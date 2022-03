Mercoledì 9 marzo sul piano astrale la Luna stazionerà nell'orbita dei Gemelli, mentre Marte, Mercurio, Saturno e Venere risiederanno nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, continuerà il moto in Capricorno, così come Nettuno, Giove e il Sole resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Urano, in ultimo, permarrà in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: affascinanti. Dotati di uno charme che non passerà inosservato ai più, i nati Gemelli di prima e seconda decade godranno a piene mani del trigono che la Bianca Signora ingaggerà con il Luminare notturno, grazie al quale potrebbero riuscire a fare qualche interessante conquista affettiva.

2° posto Acquario: stacanovisti. Inarrestabile e ambiziosi, il quarto segno Fisso parrà non fermarsi di fronte ad alcun eventuale imprevisto che investirà la loro sfera professionale, i nativi metteranno in campo un mood stacanovista che farà avere una marcia in più rispetto ai colleghi.

3° posto Bilancia: scelte. Semaforo acceso sul verde questo mercoledì per il segno Cardinale alle prese con una relazione amorosa traballante, in quanto sarà presumibilmente chiamato dal parterre planetario a decidere se continuare o meno la storia sentimentale in essere. Qualunque sia la decisione, complice la congiunzione Mercurio-Saturno nell'amico Acquario, li indirizzerà sul miglior sentiero affettivo possibile.

I mezzani

4° posto Leone: focus economico. Il bottino finanziario di casa Leone avrà buone chance di essere posto sotto revisione dai felini in questa giornata di marzo, specialmente dalla terza decade che sarà indotta dallo Stellium d'Aria a non lasciarsi andare a spese voluttuarie. Le prime due decadi, invece, potranno permettersi qualche acquisto supplementare, purché risulti utile per la sfera professionale e/o domestica.

5° posto Vergine: dosare le energie. La seconda decade del segno di Terra potrebbe risentire di un calo energetico non indifferente nel corso delle ventiquattro ore, quindi sarebbe meglio che optasse per un'oculata suddivisione delle poche forze a disposizione. Così facendo, difatti, i nativi arriverebbero a fine giornata avendo adempiuto ogni attività pendente senza, però, risultare esausti.

6° posto Sagittario: risultati blandi. Mercoledì che sarà, c'è da scommetterci, per i nati Sagittario la tipica giornata che avanzerà sui binari della routine senza grosse novità o scossoni di sorta. Anche i risultati potrebbero non essere entusiasmanti, ma il segno di Fuoco non dovrebbe spazientirsi o dare di matto in quanto tra qualche settimane il Grande Benefico terminerà la quadratura.

7° posto Capricorno: pausa rigenerante. I pressanti impegni pratici e professionali degli ultimi mesi hanno fatto sì che i nati Capricorno si catapultassero completamente in tali attività, spesso trascurando alcune importanti relazioni interpersonali. Questa giornata, invece, li inviterà probabilmente a prendersi una pausa esclusivamente per sé stessi e per operare una, seppur breve, rigenerazione interiore.

8° posto Ariete: taciturni. L'indole impulsiva e chiacchierona che sovente fa parte del corredo astrologico di casa Ariete lascerà spazio, con tutta probabilità, a un mood taciturno, figlio delle ultime beghe sentimentali che i nativi, in particolar modo quelli della prima decade, non stanno ancora riuscendo a metabolizzare.

9° posto Cancro: timorosi. Le speranze verso il prossimo futuro potrebbero rappresentare il tallone d'Achille di casa Cancro durante questa giornata di metà marzo, in quanto le prime due decadi del segno d'Acqua parranno essere timorose dell'attuale situazione poco soddisfacente che riguarda il fronte monetario.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: compromessi. Il versante lavorativo sembrerà essere un campo minato per i nati sotto il segno dello Scorpione, specialmente per ciò che concernerà l'aspro e rancoroso rapporto che si creerà probabilmente con capi e colleghi.

Per far sì che ciò non accada, sarà bene che i nativi non cedano ad alcuna provocazione e, all'occorrenza, accettino qualche compromesso.

11° posto Toro: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe creare un certo scompiglio nel ménage amoroso di casa Toro, rendendo i nativi perplessi e poco sicuri di come agire a riguardo. Il sostegno astrale, nel corso del mercoledì, non investire il settore affettivo del segno di Terra, quindi quest'ultimo farebbe bene a far passare la bufera sentimentale senza batter ciglio.

12° posto Pesci: schiarirsi le idee. Gli astri dominanti saranno occupati perlopiù da segni Fissi e tale rigidità planetario potrebbe essere mal tollerata dalla terza decade di casa Pesci, la quale preferirà starsene in disparte a schiarirsi le idee, magari dedicandosi al proprio hobby prediletto.