Martedì 15 marzo troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere sui gradi del Leone, mentre il Sole, Nettuno, Mercurio e Giove rimarranno stabili nel segno dei Pesci. Plutone, invece, continuerà il proprio domicilio in Capricorno, così come Urano resterà stabile in Toro. Marte, Venere e Saturno, in ultimo, permarranno in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Gemelli, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci. Se da un lato la Luna quadrata spingerà presumibilmente i nati Scorpione a respingere ogni eventuale accusa al mittente, dall'altro lato il Grande Benefico e il Messaggero degli Dei in quinta dimora potrebbero indurre i nativi a mettere in campo una buona dose di determinazione.

Stacanovismo e resilienza, quindi, saranno le due doti sul quale il segno Fisso, durante questo martedì, potrà fare affidamento.

2° posto Gemelli: amorevoli. Nonostante la lucidità mentale si prenderà una momentanea vacanza, i nati sotto il segno dei Gemelli, in particolar modo la terza decade, avranno buone chance di risultare oltremodo affettuosi e passionali nel ménage amoroso, divenendo gli amanti perfetti anche per il partner più esigente.

3° posto Acquario: schietti. Senza peli sulla lingua e capaci di mettere in riga chi tenterà di metterli in difficoltà, il quarto segno Fisso trascorrerà probabilmente un martedì all'insegna della voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Possibili ruggini amorose in mattinata per le prime due decadi.

I mezzani

4° posto Bilancia: lavoro top. Le faccende professionali dei nati sotto il segno della Bilancia parranno avanzare, in questo giorno d'inverno, col vento in poppa, specialmente per ciò che concernerà i ritorni economici degli stessi. Grazie a tali entrate extra, inoltre, la prima decade potrà permettersi senza remore l'acquisto di quel vestito tanto desiderato.

5° posto Capricorno: di necessità virtù. Ottime le effemeridi quotidiane di casa Capricorno per coloro che comprenderanno l'importanza del proverbio "Se la vita ti da i limoni, fai una limonata". In queste 24 ore il segno, difatti, sarà chiamato ad accontentarsi di ciò che ha, sia materialmente che in termini di affetti, e concentrarsi esclusivamente su tali certezze del momento.

6° posto Pesci: focus sul lato ombra. Il pianeta dell'anticonformismo sui loro gradi - sommato allo sguardo torvo del "Grande Malefico" - potrebbe spingere il dodicesimo segno zodiacale a focalizzarsi sui propri lati ombra, perlopiù legati ai timori infantili o ad alcune fobie. Affrontare l'argomento di petto, anche semplicemente tra sé e sé, permetterebbe ai nativi questo martedì di compiere un passo importante verso la sconfitta di una loro paura ben radicata.

7° posto Cancro: in cerca di supporto. Semaforo acceso sul giallo per questo martedì di casa Cancro, in quanto la seconda e terza decade potrebbero avvertire la sgradevole sensazione di sentirsi sfiduciati verso il prossimo futuro e, di conseguenza, necessitare di un supporto morale.

Un familiare o un'amica fidata, quindi, aiuteranno probabilmente i nativi a prendere maggiore consapevolezza delle loro capacità e a divenire un pizzico più speranzosi in ciò che sarà.

8° posto Leone: freno a mano tirato. Alla stregua di una macchina che parte col freno a mano tirato, i nativi del segno avvertiranno probabilmente di trascorrere questa giornata di marzo dovendo sudare le cosiddette sette camicie per "cavare un ragno dal buco". Accorgendosi di ciò, sarà bene non farne un dramma e, soprattutto, non aspettarsi risultati degni di nota.

9° posto Ariete: perplessi. Qualcosa parrà non quadrare nel campo sentimentale di casa Ariete durante questo martedì, in quanto il primo segno di Fuoco noterà probabilmente degli atteggiamenti sopra le righe del partner ma, insolitamente, non chiederà lumi a riguardo allo stesso.

I nativi, difatti, preferiranno tirare le somme senza aver considerato tutte le variabili del caso e ciò non potrà che portarli a dover fare i conti col fantasma della gelosia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pessimisti. D'accordo che qualche grana professionale sta facendo saltare i nervi, oramai da qualche mese, alle prime due decadi di casa Sagittario ma, nel corso di queste ventiquattro ore, i nativi potrebbero assumere un mood particolarmente pessimistico che fungerà da calamita a ulteriori sventure. Meglio, invece, ricercare dentro di loro quel briciolo di entusiasmo e sfoderarlo con fierezza.

11° posto Toro: pantofolai. I richiami mondani della dolce metà e degli amici ai nati Toro saranno, c'è da scommetterci, un buco nell'acqua questo martedì.

Il segno di Terra, difatti, preferirà lasciarsi cullare dall'accidia, rimanendo nella comfort zone della prima dimora.

12° posto Vergine: a muso duro. La terza decade di casa Vergine potrebbe dover fare i conti con qualche colpo basso, probabilmente proveniente da un membro della famiglia d'origine, e la loro reazione sarà tutt'altro che morigerata. L'inconveniente di mettersi a muso duro con un familiare in questa giornata di marzo, però, sarà che rinsaldare i rapporti con lo stesso, dopo l'inevitabile incrinatura, sarebbe alquanto complicato.