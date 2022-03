Venerdì 18 marzo troviamo sul piano astrale la Luna farsi Piena nel segno della Vergine, mentre Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Urano, invece, continuerà la sosta in Toro, così come Marte, Saturno e Venere permarranno in Acquario. Il Sole, Nettuno, Giove e Mercurio, infine, proseguiranno l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Toro, meno entusiasmante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: idee chiare. L'opposizione tra i Luminari sommata ai benefici influssi gioviali farà probabilmente sì che i nati Scorpione godano, nella giornata che precede il weekend, di un'eccelsa lucidità mentale.

Con le meccaniche cerebrali ben oliate, il segno d'Acqua riuscirà a programmare le prossime mosse, perlopiù professionali, con arguzia e lungimiranza.

2° posto Toro: un occhio agli affetti. Le prime due decadi dei nati sotto il segno del Toro, nelle ultime cinque settimane, si sono concentrate maggiormente nel sistemare alcune beghe lavorative e/o si sono adoperate per ricercare una stabilità economica. La Luna Piena nel loro Elemento opposta allo Stellium d'Acqua, però, potrebbe far spostare le attenzioni native anche sugli affetti, settore poco considerato ultimamente, con la speranza di recuperare il tempo e il terreno perduto.

3° posto Pesci: scelte sentimentali. Da quando Giove è sbarcato nella loro orbita, il dodicesimo segno zodiacale ha potuto godere appieno dei suoi influssi, in particolar modo nelle vicende amorose, soltanto a sprazzi.

La Luna Piena in opposizione a Mercurio sui loro gradi, però, avrà il papabile potere di far divenire il binomio Venere-Saturno d'Aria da neutrale a favorevole e ciò andrà ad illuminare il campo sentimentale nativo. Da queste ventiquattro ore sino all'Ultimo Quarto in Capricorno del 25 marzo, il segno d'Acqua sarà chiamato a operare delle scelte sentimentali che, in particolar modo per la prima decade, potrebbero sancire l'inizio di coppie durature e profondamente innamorate.

I mezzani

4° posto Leone: risalita finanziaria. Prima che Il Luminare diurno sbarchi nel loro Elemento, il parterre planetario vorrà probabilità donare al segno di Fuoco qualche giorno, a partire da questo venerdì, di ottime entrare economiche. Grazie a tale bottino finanziario rimpinguato per bene, i felini potranno lanciarsi in qualche investimento professionale, nel caso della prima decade, o di alcuni ammodernamenti abitativi, per seconda e terza decade, senza pensarci troppo.

5° posto Cancro: fiducia col contagocce. Tra i segni più bersagliati dai pianeti dalla scorsa estate a oggi c'è senz'altro il Cancro che, tra le altre, ha dovuto fare i conti con l'anello di sosta venusiano nell'amico/nemico Capricorno. Lo Stellium in Pesci opposto al Plenilunio in Vergine, in onda questo venerdì, parrà riuscire ad acuire nuovamente lo spirito percettivo nativo nei confronti delle altre persone. Negli ultimi mesi, difatti, i nativi avevano sovente riposto la loro fiducia su persone che non la meritavano affatto e, dal 18 marzo, tale propensione potrebbe lasciar spazio alla loro voglia di circondarsi, d'ora in poi, soltanto di persone che gli vogliano davvero bene.

6° posto Ariete: rami secchi.

A pochi giorni dal mese del compleanno, i nati Ariete saranno presumibilmente indotti dalle forze planetarie a tagliare i rami secchi relazionali, concentrandosi soprattutto sulla cerchia lavorativa. Nelle prossime settimane, difatti, il segno di Fuoco farebbe meglio a coltivare delle relazioni amicali e professionali facendo attenzione che l'una non coincida con l'altra. Un collega amico, e viceversa, potrebbe creargli qualche situazione imbarazzante nel prossimo futuro, quindi meglio scindere le due figure relazionali.

7° posto Capricorno: focus caratteriale. Giove e la Luna, in combutta tra loro ma favorevoli al Sole di nascita di casa Capricorno, avranno buone chance di indurre i nativi a focalizzarsi sui lati più arcigni del loro carattere e, di conseguenza, a mettersi d'impegno per divenire più flessibili e inclini alla complementarietà.

Atteggiamenti come venalità, individualismo e altezzosità, quindi, dovrebbero essere banditi dal vocabolario del segno di Terra come buon proposito verso la Luna Piena nel loro Elemento.

8° posto Acquario: in cerca d'equilibrio. La terza decade di casa Acquario, particolarmente provata dal contrasto Luna-Venere dei giorni scorsi, sarà, c'è da scommetterci, spinta alla ricerca del proprio equilibrio interiore dagli influssi astrali di questo venerdì. I nati tra il 9 e il 18 febbraio, difatti, avvertiranno la viscerale voglia di perseguire con maggior costanza o, se neofiti, iniziare un percorso di consapevolezza.

9° posto Vergine: nodi al pettine. Semaforo acceso sul rosso per i nati sotto il segno della Vergine in questa giornata invernale, a causa del Luminare femminile sui loro gradi opposto al Grande Benefico assieme al sestile che Plutone ingaggerà col duetto Sole-Nettuno.

Tali contrasti astrali faranno probabilmente sì che alcuni nodi vengano al pettine, perlopiù monetari e professionali, spingendo i nativi a togliersi il prosciutto dagli occhi una volta per tutte e, soprattutto, a operare delle scelte coraggiose in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: focus relazionale. Il terzo segno di Fuoco, nel corso di questo venerdì, potrebbe essere invitato dai pianeti generazionali a valutare la valenza di alcuni rapporti relazionali nati da poco. Tra queste persone, difatti, ci saranno alcune possibilità che si nasconda un nemico segreto che, facendo buon viso a cattivo gioco, è riuscito e riuscirà a tramare alle loro spalle se non allontanato per tempo.

11° posto Gemelli: dubbiosi. Le numerose osticità planetarie, rese ancor più vigorose dal Plenilunio quadrato, parranno appannare idee e intenti dei nati Gemelli in queste ventiquattro ore, soprattutto per ciò che riguarderà le vicende affettive. Operare una scelta in tal senso, considerata la scarsa lucidità mentale del momento, sarebbe da evitare. Il segno d'Aria, invece, farebbe meglio a pensare con quali figure professionali allearsi tra qualche mese, periodo in cui ci saranno dei nuovi stravolgimenti che investiranno il loro mondo lavorativo.

12° posto Bilancia: fuori giri. Venerdì da prendere con le pinze quello che trascorreranno presumibilmente le prime due decadi di casa Bilancia, in quanto si accorgeranno di non poter contare su una buona fluidità dialettica e, come se non bastasse, anche la pazienza nei riguardi altrui latiterà. A tal proposito, sarebbe meglio che il segno Cardinale dedichi questo venerdì esclusivamente a sé stesso, magari concedendosi una maratona di serie tv con al fianco la loro pizza preferita.