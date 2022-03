Le previsioni dell'oroscopo del 14 marzo esortano i nati sotto il segno della Vergine a chiarire delle situazioni in sospeso. I Pesci sono un po' delusi, mentre i Sagittario devono essere energici.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: un'inaspettata delusione in amore potrebbe compromettere drasticamente il vostro stato d'animo. Cercate di non prendere sotto gamba delle faccende personali importanti.

11° Capricorno: i complimenti sono una cosa che fa sempre piacere ricevere.

Quando questo non accade, però, non dovete cominciare a sentirvi frustrati o a perdere sicurezza in voi stessi.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 marzo esortano i nati sotto questo segno a cominciare questa settimana in maniera energica. Il lunedì non è di certo il vostro giorno preferito, ma le cose da fare sono tante.

9° Toro: non perdete tempo in situazioni che non sono in grado di offrirvi nulla. Sia nel lavoro sia in amore è importante andare solo nella direzione che vi dice la vostra testa.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 14 marzo annuncia un inizio giornata un po' più fiacco del solito. Ad ogni modo, cercate di essere abili nel risolvere anche se situazioni più incresciose, sarà questo a fare la differenza.

7° Cancro: giornata di alti e bassi dal punto di vista professionale. Ci sono delle cose da mettere a posto e le persone che vi circondano potrebbero non essere esattamente della vostra opinione.

6° Ariete: chi sta affrontando un momento un po' delicato dal punto di vista sentimentale, potrebbe essere molto suscettibile anche negli altri ambiti.

Soprattutto sul lavoro cercate di essere più freddi e distaccati.

5° Gemelli: in amore ci sono delle belle opportunità in arrivo. Allargate i vostri orizzonti e non vi accontentate mai. Anche nel lavoro è importante essere ambiziosi e tenaci.

Oroscopo 14 marzo, i primi quattro segni

4° in classifica Vergine: se ci sono delle situazioni in sospeso in amore, forse è il caso di darsi da fare per risolvere.

Questo momento è molto favorevole per le riconciliazioni, quinti, approfittatene.

3° Leone: se c'è una cosa che vi riesce meglio, è convincere le persone ad esaudire i vostri desideri. Siete persone estremamente carismatiche, pertanto, è meglio approfittare di questo dono.

2° Acquario: secondo l'oroscopo del 14 marzo, i nati sotto questo segno farebbero bene a concentrarsi sul lavoro, in quanto sono in arrivo delle belle soddisfazioni. I sacrifici fatti verranno ricompensati.

1° Bilancia: dopo aver vissuto qualche giorno un po' burrascoso, adesso tornerà a splendere finalmente il sole nella vostra vita. Meglio non essere troppo severi con voi stessi e concedetevi qualche sfizio.