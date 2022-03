Le previsioni dell'oroscopo del 2 aprile esortano i nati sotto il segno del Toro ad essere audaci nel lavoro. I Leone devono riposarsi un po' e gli Scorpione devono dedicare un po' di tempo in più alle persone care e a se stessi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: se avete ricevuto una delusione di recente, forse è il caso di rimboccarsi le maniche e rialzarsi. Non vedete tutto nero, gli alti e bassi fanno parte della vita.

11° Leone: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 2 aprile i nati sotto questo segno necessitano di qualche giorno di relax.

Cercate di essere un po' meno impulsivi e concedetevi qualche svago.

10° Capricorno: in amore è importante capire quale sia il momento di insistere e quale, invece, quello di rimanere in disparte. Smettete di lottare per situazioni che non vi appartengono.

9° Sagittario: nel lavoro potrebbe sorgere qualche complicazione, specie se avete cominciato da poco una nuova attività. Ad ogni modo abbiate pazienza e non traete subito conclusioni affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: la settimana è stata piuttosto complicata per i nati sotto questo segno, quindi, cercate di mantenere la calma e di concedervi un po' di riposo in questo fine settimana.

7° Vergine: l'oroscopo del 2 aprile vi invita a prendere delle decisioni.

Se ci sono delle situazioni in ballo cercate di essere rapidi e scaltri. In ambito sentimentale è meglio essere onesti.

6° Bilancia: non nascondetevi dietro un dito. Se c'è qualcosa che non va, sia in amore sia nel lavoro, cercate di essere onesti. Non siate troppo pretenziosi.

5° Cancro: solitamente non avete paura di niente e di nessuno e siete persone forti e impavide.

Per quanto riguarda la sfera professionale ci sono molte persone che potrebbero avere a cuore il vostro giudizio.

Oroscopo segni fortunati 2 aprile

4° in classifica Gemelli: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Non aspettate, se potete fare delle cose nel corso della giornata odierna, fatele e non rimandate.

3° Scorpione: l'oroscopo del giorno 2 aprile vi invita a staccare un po' la spina e a trascorrere questa giornata in compagnia delle persone care.

Prendetevi un po' di tempo anche per voi stessi.

2° Toro: in amore siete audaci e intraprendenti, nonché molto carismatici, quindi, approfittate di questo momento positivo per darvi da fare. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, oggi potrete ottenere di più.

1° Pesci: i vostri desideri potrebbero essere esauriti. Meglio non tergiversare sul lavoro. Mostratevi sicuri di quello che fate e dite e vedrete che ne trarrete dei grossi benefici.