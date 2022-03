L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto a voi lettori di come potrebbe evolvere la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 1° aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In analisi la prima giornata di aprile, sottoposta a confronto in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra i simboli astrali ritenuti probabilmente a massima positività spicca la Vergine, segno considerato al "top del giorno. Questa fase iniziale di aprile è prevista molto positiva anche per Ariete e Toro, coppia super fortunata insignita con le cinque stelline della buona sorte.

In affanno, invece, gli amici nativi del Cancro, in questo caso giudicati in frangente "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alle stelline del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 1° aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 1° aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 1° aprile annuncia un giornata davvero deliziosa per i sentimenti. Sarà, infatti, soprattutto in amore che letteralmente "volerete": vi sveglierete con una particolare voglia di tenerezza, il che sorprenderà anche chi vi sta a fianco. In questo inizio aprile non cercherete solo le attenzioni del partner ma di tutte quelle persone - appartenenti e non al vostro nucleo familiare - con il risultato che trascorrerete una giornata in completa armonia col mondo.

Single, questa potrebbe essere la vostra giornata fortunata! Amori, progetti, incontri, tutti protetti e agevolati dalle stelle. Divertirvi vi è sempre piaciuto, perciò da adesso non dovete più perdere nessuna occasione per farlo. Insieme agli amici trascorrerete dei bei momenti, sereni e divertenti. Nel lavoro, potrebbe essere la giornata giusta per occuparsi di tante piccole attività.

Magari anche di quelle cose che avete trascurato nei giorni scorsi. Qualcuno vi aiuterà a riprendere in mano un progetto a cui tenete profondamente.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale tutto a gonfie vele. I giorni non sono uguali gli uni agli altri, ecco che è proprio in questa giornata che le stelle si preparano a sorprendere molti di voi del segno.

In tanti sarete grintosi e dolci allo stesso tempo: riceverete tanto affetto dalle persone che amate. Ciò allieterà l'umore e vi consentirà di mettere nero su bianco i vostri nuovi progetti amorosi/lavorativi. Single, anche per tantissimi di voi sarà una giornata davvero speciale, con Urano pronto a illuminare a giorno il vostro segno: presto un vostro desiderio sarà esaudito. La serata sarà allietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico/a che non vedete da tempo, oppure vi divertirete semplicemente come sempre con ciò che più vi piace fare. Nel lavoro, potreste organizzarvi per prendere in considerazione nuove prospettive a lungo termine. Il modo di affrontare le cose vi permetterà di guadagnare tempo, rendendo tutto più semplice.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona, gestibile e vivibile quanto basta. In amore, in alcuni casi tornerà il sorriso sul vostro volto. Questo grazie al partner che vi aiuterà a risolvere una questione abbastanza spinosa. Tutto all'improvviso sembrerà più chiaro e più luminoso. Tirate pure un sospiro di sollievo, perché la felicità, mai come ora, è veramente a portata di mano: basterà allungare un po' le braccia per sfiorarla. Single, avrete qualche pianeta a favore e, data questa premessa, porterete felicemente a termine progetti che vi stanno a cuore. Novità in vista: viaggi gradevoli, incontri molto interessanti. In media sarete più espansivi del solito e vi sentirete inclini alle manifestazioni di affetto, più di quanto non vi succedeva di solito.

Vagliate i programmi per la serata, perché un incontro occasionale potrà far nascere qualcosa di singolare. Nel lavoro, avrete la possibilità di rendere movimentata questa fase con un investimento azzeccato.

Oroscopo di venerdì 1° aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. In stallo la parte dedicata al lavoro o alla professione in generale. Non preoccupatevi dell'incertezza che in qualche occasione vi potrebbe prendere, trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarvi ancora di più e fare meglio: vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare! Per i sentimenti, le cose non vanno sempre a gonfie vele come in questa giornata, caratterizzata da problemi di difficile risoluzione. Reagite con filosofia a un malessere passeggero, ad una discussione con la persona amata: un imprevisto potrebbe cogliervi di sorpresa, occhio!

Diciamo che sarà un giorno non dei più facili, soprattutto se avete una relazione in crisi da qualche tempo. Single, dovete affrontare un problema che richiederà molta calma, ma riuscirete comunque, a padroneggiare la situazione con buoni risultati. Trascorrete più tempo in compagnia dei vostri cari, vi aiuteranno in ogni circostanza.

Leone: ★★★★. Giornata di inizio aprile da considerare ordinaria, sulla scontata routine. In amore, le stelle vi renderanno molto sereni, permettendovi di osservare tutto ciò che avviene intorno a voi con lucido distacco. Non vi farete travolgere dalle preoccupazioni e lascerete spazio soltanto a sensazioni ed emozioni positive. In molti preferirete dedicarvi anima e corpo al benessere della dolce metà.

Single, senz'altro dei passi in avanti li potrete fare grazie all'intraprendenza e alla buona volontà. Il cielo sarà, seppur parzialmente, ai vostri piedi: questo vi infonderà grinta e tenacia nel condurre in porto gli impegni in calendario. In aumento il fascino personale, tale da riuscire a colpire chi più vi sta a cuore. Basterà un cenno di assenso e vi butterete senza indugio alla conquista di una preda: entusiasmo e sicurezza saranno armi vincenti. Nel lavoro, il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 1° aprile, vede in risalita il campo sentimentale. Questo fine settimana, nonché inizio mese, non potrebbe evolvere in maniera migliore.

L'Astrologia del periodo è pronta a regalarvi una giornata molto positiva, carica di gioia e tante belle emozioni. Un gesto d'affetto proveniente dal vostro partner vi lascerà davvero senza parole. In molti trascorrerete la serata in serenità e allegria. Single, le stelle promettono un venerdì certamente molto gradevole, in molti casi da trascorrere in buona compagnia, probabilmente all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento. Saprete sfoderare il lato graffiante e solare del vostro carattere e, per molti di voi, l'amore sarà tenerezza, sogno e piena felicità. Incontri emozionanti anche per chi fosse in cerca di passioni particolari: benvenuto "mordi e fuggi". Nel lavoro, sarete instancabili ed attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi e far fronte a tutti gli impegni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° aprile.