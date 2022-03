Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 5 marzo 2022 invitano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere pazienti. I Capricorno, invece, sono in netta ripresa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata turbolenta per quanto riguarda il lavoro. Chi sta per chiudere un affare importante potrebbe essere costretto a rivalutare alcune situazioni.

11° Pesci: non siate troppo irruenti dal punto di vista sentimentale. Essere passionali non vuol dire essere aggressivi. Sul fronte del lavoro, invece, è bene che insistiate per raggiungere i vostri obiettivi.

10° Ariete: interessanti novità per quanto riguarda l'amore. Sul lavoro, invece, dovete essere pazienti. Le buone opportunità arriveranno ma dovete imparare a pazientare. L'oroscopo del 5 marzo vi esorta alla cautela.

9° Gemelli: una persona a voi vicina potrebbe confondervi. Cercate di ragionare solamente con la vostra testa. Nel bene o nel male, tutto quello che deciderete sarà provenuto da voi stessi, quindi, non potrà essere così sbagliato.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: sul lavoro è importante farsi sempre delle domande. Non date mai nulla per scontato in quanto nella vita non si finisce mai di imparare qualcosa. Dal punto di vista sentimentale siete un po' indecisi.

7° Scorpione: i nati sotto questo segno sono un po' più tenebrosi del previsto. L'oroscopo del 5 marzo denota che ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a mettere in chiaro, soprattutto in amore.

6° Leone: oggi siete piuttosto produttivi. Cercate di mettere in pratica quello che avete imparato nel corso della vostra vita.

Ricordate che l'esperienza vi rende persone più consapevoli.

5° Vergine: la giornata potrebbe cominciare con qualche bella notizia. Approfittate di questo momento per mettere a punto anche le faccende più incresciose. La curiosità potrebbe portarvi a fare delle scoperte molto interessanti.

Oroscopo 5 marzo primi quattro segni

4° in classifica Cancro: in amore siete molto più sicuri di voi e consapevoli. Non siate troppo litigiosi, anche se l'amore non è bello se non è litigarello. Meglio non tirare troppo la corda.

3° Bilancia: l'umore è decisamente migliore rispetto ai giorni passati. Se ci sono stati dei disguidi con una persona cara, questo è il momento di mettere tutte le cose al loro posto.

2° Acquario: gli esseri umani sono soggetti imperfetti, pertanto, sono portati per natura a commettere degli errori. Non soffermatevi su ciò che è stato e guardate avanti con ottimismo perché siete favoriti.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo denotano un momento molto gratificante, soprattutto dal punto di vista professionale. Mettetevi in gioco senza remore.