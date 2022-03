Giro di boa della seconda settimana del mese di marzo che porta novità e cambiamenti a tutti i segni zodiacali dal punto di vista astrologico. Di seguito l'oroscopo del 10 marzo.

Ariete: in amore momento interessante se si ha la volontà di riavvicinarsi a una persona. I progetti per le coppie partono bene. Nel lavoro grazie a Marte nel segno buone intuizioni da qui ai prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti energia da sfruttare in questa giornata. Le proposte che arrivano saranno interessanti. Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiare e non mancano nuovi accordi da qui ai prossimi giorni.

Gemelli: a livello sentimentale tutto sta cambiando al meglio grazie anche alla Luna nel segno. Nel lavoro, se siete in attesa di una conferma avrete presto notizie interessanti.

Cancro: in amore con Venere in opposizione ci saranno da gestire al meglio i rapporti. Diverse le tensioni da superare. A livello lavorativo, se avete vissuto un blocco ora ci sarà la possibilità di recuperare.

Leone: per i sentimenti con Venere in opposizione non mancheranno delle polemiche. I problemi che nasceranno ora saranno da saper gestire al meglio. Nel lavoro al momento ci vuole pazienza, sono da rivedere alcuni accordi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento di calo, questo perché state facendo troppe cose contemporaneamente.

Nel lavoro con la Luna dissonante ci saranno diverse situazioni difficili da superare.

Previsioni e oroscopo del 10 marzo 2022: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e i nuovi incontri sono favoriti per i single. A livello lavorativo un contratto potrà essere rivisto perché c'è la volontà di ottenere qualcosa in più.

Scorpione: in amore weekend in arrivo che potrebbe portare un recupero visto che Mercurio entra nel segno. Nel lavoro momento favorevole per le relazioni con gli altri.

Sagittario: per i sentimenti con la Luna in opposizione c'è uno stato di maggiore stanchezza, attenzione per questo nei rapporti con gli altri. Nel lavoro le idee che arrivano ora sono interessanti, gestita al meglio tutto quello che arriva.

Capricorno: a livello amoroso situazione migliore anche se ci sono dei problemi da superare grazie al dialogo con la persona amata. Nel lavoro notizie interessanti quelle in arrivo, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in aspetto interessante avrete la possibilità di superare alcune difficoltà del passato. Nel lavoro periodo favorevole, i progetti sono interessanti.

Pesci: in amore giornata agitata, ma si recupera a breve. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare ma le stelle dalla vostra parte aiutano.