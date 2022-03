Le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 marzo esortano i nati sotto il segno dei Pesci a fare un po' di chiarezza nella propria vita. I Sagittario sono in ripresa, mentre i Cancro sono un po' suscettibili.

Di seguito approfondiamo tutte le previsioni con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete piuttosto confusi. Onde evitare di andare in crisi, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere a fondo sulle prossime mosse da fare. L'Oroscopo del 7 marzo vi invita a non trascurare i dettagli in amore.

11° Ariete: se c'è una cosa difficile da fare è far cambiare idea agli Ariete. Siete testardi e questo potrebbe spingervi ad avere dei problemi con le persone che vi circondano, specie in ambito professionale.

10° Vergine: buon momento per quanto riguarda i sentimenti, tuttavia, nel lavoro potrebbero nascere dei disguidi. Cercate di mantenere la calma e di non prendere delle decisioni troppo affrettate.

9° Bilancia: giornata di alti e bassi sul lavoro. Come ogni lunedì, c'è un po' di lavoro in più da sbrigare accumulato durante il fine settimana, pertanto, cercate di essere cauti e di fare un passo alla volta.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 7 marzo vi invitano a tenere duro e ad allacciarvi le cinture.

La vostra vita sta per decollare e, come ogni grande cambiamento, non potete non essere un po' preoccupati.

7° Cancro: siete un po' suscettibili, pertanto cercate di stare lontani dalle discussioni. In amore è importante mettere da parte l'orgoglio, mentre nel lavoro dovete essere più flessibili.

6° Gemelli: ci sono un po' di faccende da sbrigare e da mettere al loro posto, pertanto, è bene che valutiate attentamente le prossime mosse.

Sul lavoro c'è qualche cosa che vi tormenta, forse siete pentiti di una scelta presa?

5°Toro: questo è il momento di far prevalere le vostre idee. Sul lavoro siete molto audaci e ben voluti, pertanto, approfittate di questo momento positivo per farvi valere. In amore, invece, siete un po' rigidi.

Oroscopo 7 marzo, i segni più fortunati

4° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 7 marzo vi invita a cogliere al volo le opportunità che potrebbero presentarsi sul vostro cammino. Non impelagatevi in faccende troppo complicate, prediligete la semplicità.

3° Scorpione: vi state dando molto da fare in questo periodo e questo vi fa onore. Proprio per tale ragione, ricordate che i sacrifici saranno ricompensati. In ambito sentimentale, invece, è meglio non essere troppo pretenziosi.

2° Leone: in amore state per dare una svolta ai vostri rapporti. Il vostro cuore potrebbe non andare esattamente nella stessa direzione della vostra testa. Nell'ambito sentimentale potete concedervi qualche defaillance, ma nel lavoro dovete essere minuziosi.

1° Sagittario: momento di grande ripresa per i nati sotto questo segno. Dopo aver vissuto un fine settimana all'insegna delle decisioni e di un po' di stress, adesso vi sentite finalmente più leggeri.