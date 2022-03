L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 marzo 2022. Sotto i riflettori, valutati esclusivamente sulla bontà del proprio cielo astrale, gli ultimi sei segni zodiacali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di dare un senso al prossimo giovedì? In verità tra i sei simboli in analisi i migliori in assoluto risultano essere Bilancia e Sagittario: entrambi valutati in periodo da cinque stelle, prestigioso riconoscimento riservato ai più fortunati del momento. Purtroppo non tutti potranno contare sul positivo supporto dell'Astrologia, come lo Scorpione e l'Acquario, rispettivamente giudicati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 31 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di giovedì 31 marzo

Bilancia: ★★★★★. Prosieguo di settimana sicuramente molto vivace e dinamico. Numerosi, e per la maggior parte molto positivi, i movimenti planetari sopra il vostro segno. Grande protagonista della vostra giornata sarà il Sole, potente e generoso come raramente accade. Puntate in alto nel lavoro, senza timori: qualunque sia la vostra aspettativa, stiate pur certi che la buona sorte la esaudirà senza batter ciglio. Non approfittarne sarebbe un delitto, sappiatelo. L'amore risulta in progressiva risalita sia in coppia che da single, quindi tutto benissimo.

In molti sarete effervescenti, fascinosi e carismatici quanto basta per far cadere ai vostri piedi chi ben sapete. Visto il periodo attenti a non esagerare.

Scorpione: ★★★. Giornata da considerare a pieno titolo come "sottotono". Nutrite molti dubbi in merito a una proposta d’affari che un vostro vecchio conoscente vi propone di partecipare?

Non agite d’impulso. Le stelle parlano chiaro: non è il periodo adatto per tentare la sorte e questo vale per tutti. Molto meglio lasciar perdere. Parlando di lavoro, nel dubbio, molto meglio stare fermi, anche se per voi ciò vorrebbe dire mordere il freno, ma visto il periodo di sicuro non è il momento per fare o disfare: potete solo portare pazienza.

In amore un amico/a di vecchia data potrebbe apparirvi sotto una luce diversa, decisamente insolita per un’amicizia. Forse sta nascendo qualcosa? Dovreste saperlo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 31 marzo prepara per voi ottime notizie. Con la Luna che proprio questo giovedì prende a stazionare in un favorevolissimo Ariete, segno di Fuoco come il vostro, le quotazioni per i Sagittario guadagnano punti preziosi. Allegria e buonumore saranno i protagonisti indiscussi della vostra giornata: non perderete un colpo! In ambito lavorativo potreste finalmente trovare il modo per avvicinarvi alla realizzazione di quello che è un vostro sogno da sempre. Non temete di osare, fatelo a basta. Ogni relazione d'amore intanto, anche la più piatta e stanca, riprenderà vigore tornando a trasmettere vivaci stimoli e forse anche piccanti emozioni.

Finalmente torna il buonumore e subito vi sentite meglio, più vigorosi.

Oroscopo e stelle del giorno 31 marzo

Capricorno: ★★★★. Il dilemma per questo giovedì è: trascorrere quest'ultimo giorno di marzo con gli amici oppure dedicarsi anima e corpo al partner, ai figli o solo a voi stessi? A voi l’ardua sentenza, anche se alla fine a decidere potrebbe essere semplicemente un’urgenza lavorativa o qualcosa di inderogabile che rinvierà tutto a data da destinarsi. Un collega di lavoro potrebbe dare forfait all’ultimo minuto e toccherà a voi fare da sostituto: calma, se così fosse pensate che potreste essere voi nell'esigenza di essere sostituiti. In amore, invece, l’occasione per trascorrere col partner dolci momenti insoliti, e altamente stimolanti, potrebbe presentarsi in modo fortuito: dateci dentro, si vive una volta sola!

Quando siete sereni e rilassati questo stato d’animo vi spinge a eccedere con i peccati di gola: cercate di non esagerare.

Acquario: ★★. Periodo decisamente poco efficace, in molti casi anche inaffidabile al 100%. Colpa della Luna che da un segno d'Acqua si trasferisce in Ariete, segno di Fuoco per voi davvero poco amichevole. Questo vi rende silenziosi, a tratti addirittura scontrosi e scostanti. A farne maggiormente le spese sarà, con ogni probabilità, il settore familiare. Battibecchi à gogo persino in ambito lavorativo. Un momento abbattuti, l’istante dopo euforici: questo giovedì l’eccessiva emotività rischia di farvi incappare in qualche pericoloso autogol. Anche la sfera affettiva purtroppo è abbastanza a rischio: colpa dei repentini e frequenti sbalzi d’umore, con il partner pronto a restare a dir poco perplesso.

Scaricare le energie negative per voi oggi è un imperativo categorico: fate un'attività nella quale sapete di poter spendere molta energia, ovviamente in cambio di tanto sano "divertimento".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 31 marzo, sottolinea la buona posizione della Luna in Ariete, in strepitosa combutta con Nettuno e Giove ancora stabili nel vostro segno. Avrete la giornata ai vostri piedi, pertanto chiedete e quasi sicuramente vi sarà dato. Non abbiate timore nel darvi obiettivi anche molto ambiziosi: in questo periodo per tanti di voi è impossibile fallire (ascendente permettendo, ovviamente). Lavoro in risalita: l’energia psicofisica, che il caro e buon Nettuno da molto tempo vi mette a disposizione, questo giovedì ha davvero dello strabiliante.

I risultati sorprenderanno anche voi. Se sul lavoro siete dei campioni, in amore sarete degli autentici assi: sensibili, affettuosi e pieni di fascino, farete strage di cuori, specie se siete in status single. Considerate anche che la salute è buona, oppure in risalita per chi avesse avuto problemi, è il cerchio è chiuso. Potete dedicare qualche attenzione supplementare al vostro aspetto: sarete davvero irresistibili!