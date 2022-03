L'oroscopo della giornata di sabato 12 marzo prevede buone novità in campo professionale per il Toro, forte di Giove e ora di Mercurio in sestile, mentre Pesci avrà delle idee migliori per migliorare i propri affari. Leone avrà un po’ di respiro al lavoro, ma difficilmente recupererà terreno, mentre per il Cancro ci saranno momenti davvero soddisfacenti, in amore e al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 12 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 12 marzo 2022 segno per segno

Ariete: anche se Mercurio si troverà alle vostre spalle per un po’ di tempo, questo non vuol dire che in ambito professionale non saprete più svolgere i vostri progetti.

Marte è ancora favorevole, le idee non mancheranno, e con un po’ d'impegno riuscirete a farcela. Per quanto riguarda i sentimenti, questo fine settimana non sarà dei più romantici, proprio per questo concentratevi su come rendere più stabile la vostra vita sentimentale. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale leggermente migliore rispetto alle giornate precedenti, ma in ogni caso niente di esaltante. Single oppure no, per fare breccia nel cuore della persona che amate, non basta avere fascino. Dovrete dimostrare di essere pronti a rinunciare a tutto pur di avere al vostro fianco la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno in buon aspetto, e vi permetteranno di raggiungere risultati migliori.

Attenzione però alle energie a disposizione. Voto - 7️

Gemelli: periodo stabile in amore secondo l'oroscopo della giornata di sabato 12 marzo. Venere rimarrà stabile nel segno dell'Acquario, e non vi farà mancare nulla tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single penserete al vostro futuro con maggior interesse in questo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro sarà meglio fare attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe portarvi fuori strada con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato equilibrata e soddisfacente secondo l'oroscopo. La Luna sarà nel vostro cielo, e in ambito amoroso favorirà animo e desiderio nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single qualcosa inizia a muoversi nella vostra vita sociale e amorosa. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio si unisce a Giove favorevole, e i vostri progetti prenderanno il volo. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale in lieve miglioramento in questo inizio di fine settimana. Mercurio smetterà di andarvi contro, ciò nonostante meglio non avere aspettative alte, non per il momento. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimane negativa, e se volete trovare l'amore dovrete metterci tutto il vostro impegno. Se invece l'avete già trovato, impegnatevi per non allontanarvi dalla vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Vergine: vita di coppia piacevole in questa giornata per voi nativi del segno.

Ad animare l'intesa tra voi e il partner, o con la vostra fiamma se siete single, ci penserà la Luna in sestile. Mettete in mostra tutto il vostro fascino, senza escludere tutte le vostre buone doti. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio sarà opposto per un po’, e portare avanti i vostri progetti diventerà sempre più difficile. Voto - 7️⃣

Bilancia: godersi al meglio la propria relazione di coppia quando la Luna si trova in quadratura non sarà semplicissimo. Secondo l'oroscopo di sabato 12 marzo però, Venere rimane positiva, dunque non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Single oppure no, troverete dei punti in comune che vi permetteranno di sentirvi vicini alla vostra fiamma.

Nel lavoro Mercurio se ne va, e dovrete affidarvi a Marte per svolgere efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di sabato che vi darà tanti buoni motivi per essere felici. In amore la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a sentirvi più in armonia con il partner. Se siete single sarete più aperti a nuove esperienze, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio diventerà favorevole nel prossimo periodo, e insieme a Giove, sarà possibile recuperare terreno e raggiungere migliori risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali in calo dal punto di vista professionale. Mercurio si troverà in quadratura nel prossimo periodo. Energie e voglia di fare non mancheranno, ciò nonostante dovrete anche saper mettere in pratica le vostre conoscenze.

Vita di coppia stabile grazie a Venere in sestile. Sarete piuttosto decisi nei confronti del partner, che apprezzerà il vostro modo di fare. Anche voi single vorreste andare dritti al punto, ma sarà meglio non bruciare le tappe. Voto - 7️⃣

Capricorno: non una giornata grandiosa per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo di sabato 12 marzo vedrà la Luna in opposizione, e non sempre riuscirete a comprendere le intenzioni del partner. Per quanto riguarda voi single ci saranno alcune questioni che avranno bisogno di chiarimenti. In ambito lavorativo sarete un po’ più attivi grazie a Mercurio, ora in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo assolutamente positivo in ambito amoroso, merito di Venere nel vostro cielo.

Single oppure no, quest'inizio di primavera vi darà tante occasioni da batticuore, tutte da vivere. Sul fronte professionale perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora in grado di mettere sul tavolo risultati davvero impressionanti. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di sabato che vedrà un cielo molto equilibrato. In amore vivere la vostra relazione di coppia sarà qualcosa di piacevole e mai un peso. Ciò aiuterà molto l'affiatamento tra voi e il partner, a sentirvi più legati. Se siete single questo cielo vi mette decisamente in primo piano e potrete facilmente farvi notare. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio vi permetterà di investire più risorse nei vostri progetti e di conseguenza, fare di meglio. Voto - 9️⃣