostri progetti. Voto - 9️⃣