Per la primavera del 2022, l’Oroscopo in amore vedrà l’Acquario come protagonista assoluto del panorama astrologico, grazie alla presenza di Venere in questa costellazione; mentre il Capricorno dovrà prestate molta cautela.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la primavera, segno per segno.

L’oroscopo della primavera: Acquario in testa alla classifica

1° Acquario: secondo l’oroscopo avrete un bellissimo periodo, cosa che per i sentimenti significherà avviare progetti con il partner e di incamminarsi verso nuovi orizzonti, anche quelli inesplorati.

Venere nella vostra costellazione vi darà tantissimo romanticismo e quell’allegria che recentemente è venuta a mancare nelle relazioni a causa di qualche fattore esterno che vi ha stressato. Voto: 9

2° Ariete: Venere nella costellazione dell’Acquario all’inizio della primavera vi porterà a desiderare una relazione amorosa se siete single, oppure una maggiore intesa con il partner. Sicuramente questa spinta eccellente però vi metterà alla prova, perché dovrete prendere una decisione importante, come andare a vivere insieme alla persona amata oppure regalare una bellissima sorpresa al partner. Voto: 8

3° Bilancia: con Venere nella costellazione dell’Acquario per voi si prospetta un periodo molto romantico all’interno del contesto amoroso.

Avrete voglia di innamorarvi e di sperimentare situazioni nuove, magari con la persona con cui vorreste intrecciare una storia. Secondo l’oroscopo, dovrete prestare attenzione al periodo di maggio, decisamente negativo se volete accelerare in amore. Voto 7

4° Cancro: ci sarà tanta voglia di innamorarvi e di sperimentare sensazioni nuove, soprattutto se siete single da poco tempo.

Il mese di aprile in particolare sarà quello della svolta, della passionalità e dell’audacia, sia per storie d’amore che si prolungano nel tempo, sia per qualche avventura che vorreste concedervi. Queste ultime però avranno poche chance di evolvere, anche se a primo acchito potrebbero sembrare serie. Voto: 7

Sagittario fortunato

5° Sagittario: la fortuna di Giove in questa stagione potrebbe favorire gli incontri e le prospettive di avere una relazione molto affiatata, mentre i mesi favoriti della primavera per la coppia sono marzo e di maggio.

I progetti di coppia che avete entrambi in mente potrebbero trovare una conclusione con una convivenza oppure avere un' ulteriore evoluzione. Voto: 7

6° Gemelli: per questa primavera 2022 potrebbero non esserci molte novità positive in amore, però il miglioramento nelle relazioni sentimentali e per esteso quelle familiari si avvertirà a partire dalla seconda metà della stagione. Secondo l’oroscopo infatti potreste avere voglia comunque di dare una nuova linfa alla vostra storia d’amore, nonostante non riusciate a premere sull’acceleratore, almeno per il momento. Voto: 6

7° Capricorno: avrete molte possibilità di innamorarvi se vorrete intavolare una nuova relazione di stampo amoroso, perché secondo l’oroscopo i presupposti ci saranno, soprattutto se siete single da tanto tempo.

Però dovrete ‘lavorare’ molto su un aspetto che curate molto poco, ovvero quello che dovrebbe portarvi a esprimervi un po’ di più. Dovreste prestare attenzione inoltre a un calo dell’affinità che potrebbe presentarsi entro la fine della stagione primaverile. Voto: 5

8° Toro: non ci sarà una affinità eccellente all’interno della vostra storia d’amore, perché non avrete occasione di sperimentare molto l’influenza di Venere nella vostra costellazione, però con la fortuna di Giove riuscirete a far fronte a delle problematiche che vi state portando dietro da tanto tempo. Secondo l’oroscopo, riuscirete a prendere una decisione molto ferma e audace. Voto: 5

Cautela per Scorpione

9° Scorpione: cercare di incentivare le dinamiche all’interno della coppia potrebbe essere molto controproducente, soprattutto se è già in crisi.

La cautela potrebbe essere portatrice di occasioni molto buone, perché Marte nella costellazione dei Pesci potrebbe regalarvi una passione unica che vi permetterà di intavolare una relazione, nonostante dobbiate essere costantemente vigili, perché non è detto che la storia duri a lungo. Voto: 5

10° Pesci: avrete una primavera abbastanza tranquilla, secondo l’oroscopo. Se avrete una delusione da parte del partner, riuscirete sorprendentemente a prendere le cose con filosofia, senza essere particolarmente risentiti. Gli incontri potrebbero portarvi molte amicizie, ma niente che possa evolversi in una relazione amorosa che possa durare a lungo. Voto: 6

11° Leone: la primavera per il vostro segno zodiacale potrebbe apparire piuttosto monotona e piatta.

Non ci saranno novità a livello sentimentale, così come non si verificheranno evoluzioni all’interno della vostra relazione amorosa già in essere. Anzi, in coppia o anche in famiglia potrebbero emergere delle problematiche che probabilmente sono rimaste sopite per tanto tempo a questa parte. Voto: 4

12° Vergine: purtroppo avrete Giove in opposizione, quindi le vicende amorose al momento non dovranno essere toccate, perché si rischia qualche danno. Secondo l’oroscopo nella vita di coppia subentrerà un periodo turbolento a cui seguiterà una separazione, forse definitiva. Questo però potrebbe essere indice di un nuovo inizio dal punto di vista sentimentale, ma anche emozionale, anche se dovrete attendere un po’. Riuscirete a uscire dalla spirale della tristezza entro la fine della stagione. Voto: 4