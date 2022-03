L'oroscopo della giornata di sabato 5 marzo vedrà l'inizio di un fine settimana davvero promettente per i nativi Ariete grazie alla Luna e Venere ben allineati, mentre Leone vivrà una relazione di coppia tra alti e bassi. Proprio il pianeta dell'amore si sposterà nel segno dell'Acquario, che darà il meglio di sé in amore, mentre Sagittario godrà di un ottimo cielo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 5 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 5 marzo 2022 segno per segno

Ariete: finalmente le cose cominciano a farsi interessanti dal punto di vista sentimentale per voi.

Luna e Venere saranno allineati per voi e ritrovare la serenità perduta nella vostra relazione di coppia sarà ora possibile. Se siete single non si esclude l'inizio di una nuova storia sentimentale nel breve periodo. In ambito lavorativo forse potrebbe essere arrivato il momento di prendersi qualche rischio in più ora che potete contare su alleati come Mercurio e Marte. Voto - 8️⃣

Toro: cielo che si complica secondo l'oroscopo della giornata di sabato 5 marzo. In questo weekend potreste sentirvi smarriti a causa di queste stelle in rapido movimento. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, dovrete fare le vostre scelte con maggior consapevolezza. Sul fronte lavorativo invece ricordatevi che Giove e Urano sono ancora favorevoli, e potrete dire la vostra su certi progetti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale davvero ottima in questa giornata per voi nativi del segno. Single oppure no, saranno possibili incontri e momenti davvero eccezionali insieme alle persone che più amate, che si tratti del partner o di una persona a voi molto cara. Per quanto riguarda il lavoro, ora che Marte è dalla vostra parte, riuscirete a chiudere alcune questioni in sospeso.

Ciò nonostante non sottovalutate la posizione di Giove. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo del 5 marzo che vedrà un cielo migliore sopra di voi. Certo, per il momento dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, ma la buona notizia è che Venere non vi darà più fastidio. Abbiate ancora un po’ di pazienza, e tutto si aggiusterà. Sul fronte professionale le energie piano piano torneranno ora che Marte non è più opposto, e sarete in grado di fare di più.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di sabato nel complesso tranquilla, anche se non potete ignorare quanto sta accadendo intorno a voi. Sul fronte sentimentale cercare il dialogo con il partner sarà una questione molto importante, e che dovrete gestire al meglio. Se siete single dovrete cercare di essere più ottimisti. Avrete ancora tante occasioni dinanzi a voi. Nel lavoro rivedete la vostra strategia, e forse potreste risollevarvi, per quanto difficile possa sembrarvi. Voto - 6️⃣

Vergine. giornata forse un po’ piatta per quanto riguarda i sentimenti, ora che non ci saranno astri ad aiutarvi. Poco male in fondo. Sentimenti e passione sono ancora lì, nella vostra storia d'amore con il partner. Tutto quello che dovrete fare, è trovare un nuovo modo per essere felici insieme.

Se siete single siete ancora in tempo per nuove avventure romantiche. Sul posto di lavoro invece attenzione a Giove opposto. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere finalmente è favorevole, ma in questa giornata ci sarà la Luna a darvi qualche grattacapo. Fortunatamente, già da domani le cose miglioreranno, e finalmente potrete godervi al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single è il momento di riaprire il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare ora anche su Marte per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: arrivano i problemi nella vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo di sabato 5 marzo. Purtroppo, Marte e Venere si metteranno contro di voi, e in ambito sentimentale non sarà così facile venire incontro alle esigenze del partner.

Per quanto riguarda voi single, se volete dare vita a una nuova storia d'amore, dovrete esserne convinti. Sul fronte professionale, siate in grado di prevedere ed evitare gli imprevisti che Mercurio mette tra voi e il successo che meritate. Voto - 6️⃣

Sagittario: godrete di un ottimo cielo in questa giornata di sabato. Il pianeta Venere si sposterà in sestile dal segno dell'Acquario, mentre la Luna sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete. Single oppure no, in questa giornata troverete sempre un pretesto per esprimere le vostre emozioni. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio in buon aspetto vi aiuteranno a farvi strada tra le tante mansioni da svolgere, alcune particolarmente complesse. Voto - 8️⃣

Capricorno: Venere e Marte hanno ufficialmente abbandonato il vostro cielo, ma non dovrete vederla come una cosa negativa.

In ambito amoroso infatti continuerete a vivere bene la vostra relazione di coppia. Se siete single continuate a provare emozioni, e presto anche voi potrete innamorarvi. Nel lavoro la buona notizia è che non ci sarà un elevato peso delle aspettative. Se commettete un errore, potete sempre riprovare. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale eccellente a partire da questa giornata. Con un cielo come questo, dal punto di vista sentimentale ci saranno una serie di importanti novità che andranno a caratterizzare ulteriormente la vostra relazione di coppia. Se siete single è arrivato il momento di mettersi veramente in gioco. Nel lavoro astri come Marte e Mercurio dalla vostra parte vi daranno l'occasione di gestire esattamente come volete le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che rimarrà ottima nonostante questo cielo stia cambiando. Single oppure no, ci saranno ancora discrete opportunità per far valere i vostri sentimenti, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo forse le energie potrebbero diminuire un po’, ma ci metterete comunque tutto il vostro impegno nei vostri progetti. Voto - 8️⃣