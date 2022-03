L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 marzo 2022. Sotto analisi quest'oggi le previsioni zodiacali degli ultimi sei segni, ossia dalla Bilancia sino a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima giornata valutata con le cinque stelline della buona sorte. Ad avere massimo supporto sarà il settore dedicato ai sentimenti: sfruttate il periodo facendo quello che di solito non avete "coraggio" di fare, per pudore o semplicemente per paura di sbagliare.

I pianeti suggeriscono strategie inedite per dare nuova luce a vari aspetti della vostra vita. Il settore affettivo è l’ambito maggiormente coinvolto. Avete la possibilità di chiarire malintesi, fare progetti importanti, senza il timore di non vederli realizzati. Per quanto concerne il lavoro invece, un buon risultato si ottiene con la collaborazione di tutti. Fate appello alla vostra credibilità, per coinvolgere i più scettici.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano un periodo decisamente positivo, anche se improntato alla scontata routine. Malgrado qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine, avrete ragione voi: certi cambi di programmi finiscono sempre con l’innervosirvi, ma dovrete fare buon viso a cattiva sorte.

Nel lavoro, nonostante il timore di non farcela, persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, superando anche le più rosee aspettative. Contrastati da una persona un po' avversa, i progetti legati alle questioni di cuore procederanno con evidente difficoltà. Non perdete la calma. I pianeti sostengono i parte i vostri progetti ma è vero anche che a questi dedicate gran parte delle energie.

E sapete bene di avere le energie in riserva...

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 marzo vede la giornata di venerdì all'insegna del sottotono. Alti e bassi nel periodo si susseguiranno senza sosta: calma! Potrebbero verificarsi nel corso della giornata piccoli malcontenti nei rapporti familiari. Le esigenze vostre e altrui non si incontrano quasi mai, ma voi, invece di cercare un compromesso, puntate allo scontro.

Sfogate il nervosismo lasciandovi andare allo shopping, anche se molti degli acquisti cui mirate sono fuori dal vostro budget. Nel lavoro, condotte con intelligenza e spirito critico, le vostre iniziative riceveranno un impulso favorevole. Conseguirete buoni risultati in amore, anche se in alcuni casi siete tesi e poco socievoli. Ma se il partner vi ama alla follia, come sostiene, non si farà intimorire dai vostri nervosismi.

Oroscopo e stelle dell'11 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Periodo poco positivo dovuto a confluenze astrali contrarie al segno. In generale potreste dover affrontare piccoli intoppi o situazioni impegnative da sbrogliare. Messi alla prova da circostanze sfavorevoli, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà.

Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il faticoso lavoro svolto finora. Scegliete soprattutto con cura le parole per esprimere giudizi e opinioni. Se agite con diplomazia, nel lavoro avrete più possibilità di centrare il successo. In amore intanto, insinuazioni maliziose e chiacchiere malevole sul conto del partner vi renderanno sospettosi: tranquilli, non ne avete motivo! Non prestate orecchio a maldicenze o invidie varie.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno, non vedono troppo male il periodo in analisi. Diciamo che andrete incontro ad una giornata "passabile", buona per certi versi mentre per altri decisamente impastati nella scontata routine. A rendere vivibile questo venerdì saranno senz'altro equilibrio e desiderio di benessere, soprattutto interiore.

Gli astri imprimono sufficiente forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasciano spazio all’autocontrollo. In ambito lavorativo però dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un riconoscimento concreto. Nel giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 11 marzo, annuncia ottime performance in ambito sentimentale e non solo. In primissimo piano la famiglia, gli amici e le persona stimate. Buon periodo per dialogare con colleghi o persone conosciute da poco. Notizie da una cara amicizia vi metteranno di buonumore e vi instilleranno la volontà di riallacciare alcuni rapporti.

Seguite questo desiderio: non ve ne pentirete. La presenza di un personaggi poco gradito potrebbe mettere in crisi gli incontri, gli spostamenti e i contatti via internet: liberatevene al più presto. Nel lavoro, piccoli screzi con i collaboratori per questioni di ruolo o di potere. Fate immediatamente un passo indietro: è in gioco la vostra credibilità. Tutto bene in amore. Se il partner appare ombroso, la colpa non è vostra. Ma cercate comunque di farlo rilassare, magari organizzando una romantica serata a due.