L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 marzo 2022. Sotto osservazione da parte dell'Astrologia quotidiana la giornata di martedì, in questo contesto messa in relazione con i simboli astrali della seconda sestina zodiacale. A coloro che non avessero bene a mente di quali segni stiamo parlando, come promemoria diciamo che andremo a valutare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare un volto e un nome ai più fortunati del momento? Bene, allora passiamo subito a svelare cosa dicono le previsioni giornaliere togliendo il velo all'Oroscopo del giorno 15 marzo: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni e stelle di martedì 15 marzo

Bilancia: ★★★★. Con la Luna ancora fissa nel congeniale Leone e con una Venere pronta a fare il tifo per voi, questa giornata promette buone soddisfazioni, specie nella parte riguardante i sentimenti in generale. Favoriti gli interessi personali e le relazioni sociali: l’ideale per una serata rilassante e piacevole. In amore potete senz’altro consolarvi con la vita sentimentale, dove tutto scorre sereno: assecondate ogni vostro desiderio. Una meraviglia le coppie formate da poco! Single, senz'altro voi potete stare tranquilli. In questa giornata il cielo è quasi del tutto blu e sgombro da nubi, dunque in perfetta linea con questo splendido metà marzo. Certi segnali vi appaiono poco chiari.

Prima di sbilanciarvi, assumendo per primi l’iniziativa, meglio aspettare che i dubbi si dissolvano. Nel comparto lavoro buone chance da afferrare al volo prima che altri lo facciano al posto vostro. Sarete abili e astuti nello sfruttare al meglio ogni opportunità.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano poco positiva questa Luna in Leone, presente in un segno che non è affatto nelle vostre corde.

In molti casi l’astro in questione renderà tutto più problematico. La situazione, già poco esaltante, questo martedì potrebbe peggiorare. Dovete fare appello alla vostra tenacia. In fatto di lavoro per ora le cose sono tutt’altro che perfette, ma non preoccupatevi: da domani/dopodomani arriverà una persona o collega a darvi man forte.

In amore, invece, sarete disponibili a nuovi contatti, cercare altre amicizie; purtroppo il tutto potrebbe durare solo lo spazio di un battito di ciglia. Siete discontinui nelle vostre aspettative amorose: un giorno vi piace una cosa e l'altro tutto il contrario di prima. Decidetevi! Un po’ di stress intanto potrebbe ripercuotersi in alcune coppie con crisi in corso.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 marzo vede il periodo in piena normalità. La Luna sempre in un segno di Fuoco, se pur non ostacolandovi direttamente, continuerà a ignorare il vostro destino. Anche adesso vi tocca fare tutto da soli. A volte commettete l’ingenuità di fidarvi troppo di chi vi circonda e poi ne pagate lo scotto: siate più scaltri, ok?

Tante le incombenze nel campo lavorativo, soprattutto relative all’ordinaria amministrazione: vorreste che il lavoro vi offrisse qualche soddisfazione in più (come biasimarvi!). In amore uno scambio di punti di vista col partner si trasformerà probabilmente in un piccolo battibecco e se non bloccato sul nascere potrebbe divenire piuttosto acceso. Non è proprio vostra intenzione creare zizzania nel rapporto. Qualche momento di stanchezza nel corso della giornata, se non tenuta sotto controllo, potrebbe rendervi faticosa la parte conclusiva della giornata.

Oroscopo 15 marzo, l'amore e il lavoro

Capricorno: ★★★★★. Questa ammaliante Luna in Leone, dal prossimo mercoledì in pianta stabile in un favorevole segno di Terra (Vergine), in amore riuscirà a rendervi al "top".

Romantici, fascinosi e intriganti, Cupido cova qualcosa: aspettatevi qualche sorpresina davvero simpatica. Non aspettatevi, invece, che eventuali grane lavorative si risolvano da sole: siete favoriti dalle stelle, e non ci piove, ma da questo a credere di essere miracolati ce ne passa! L’unico rischio cui potreste andare incontro in questo periodo è quello di trascurare i vostri impegni importanti. Siete troppo presi dall’amore, questo potrebbe rendervi troppo spensierati facendovi perdere la cognizione del tempo e dello spazio. Single, allegri, effervescenti e straordinariamente affascinanti; sarà quasi impossibile resistervi. Siete in coppia da poco? La relazione sarà idilliaca. Le energie nel complesso non vi mancano e anche l’umore è più sereno e rilassato.

Finalmente recuperate un discreto equilibrio interiore.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno valutano il periodo con il segno del "ko". La Luna, ancora fissa in orbita ostile dallo sfavorevole Leone, continua a disseminare il vostro cammino di piccoli, ma irritanti intoppi. Non gettate la spugna proprio ora: la situazione gradualmente sta per migliorare: resistete! Dubbi e incertezze in ambito lavorativo saranno i vostri scomodi e inseparabili compagni di cammino. Con quali risultati? Molto meglio soprassedere per adesso sperando in un prossimo futuro migliore. In amore sappiamo che di solito siete poco pazienti, forse anche un po' incoerenti con voi stessi: spesso avete la pretesa di essere nel giusto, pur non essendolo.

Partner e familiari vi amano, ma non sono certo dei santi: sforzatevi di essere più pazienti e collaborativi. Un’insolita lungimiranza in qualche caso vi spingerà ad affrontare un sacrificio, questo per arrivare in buona forma all'appuntamento con la prossima estate 2022.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 15 marzo, prevede un periodo buono. Affronterete la solita normalità senza lamentarvi degli impegni che vi aspettano. Questa Luna parzialmente favorevole vi rende propositivi. Raccogliete le energie e partite pieni di entusiasmo per una nuova avventura: il coraggio non vi manca. Se poi ci fosse in ballo una questione complessa, sulla quale magari avete investito tempo e denaro, potreste finalmente vedere che la situazione sta per prendere la direzione sperata.

In amore, intanto, una situazione dai contorni ancora indefiniti potrebbe prendere una piega per voi del tutto inaspettata, ma anche molto, molto piacevole: sarà la volta buona? Single, ascoltate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore vi indicherà: l’atmosfera è carica di aspettative. Una persona a voi molto vicina, e della quale vi fidate ciecamente, potrebbe darvi una mano per capire finalmente l’origine di un problema.