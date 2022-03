Per la settimana che va dal 14 al 20 marzo 2022, l’Oroscopo prevede il segno del Toro in testa grazie al supporto di Venere e della sua fortuna. La buona sorte si rifletterà anche per i nati sotto il segno del Capricorno. I segni di acqua saranno tutti nel mezzo della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo per la settimana: Ariete energico

1° Toro: sicuramente avrete dalla vostra parte Venere che vi conferirà tanta passione e tanto romanticismo all’interno della coppia, mentre per quanto riguarda il lavoro si presenteranno delle occasioni più uniche che rare per poter dare una svolta alla vostra carriera.

Con le questioni personali avrete molto più tempo libero e capacità di risolverle entro poco tempo.

2° Capricorno: finalmente la fortuna potrebbe dare un giro di vite alla vostra carriera e renderla sempre più salda e in costante evoluzione. Per quanto riguarda le questioni di cuore, riuscirete a farvi avanti con una persona che ammirate da lontano, anche per instaurare una semplice amicizia. Sicuramente avrete tante energie per il fine settimana.

3° Ariete: avrete una energia eccellente che vi permetterà di fare tanto lavoro con pochissimo sforzo grazie a Marte. Le collaborazioni lavorative e professionali invece saranno supportate dal pianeta Mercurio, il quale incentiverà anche la riuscita di determinati progetti che probabilmente in tempi recenti erano rimasti nel cassetto.

Nel fine settimana potreste avere qualche bella sorpresa da parte del partner, secondo l’oroscopo.

4° Bilancia: avrete tante gratificazioni che condividerete con la vostra squadra di lavoro, perché i progetti e gli affari di queste giornate in particolare saranno fra i migliori che potrete riscontrare nell’intero mese di marzo.

Grazie al supporto della Luna, avrete anche dei momenti estremamente romantici con il partner e tante prospettive di intavolare una relazione duratura per i single.

Pesci ottimale

5° Pesci: sicuramente avrete un aspetto molto più seducente e affascinante, ma dovrete prestare molta attenzione alle eventuali attenzioni non gradite.

Siate sempre fedeli a voi stessi e non accettate relazioni, anche di amicizia, che potrebbero farvi sentire “stretti”. Nel fine settimana si presenterà una occasione lavorativa molto allettante.

6° Sagittario: avrete una settimana che scorrerà liscia come l’olio e che probabilmente potrebbe anche offrirvi qualche affare in più da non sottovalutare. L’oroscopo per il vostro segno prevede anche una sintonia molto più stretta con il partner, inoltre il fine settimana potrebbe regalarvi delle opportunità di riappacificazione all’interno del contesto familiare.

7° Cancro: sicuramente questa settimana potrebbe presentarsi abbastanza buona grazie ad un Mercurio sempre più favorevole, ma dovrete fare i conti con la mancanza sostanziale della fortuna in amore e delle ripercussioni che questa assenza comporterà.

Dovrete prestare attenzione a qualche mattinata non proprio ottimale sul piano affaristico, mentre avrete un rialzo positivo nel fine settimana.

8° Scorpione: dovrete fare attenzione ad eventuali ostacoli che vi separeranno dai vostri obiettivi professionali, perché la posta in gioco sarà molto alta e potrebbe non essere del tutto alla vostra portata. Con le questioni di cuore riuscirete ad ottenere una riappacificazione desiderata e sentita, nonostante le recenti scaramucce. Weekend ottimale.

Opposizione di Marte per il segno del Gemelli

9° Gemelli: avrete una opposizione importante da parte del pianeta delle energie Marte, dunque evitate di stancarvi sul posto di lavoro e concentratevi sulle metodiche per trovare finalmente un po’ di relax nel corso delle serate della settimana.

Secondo l’oroscopo anche venere potrebbe non essere dalla vostra parte, quindi evitate anche di irritarvi all’interno del contesto amoroso, perché potrebbe essere inevitabile un allontanamento.

10° Leone: avrete una settimana altalenante secondo l’oroscopo, perché avrete a disposizione solo pochi momenti per voi stessi. Purtroppo con la squadra di lavoro non scorrerà buon sangue, in questo momento. Dovrete cercare di essere pazienti sul piano familiare, nonostante la pazienza a volte potrebbe abbandonarvi molto facilmente.

11° Acquario: sicuramente il weekend , secondo l’oroscopo, potrebbe darvi una tranquillità e una fortuna desiderate a lungo, ma la settimana potrebbe presentarsi difficoltosa e monotona sul lavoro.

La squadra di lavoro collaborerà molto poco, quindi sarà indicato agire in solitaria.

12° Vergine: dovrete essere molto pazienti, perché avrete una opposizione di Venere che sicuramente non vi donerà delle serate molto concilianti con il partner. Sul lavoro ci sarà il mezzo della settimana a rendervi leggermente più fortunati con gli affari, ma dovrete al tempo stesso fare attenzione a qualche spesa in più.