L'oroscopo della giornata di martedì 15 marzo vedrà un Sagittario estremamente solare in amore, forte della Luna e di Venere in ottimo aspetto, mentre Vergine avrà bisogno di risolvere alcuni problemi al lavoro. Per il Cancro nei rapporti personali prevarrà concretezza e tenerezza, mentre Scorpione prenderà un po’ più seriamente le proprie mansioni al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 15 marzo 2022 segno per segno

Ariete: vita di coppia che vi vedrà particolarmente affiatati insieme al partner.

Venere in sestile renderà il vostro rapporto magico, e sarà possibile fare ogni cosa quando avrete il consenso della vostra anima gemella. Se siete single niente è impossibile quando si è innamorati. Nel lavoro forse siete un po’ distratti ultimamente, ciò nonostante non ci saranno risultati così disastrosi in questa giornata. Voto - 8️⃣

Toro: far valere le vostre emozioni quando Venere e Luna sono contro di voi non sarà affatto facile. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 15 marzo, se volete un rapporto che funzioni davvero, dovrete prima comprendere le necessità del partner. Anche voi single dovrete fare la stessa cosa: capire sogni e speranze della vostra fiamma, e se potete, rendervi utili per realizzare i suoi sogni.

Nel lavoro saprete come prendervi cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, Giove e Urano favorevoli. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì eccellente dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vi aiuterà a rendere magica la vostra relazione di coppia, e vi sentirete pronti a donare amore alla vostra anima gemella, anche senza un valido perché.

Se siete single sarete carichi di energie e voglia di vedere fuori il mondo com'è. In ambito lavorativo invece la situazione diventerà un po’ pesante da gestire, colpa di queste stelle non allineate, e delle mansioni da svolgere che aumentano. Voto - 7️⃣

Cancro: prevarrà concretezza e tenerezza nei rapporti personali in questa giornata.

Questo cielo non è estremamente favorevole nei vostri confronti al momento, ciò nonostante saprete ricavarne il meglio per una relazione stabile, sincera e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro il periodo sarà piuttosto pieno di cose da fare, ma sarete anche un po’ fortunati e intraprendenti da portare avanti tutto con efficacia. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna rimarrà con voi per altre 24 ore, e sarà il caso di sfruttarle fino alla fine, soprattutto in amore, perché avrete tanto bisogno di recuperare terreno all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete tanto bisogno di un amico al vostro fianco. In ambito lavorativo se saprete inquadrare bene i vostri progetti, potreste raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Vergine: ultimamente le cose al lavoro non vanno al meglio. Siete un po’ distratti, e questo cielo di certo non vi è di grande aiuto. Ci saranno infatti delle cose da risolvere, e dovrete essere più attenti e convinti delle vostre capacità. Per quanto riguarda i sentimenti questa giornata non sarà niente male. I rapporti con il partner procedono senza troppi problemi, e la vostra anima gemella potrebbe essere di grande aiuto in questa giornata. Se siete single potreste decidere di intraprendere un nuovo percorso. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 15 marzo che vi vedrà avvolti nelle emozioni. Questo cielo porterà equilibrio e possibili novità dal punto di vista sentimentale, single oppure no.

Non lasciatevi sfuggire dunque tutte quelle occasioni romantiche che arriveranno. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se con Marte in quadratura le energie non saranno proprio il massimo. Voto - 8️⃣

Scorpione: faticherete parecchio a mostrare il vostro lato più tenero in ambito amoroso. La Luna e Venere contro di voi v'impediranno di sentirvi felici, e non sarà facile venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella. Se siete single potrebbero esserci delle temporanee separazioni, che però vi sembreranno quasi un addio. Sul fronte professionale riuscirete a prendere il vostro lavoro un po’ più seriamente grazie a Mercurio e Giove. Voto - 6️⃣

Sagittario: nutrirete un atteggiamento estremamente solare durante questa giornata, merito di una luminosa Luna in trigono dal segno del Leone, accompagnata da Venere in sestile.

Single oppure no, vi godrete al meglio questa giornata, cercando di non pensare a nulla di negativo, godendo della compagnia delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete particolarmente prudenti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata tutto sommato discreta per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti con il partner saranno in lenta ripresa, ciò nonostante meglio non accelerare le cose. Se siete single e volete trovare l'amore, sappiate che non arriva a comando. Ciò nonostante non smettete mai di provare emozioni, perché la persona giusta potrebbe presentarsi davanti a voi quando meno ve lo aspettate. Molto bene sul fronte lavorativo grazie a queste stelle ben allineate che vi metteranno sempre a vostro agio.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali non particolarmente piacevoli dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà ancora contro di voi, dunque meglio non essere troppo oppressivi nei confronti del partner. Se siete single piano piano le vostre tecniche di corteggiamento saranno più efficaci, ma dovrete avere molta pazienza. Sul fronte lavorativo sarà una giornata abbastanza proficua, soprattutto se avrete a che fare con mansioni dove siete particolarmente ferrati. Voto - 7️⃣

Pesci: un quadro astrale nel complesso soddisfacente secondo l'oroscopo. In ambito amoroso ci sarà una discreta armonia tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single vi terrete stretti quegli amici che finora vi hanno dimostrato la loro lealtà. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio e Giove al vostro fianco, sarà possibile spingervi oltre con i vostri progetti. Voto - 8️⃣