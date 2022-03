Le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 marzo esortano i Pesci a essere audaci. I Toro saranno un po' giù di corda, mentre i Bilancia avranno una giornata burrascosa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: giornata non proprio esaltante dal punto di vista dell'umore. Vi sentite un po' deconcentrati e questo potrebbe portare qualche piccolo problema dal punto di vista professionale.

11° Leone: siete persone molto audaci, ma dovete cercare di essere un po' più precisi. Non impelagatevi in questioni troppo complicate, questo è il periodo in cui è importante privilegiare la semplicità.

10° Acquario: l'Oroscopo del giorno 15 marzo esorta i nati sotto questo segno a esternare il proprio stato d'animo. Se siete preoccupati per qualcosa, forse è il momento di affrontare le vostre paure.

9° Bilancia: giornata un po' burrascosa, specie se dovete prendere delle decisioni importanti. Non siate troppo irruenti nel manifestare i vostri punti di vista. In certe circostanze meglio essere flessibili e accondiscendenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: alti e bassi in ambito sentimentale. Ci sono dei nodi che stanno per venire al pettine, tuttavia cercate di essere un po' più sicuri di voi. Se avete il piede in due scarpe, forse è tempo di cambiare atteggiamento.

7° Cancro: giornata di forti consapevolezze per i nati sotto questo segno. Siete piuttosto vulnerabili e sensibili, pertanto potrebbe essere molto semplice assorbire gli stati d'animo altrui. Cercate di circondarvi di persone ottimiste.

6° Capricorno: l'oroscopo del giorno 15 marzo vi invita a riflettere accuratamente prima di prendere una decisione.

Se qualche progetto non dovesse andare a buon fine non demordete, c'è sempre un motivo anche dietro i "no".

5° Sagittario: oggi vi sentite piuttosto solari e propositivi. Il fine settimana vi è servito per schiarirvi le idee e per avere una maggiore sicurezza in voi stessi e dei vostri desideri. Non abbiate paura di dire ciò che pensate.

Oroscopo segni fortunati 15 marzo

4° in classifica Scorpione: siete sempre alla ricerca di grandi emozioni, impavidi e spregiudicati quando serve. In ambito sentimentale è opportuno aprirsi ed evitare di chiudersi a riccio.

3° Gemelli: l'oroscopo del giorno 15 marzo vi esorta a non temporeggiare. Se vi trovate dinanzi un bivio seguire il vostro cuore. Interessanti risvolti sul fronte professionale, presto arriveranno delle novità.

2° Ariete: le stelle illuminano il vostro cammino e preannunciano un futuro estremamente roseo dal punto di vista dei sentimenti. Meglio mettersi in gioco fino alla fine in questo periodo.

1° Pesci: nel lavoro date il meglio di voi. Così come gli Scorpione, anche i nati sotto questo segno sono impavidi e disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. In amore siete favoriti.