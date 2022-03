Sabato 19 e domenica 20 marzo troviamo sul piano astrologico la Luna sostare in Bilancia, mentre il Sole viaggerà dal segno dei Pesci (dove risiedono Mercurio, Giove e Nettuno) all'orbita dell'Ariete. Urano, invece, continuerà il transito in Toro, così come Marte, Venere e Saturno resteranno stabili in Acquario. Plutone, in ultimo, permarrà in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: sereni. Con l'entrata del Luminare giallo nel loro Elemento e la Luna in felice angolazione, la settimana per i felini non potrà che concludersi nel migliore dei modi.

Tali favori astrali, difatti, potrebbero far ritrovare al segno di Fuoco l'armonia che, a fasi alterne, sembrava giocare a nascondino con loro nell'ultimo periodo.

2° posto Acquario: briosi. La Bianca Signora nel segno e la Luna in Bilancia flirteranno e a rendere più stuzzicante il loro amoreggiare ci penserà l'avvento del capodanno astrologico. Coi Luminari dalla loro parte e Saturno che darà il proprio benestare, i nati Acquario avranno buone chance di mettere in campo un mood brioso, il quale li renderà l'anima della festa ovunque andranno.

3° posto Sagittario: speranzosi. Sebbene un cambio radicale del loro quotidiano non sarà fattibile in sole ventiquattro ore, lo sbarco del Sole in Ariete e lo sgretolarsi del quadrato Luna-Giove di venerdì farà probabilmente sì che il terzo segno di Fuoco possa attingere nuovamente dal barattolo della speranza.

I mezzani

4° posto Ariete: in fermento. Iniziare il mese del compleanno con la Luna opposta non è proprio il massimo ma, trattandosi di quattro settimane abbondanti dove il Sole sarà dalla loro parte, sarà pur sempre un weekend dove il segno Cardinale comincerà ad avvertire le prime vibrazioni planetarie favorevoli. Gli influssi degni di nota per i nati Ariete giungeranno già il 23 marzo, grazie al trigono tra i Luminari, quindi sarebbe bene attendere con pazienza.

5° posto Gemelli: upgrade. Due giornate dove il segno d'Aria potrebbe essere chiamato a investire sul proprio futuro professionale, ancor più se libero professionista. Nel corso del fine settimana, difatti, i nativi dovrebbero ammodernare la propria attrezzatura lavorativa e/o rendere il luogo professionale al passo coi tempi-

6° posto Scorpione: a tamburo battente.

Galvanizzati dal corroborante Plenilunio di Terra, il terzo segno Fisso avvertirà probabilmente lo spasmodico desiderio di premere il pedale sull'acceleratore in questo weekend. Chi tra loro deciderà di focalizzarsi sul lavoro assumerà un mood stacanovista, mentre chi indirizzerà le attenzioni nell'amore farà leva con il partner per porre le basi perché la coppia faccia un passo importante.

7° posto Pesci: piccole cose. Ottime le effemeridi per i nati Pesci in queste due giornate, in quanto il segno d'Acqua riuscirà con maggior semplicità a godere delle piccole gioie quotidiane che giungeranno al suo cospetto. Lieve flessioni possibile dal tardo pomeriggio domenicale, dove il tono umorale di seconda e terza decade parrà divenire ballerino.

8° posto Toro: incontri. Le probabilità che il primo segno di Terra faccia l'incontro di una vecchia conoscenza, nel corso del weekend, saranno alte. Peccato, però, che tali incontri potrebbero avere il sapore dei vecchi contrasti e, a tal proposito, i nativi farebbero meglio a limitarsi a un saluto sbrigativo.

9° posto Vergine: sfiduciati. Provati dalla destabilizzante Luna Piena opposta allo Stellium d'Acqua, i nati Vergine avranno buone chance di trascorrere un fine settimana dove sfiducia e pessimismo saranno due fedeli alleate. Il prossimo futuro sarà, quindi, visto dal segno di Terra come un banco di nebbia che stenterà a diradarsi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Un contrasto coi collaboratori oppure un imprevisto di natura pratica potrebbe rendere il weekend professionale di casa Capricorno poco entusiasmante.

I nativi, non godendo di molta pazienza nelle quarantotto ore, saranno propensi al reiterato lamento verso ciò che sembrerà rallentare il loro incedere lavorativo.

11° posto Bilancia: bizzosi. Il periodo migliore del weekend nativo sarà, c'è da scommetterci, rappresentato dalla prima parte di sabato, sino all'ora di pranzo, dove riusciranno a organizzare le loro attività con semplicità. Successivamente le frequenze planetarie diverranno ostiche e la Luna nel segno non farà altro che acuire il loro nervosismo nei riguardi di chiunque gli smuoverà una critica.

12° posto Cancro: svogliati. Il parterre planetario non sarà sfavorevole ai nati Cancro in queste due giornate di marzo, ma il segno d'Acqua sembrerà aver poca voglia di mettersi in gioco e si lasciare trasportare dalla corrente dell'accidia. Amore in stand-by.