Nella settimana dal 21 al 27 marzo troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dello Scorpione al Capricorno (dove risiede Plutone), mentre il Sole viaggerà dal domicilio dei Pesci (dove sostano Nettuno, Giove e Mercurio) al segno dell'Ariete. Urano, infine, permarrà in Toro, così come Marte, Saturno e Venere resteranno stabili nell'orbita dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Con l'avvento del capodanno astrologico, il quale sarà alle ore 15:34 di lunedì, parrà iniziare una nuova fase esistenziale per i nativi di prima decade, periodo che li vedrà probabilmente più attenti alla quotidianità e propensi a strizzare l'occhio al prossimo futuro con alcune mosse oculate.

Seconda e terza decade, invece, saranno ancora sotto scacco di alcuni pianeti generazionali che, soprattutto con la Luna ostica di lunedì e martedì, li costringeranno a qualche uscita economica extra.

2° posto Ariete: senza rimpianti. Questo inizio anno, specialmente per le prime due decadi di casa Ariete, non è stato particolarmente entusiasmante, in quanto i nativi hanno dovuto far fronte ad alcune beghe, a seconda dei casi, sentimentali o professionali. Col cambio solare sui loro gradi del 21 e il Luminare femminile di Fuoco del 23 e 24 marzo, però, nel corso della settimana si potrebbe assistere a una nuova versione del segno Cardinale, decisamente più sfrontata nelle scelte e, al contempo, vogliosa di riconciliazioni relazionali e/o amorose.

3° posto Acquario: upgrade. I migliori influssi settimanali per il quarto segno Fisso arriveranno, c'è da scommetterci, dalla mattinata di mercoledì in poi, quando sarà probabile che al cospetto dei nativi giunga un'allettante proposta di avanzamento professionale. Quest'ultima però, a causa del quadrato tra il binomio Mercurio-Saturno sui loro gradi e Urano di Terra, avrà buone chance di essere lievemente al di sotto delle aspettative in termini economici.

Malgrado ciò, i nati Acquario saranno chiamati a non perdere l'occasione di accettare tale upgrade, considerando anche che un per un eventuale ritocco monetario al rialzo ci sarà sempre tempo.

I mezzani

4° posto Gemelli: passionali. Il mese del compleanno dell'Ariete solitamente è favorevole ai nati Gemelli e questo 2022 non sarà un'eccezione.

A godere maggiormente di tali influssi astrologici concilianti sarà il ménage amoroso del segno d'Aria, in particolar modo per la prima decade. I nati tra il 21 e il 31 maggio, difatti, parranno voler trascorrere quanto più tempo possibile, nel corso di questi sette giorni, in camera da letto con la dolce metà, dando sfogo alla loro spiccata passionalità, la quale ultimamente era parsa intiepidirsi.

5° posto Scorpione: inizio smart. Il parterre planetario dal pomeriggio di lunedì comincerà pian piano a sorridere sempre più ai nati sotto il segno dello Scorpione, in particolar modo alle prime due decadi. Da segnare sul calendario la giornata di martedì quando, al sestile Luna-Plutone sommato allo Stellium d'Acqua, sarà probabile che i single del segno facciano un incontro mozzafiato.

6° posto Capricorno: weekend top. La settimana del segno di Terra, soprattutto lunedì e martedì, parrà viaggiare sui binari dell'armonia relazionale e dell'appianamento di eventuali contrasti con alcune persone care. Occhi puntati sulle giornate di sabato e domenica, invece, per togliere il piede dall'acceleratore, per ciò che concerne le attività pratiche e lavorative e godere appieno dell'affetto di figli e consorte.

7° posto Sagittario: impulsivi. Il 23 e 24 marzo, quando la Luna passeggerà sui loro gradi, sarà probabile che i nati Sagittario assumano un mood impulsivo che farà storcere il naso ai più. Negli ultimi mesi, difatti, il segno di Fuoco ha spesso preferito starsene in disparte, per evitare liti e occuparsi principalmente di far quadrare i conti, quindi questo repentino e inaspettato cambiamento di rotta caratteriale prenderà qualcuno alla sprovvista.

8° posto Toro: alleanze. L'inizio della primavera di quest'anno coinciderà con la Luna quadrata al duetto Venere-Marte in Acquario e opposta a Urano nella loro orbita. Tale trambusto astrale, che andrà lievemente ad alleggerirsi dalla tarda serata di venerdì, spingerà presumibilmente i nati Toro a svestirsi da qualsiasi impeto individualista e, senza peccare d'orgoglio, cercare delle nuove collaborazioni con persone fidate e/o esperti del settore. La ricerca di queste alleanze riguarderà, c'è da scommetterci, principalmente l'ambiente domestico, dove i nativi saranno chiamati a iniziare delle opere manutentive o degli ammodernamenti affiancandosi a chi ne sa più di loro in merito.

9° posto Pesci: osservatori.

L'atmosfera frizzante e spiccatamente sfrontata, che illuminerà la settimana, mal si adatterà al periodo che stanno vivendo i nativi Pesci, i quali saranno in balia di profonde trasformazioni interiori e avranno ancora bisogno di tempo per trovare la quadra in tal senso. A fronte di ciò il dodicesimo segno zodiacale, specialmente la prima decade, avrà buone possibilità di limitarsi a osservare gesti e parole altrui senza batter ciglio, così da avere l'intero bottino di energie mentali a disposizione per la propria opera rigenerativa.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: paragoni. L'enorme rischio al quale andranno incontro la seconda e la terza decade di casa Bilancia, nel corso di questi sette giorni, sarà paragonarsi con altre persone.

Solitamente ciò è un gioco al massacro dove, irrimediabilmente, si finisce per provare emozioni poco piacevoli verso gli altri. A tal proposito sarebbe bene che il segno Cardinale, nonostante le numerose avversità planetarie, si sforzi di concentrarsi sulle certezze esistenziali del momento e immetta ogni briciola di impegno su quei versanti.

11° posto Vergine: stress. A parte un weekend routinario, il resto della settimana potrebbe risultare a serio pericolo di stress per il segno di Terra, il quale dovrà fronteggiare svariate incombenze, perlopiù famigliari, che lo faranno giungere esausto ogni sera. Sarà bene, invece, dividere alcuni dei compiti citati con un fratello o una sorella e se ciò non sarà possibile, procrastinare le attività meno impellenti.

12° posto Cancro: vorrei ma non posso. La scomoda sensazione che avvertiranno i nati Cancro, nel corso di questi sette giorni di fine marzo, sarà sentirsi ingabbiati da alcune circostanze che non gli permetteranno di fare ciò che più gli aggrada. Un desiderio ricorrente nativo, difatti, sarà quello di staccare la spina dal tran tran quotidiano e concedersi una breve gita fuori porta, magari assieme al partner, ma alcuni impegni improrogabili renderanno ciò infattibile suscitando, come piacevole conseguenza, un certo scoramento.