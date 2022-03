Le previsioni dell'oroscopo del 10 marzo [VIDEO] esortano i Bilancia a prendersi una piccola pausa. I Leone sono molto incentrati sul soddisfacimento dei propri bisogni, mentre i Gemelli sono troppo indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: in ambito familiare potrebbe nascere qualche piccolo dissapore. Cercate di arginare i conflitti con il dialogo e la chiarezza. Sul lavoro, invece, urge una piccola pausa.

11° Pesci: attenti ai colpi di testa in amore. In questo periodo vi sentite un po' indecisi e instabili, pertanto potrebbe essere molto semplice perdere la brocca.

L'Oroscopo del 10 marzo vi esorta a essere più calmi e risoluti.

10° Ariete: ci sono novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma dovete essere pazienti. Se state cercando il modo di cimentarvi in qualche nuovo progetto, forse è tempo di aspettare e di non forzare troppo le cose.

9° Vergine: le emozioni sono il motore della vita e della vostra esistenza, non sapreste come fare senza. Tuttavia è bene che lasciate prevalere anche la ragione: nel lavoro, infatti, non potete essere così stralunati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: di solito siete delle persone piuttosto indecise. A ogni modo, meglio non essere troppo titubanti, soprattutto per quanto riguarda l'amore: seguite di più il vostro cuore.

7° Sagittario: giornata interessante per le relazioni. L'oroscopo del 10 marzo vi invita a tenere gli occhi ben aperti e a non lasciarvi sfuggire nulla. In amore dovete essere più risoluti.

6° Cancro: in amore stanno per arrivare delle delucidazioni. Chi stava attraversando un momento di confusione con l'avvicinarsi della primavera potrà mettere a posto moltissime faccende.

5° Scorpione: in ambito sentimentale vi sentite molto determinati. Se desiderate qualcosa di solito lottate fino in fondo per ottenerla. Nel lavoro, invece, attenti a qualche piccolo contrattempo.

Oroscopo 10 marzo dei primi quattro segni

4° in classifica, Toro: imparate ad apprezzare un po' di più ciò che avete, senza perdere necessariamente tempo dietro le cose che non sono in vostro possesso, questo non farà altro che rendervi infelici.

3° Capricorno: l'oroscopo del 10 marzo vi invita a essere audaci. In amore ci sono degli ottimi presupposti per andare avanti con fierezza e determinazione. Sul lavoro ci sono delle faccende in sospeso, ma tutto si rimetterà presto a posto.

2° Leone: i vostri interessi sono al primo posto nella categoria delle cose più importanti. Cercate sempre di soddisfare i vostri bisogni, costi quel che costi, senza ferire nessuno per farlo.

1° Acquario: le stelle vi esortano a prendere in mano la vostra vita e a lottare per ottenere ciò che volete e di cui avete bisogno. Non è più tempo di farsi delle domande, adesso dovete cercare delle risposte nette.