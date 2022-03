L'oroscopo del fine settimana che va dal 19 al 20 marzo prevede una magnifica Luna nel segno della Bilancia, che saprà esprimersi al meglio in ambito sentimentale, mentre Capricorno potrebbe mostrare un po’ di pigrizia in amore. Infine il lavoro porterà numerose responsabilità per i Pesci, che però sapranno gestire. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 19 al 20 marzo.

Previsioni oroscopo 19-20 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana sottotono per voi nativi del segno. Purtroppo la Luna sarà in opposizione e non sempre potreste sentirvi a vostro agio insieme alla vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro mostrerete un certo impegno in quel che fate, ma a volte potreste non raggiungere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che non porteranno tante novità. Venere rimane negativa e dal punto di vista sentimentale ci saranno ancora tante cose da risolvere. Settore professionale che invece rimane stabile, merito della posizione stabile di Giove, Mercurio e Urano. Voto - 6️⃣

Gemelli: con un po’ di sforzo in più riuscirete sicuramente a fare di meglio in ambito professionale, ma la verità è che difficilmente riuscirete a replicare i risultati di prima. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, godrete della Luna e di Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di dare il meglio per la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Cancro: non il periodo ideale per far valere le vostre emozioni secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con la Luna in quadratura potrebbe esserci un po’ di tensione con il partner, che fortunatamente dovreste riuscire a smaltire in fretta. Sul fronte professionale sarà un weekend impeccabile, dove riuscirete a fare importanti passi in avanti sulla vostra tabella di marcia.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in sestile porterà un pizzico di tranquillità nella vostra vita sentimentale, ma non aspettatevi momenti al limite del romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di riorganizzarvi con le vostre mansioni: capire cosa si rivelerà proficuo e cosa no. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale equilibrata per quanto riguarda i sentimenti.

La buona posizione della Luna e di Venere vi impediranno di combinare guai con il partner e vivere una relazione quantomeno stabile. Difficoltà invece sul posto di lavoro: con Mercurio e Giove negativi massimizzare i risultati non sarà facile. Ricordatevi però che ci saranno astri come Urano e Marte dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo del fine settimana. Single oppure no, non mancheranno momenti emozionanti grazie alla presenza positiva della Luna e di Venere in trigono dal segno dell'Acquario. Sul posto di lavoro forse non sarete i migliori del settore, ma ciò che vi chiederanno lo saprete fare piuttosto bene. Voto - 8️⃣

Scorpione: poche opportunità per quanto riguarda i sentimenti in questa settimana.

Sperare in una relazione equilibrata sarà davvero difficile, ciò nonostante nulla vi vieta di pensare a cosa potrete fare per renderla migliore. Nessun problema invece sul posto di lavoro, dove con Giove e Mercurio favorevoli andrete dritti al punto. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in miglioramento e piacevole in questo weekend. Con la Luna ora in posizione favorevole, i rapporti con il partner tenderanno a farsi più movimentati e romantici, segno che avete superato certi ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avrete bisogno di capire dove potrete migliorare. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe mettere in risalto la vostra pigrizia per quanto riguarda i sentimenti.

Fate attenzione, perché tutto ciò non farà affatto bene al vostro rapporto. Meglio invece per quanto riguarda il lavoro, dove con Mercurio e Giove e Marte favorevoli saprete come ricavare il meglio dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: questo fine settimana sarà un trionfo di emozioni per voi nativi del segno, merito della Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, non abbiate paura di dimostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarà possibile prendersi cura anche di incarichi più complessi. Voto - 9️⃣

Pesci: oroscopo del weekend che vi vede più responsabili sul posto di lavoro grazie a questo cielo, in particolare voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione non è tra le migliori. Ci saranno degli alti e bassi, ciò nonostante non mancherà mai sincerità e lealtà con il partner e ciò a volte farà la differenza. Voto - 8️⃣