Mercoledì 16 marzo troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Urano risiederà sui gradi del Toro. Mercurio, Giove, Nettuno e il Sole, invece, permarranno in Pesci, così come Marte, Saturno e Venere continueranno la sosta in Acquario. Plutone, infine, proseguirà il domicilio in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: finanze top. Il bottino economico di casa Toro avrà buone possibilità di risultare stracolmo in questa giornata di metà marzo, grazie a delle somme di denaro prestate in precedenza che torneranno nelle casse native e/o a dei bonus professionali legati all'operatività.

2° posto Capricorno: lucidi. Le prime due decadi dei nati sotto il segno del Capricorno, nel corso del 16 marzo, godranno presumibilmente di un'eccelsa lucidità mentale che gli permetterà di avere un quadro esistenziale ben definito e, di conseguenza, limitare al minimo eventuali mosse fallimentari.

3° posto Leone: conferme. I nati Leone dal 23 luglio al 1° agosto trascorreranno, con tutta probabilità, un mercoledì all'insegna di entusiasmanti conferme in ambito affettivo, specialmente i single che potranno capire con semplicità che piega sta prendendo l'approfondimento con una nuova persona conosciuta.

I mezzani

4° posto Vergine: in fermento. In attesa della Luna Piena di venerdì nella loro orbita, i nati Vergine avranno ottime chance di avvertire già da oggi come la dissonanza del duetto Nettuno-Giove comincerà a farsi meno invasiva, concedendogli di prendere una boccata d'ossigeno dopo svariate settimane in apnea.

5° posto Scorpione: investimenti. Il doppio sestile Mercurio-Urano e Nettuno-Plutone potrebbero porgere su un vassoio d'argento ai nati Scorpione l'opportunità di espandere il proprio target clientelare, sebbene per raggiungere tale obiettivo sarà necessario lanciarsi in un investimento.

6° posto Acquario: tentazioni. Il ménage amoroso dei nati sotto il segno Acquario dovrà fare presumibilmente i conti con qualche piccola tentazione che i nativi avranno nei confronti di un nuovo collega o conoscente.

Nonostante lo smisurato amore per la dolce metà, questa persona potrebbe intrigarli considerevolmente ma, superata l'impasse iniziale, i nativi non si lasceranno andare ad alcun adulterio.

7° posto Gemelli: umore altalenante. A pagare lo scotto di un parterre planetario poco conciliante sarà, c'è da scommetterci la terza decade di casa Gemelli, la quale dovrà fare i conti con un umore ballerino che farà storcere il naso ai più.

8° posto Bilancia: taciturni. Un contrasto con un parigrado o un subalterno potrebbe far inalberare la prima decade dei nati Bilancia questo mercoledì, col segno d'Aria che, anziché rispondere a tono, preferirà terminare il turno professionale in religioso silenzio.

9° posto Ariete: fiacchi. Il primo segno zodiacale affronterà, con ogni probabilità, le incombenze pendenti del mercoledì potendo contare su un esiguo bottino energetico, il quale li indurrà a procrastinare le attività meno impellenti alle giornate seguenti.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. Poco propensi al compromesso e inclini a starsene in disparte, i nati Pesci potrebbero non risultare particolarmente vogliosi di stare in coppia agli occhi del partner durante questa giornata.

In realtà, il loro mood sfuggente sarà soltanto figlio della dissonanza lunare che accenderà vecchi ricordi nelle loro menti.

11° posto Sagittario: gite solitarie. Giornata da prendere con le pinze per i nati Sagittario, in quanto i nativi decideranno probabilmente di venire meno ai loro impegni quotidiani e, senza proferirne parola a nessuno, concedersi una gita fuori porta per starsene da soli con loro stessi, in modo da placare il nervosismo e schiarirsi le idee.

12° posto Cancro: distratti. I nati Cancro potrebbero risultare poco concentrati nel settore professionale nel corso della giornata, in particolar modo le prime due decadi che saranno richiamati dal capo in diverse occasioni a causa delle loro distrazioni.