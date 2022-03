Le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 marzo esortano i Toro a circondarsi delle persone care. I Bilancia devono essere più audaci, mentre gli Ariete sono molto autoironici.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: oggi siete un po' giù di corda. Circondatevi delle persone a cui tenete di più e vedrete che il morale verrà subito risollevato. Sul lavoro cercate di mantenere un profilo basso.

11° Sagittario: giornata un po' stressante dal punto di vista professionale. Ci sono un po' di cose da mettere a posto e da decidere, pertanto, imparate a non essere troppo timorosi.

10° Bilancia: l'oroscopo del 18 marzo vi invita ad essere un po' più audaci. Spesso venite inibiti dalla paura. Essa potrebbe essere utile per aprirvi gli occhi, tuttavia, potrebbe anche essere un ostacolo per il vostro cuore.

9° Pesci: in amore è importante prendere una decisione. Cercate di guardare al futuro con ottimismo e non vi soffermate sulle cose di poco conto. Con il tempo dovreste essere riusciti a capire quali siano le cose sulle quali potete applicarvi e quali no.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: l'ottimismo è fondamentale, anche nelle situazioni più complicate. Non date credito a coloro i quali proveranno a mettervi in cattiva luce e siate più espansivi.

7° Capricorno: non bisogna scappare dinanzi i problemi. Nella vita è importante mettersi in gioco e andare sempre dritti per la propria strada. Gli incidenti di percorso sono del tutto normali, quindi, cercate di essere razionali.

6° Cancro: buon momento per allargare i vostri orizzonti in amore. Se siete alla ricerca di nuove esperienze, approfittatene adesso.

L'Oroscopo del 18 marzo vi esorta all'azione.

5° Leone: prestate attenzione ai piccoli dettagli. Cercate di essere più espliciti perché la vita è troppo frenetica per perdere il tempo a provare a leggere nella mente delle altre persone.

Oroscopo 18 marzo dei primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno sono piuttosto curiosi.

Sia in amore sia nel lavoro non vi lasciate passare la mosca sotto al naso, pertanto, è difficile per gli altri raggirarvi.

3° Gemelli: non siate troppo pretenziosi nei rapporti di coppia. Adeguatevi alle circostanze e cercate di mettere da parte l'orgoglio quando necessario. Sul lavoro ci vuole massima concentrazione.

2° Acquario: l'oroscopo del giorno18 marzo esorta i nati sotto questo segno a lasciarsi andare un po' di più in amore. Il periodo è fortunato, ma dovete mettervi in gioco.

1° Ariete: l'autoironia è la prima cosa che serve nella vita per potersi relazionare nel mondo e voi ne avete da vendere. Specie oggi vi sentite particolarmente energici, pertanto, approfittate di questo momento.