Le previsioni dell'oroscopo del 16 marzo [VIDEO] esortano i nati sotto il segno del Sagittario a circondarsi di più delle persone care. Per quanto riguarda i Pesci, invece, devono esternare maggiormente i sentimenti che provano.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: siete un po' sottotono. L'unica cosa che potrebbe farvi tornare il sorriso è circondarvi delle persone care. Cercate di essere un po' più ottimisti.

11° Bilancia: siete un po' agitati, c'è qualcosa che vi turba e molti di voi non sanno nemmeno il motivo. Per quanto riguarda l'amore è giunto il tempo di tirare giù le maschere e di venire allo scoperto.

10° Ariete: una persona dal passato potrebbe scombussolare gli equilibri. In ambito sentimentale dovete essere un po' più attenti. I troppi pensieri che vi frullano nella testa potrebbero portarvi a commettere degli errori.

9° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 16 marzo vi invitano a mantenere la calma. Siete un po' agitati, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: in amore l'importante è apprezzare i piccoli gesti. Cercate di prestare attenzione alle piccole cose, non è necessario strafare per essere felici.

7° Scorpione: giornata impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Ci sono un po' di cose da gestire e da mettere al loro posto.

Non tenetevi tutto dentro, se necessario sfogatevi con le persone care.

6° Acquario: l'oroscopo del giorno 16 marzo vi invita a essere più razionali. Spesso vi lasciate trasportare dalle emozioni arrivando a commettere degli errori. Sul lavoro siete un po' deconcentrati.

5° Cancro: l'esperienza vi sarà di grande aiuto per riuscire a non commettere gli stessi errori.

Sul lavoro l'importante è allargare i vostri orizzonti e cercarvi delle nuove opportunità.

Oroscopo segni fortunati 16 marzo

4° in classifica, Gemelli: dopo aver vissuto qualche alto e basso in amore, in questo periodo potrete trarre le somme. Lasciate spazio nella vostra vita solamente per le persone che lo meritano davvero.

3° Pesci: se siete innamorati non fate finta di niente. Nella vita non è possibile eludere i problemi, ma bisogna affrontarli nel migliore dei modi. A ogni problema c'è una soluzione e voi siete perfettamente in grado di trovarla.

2° Vergine: siete in grande forma. L'oroscopo del 16 marzo vi invita a esternare i vostri sentimenti in modo onesto e sincero. Siete alla ricerca di nuove avventure, ma attenti a non scottarvi.

1° Leone: in amore ci sono delle grandi opportunità da cogliere al volo. Se siete single, infatti, è giunto il momento di darsi da fare. Sul lavoro, invece, l'importante è lasciare che sia la ragione a predominare.