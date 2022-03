L'oroscopo del mese di aprile vedrà un bel Sole affacciarsi nel segno dell'Ariete, più ottimista soprattutto in ambito amoroso, mentre Mercurio in Toro aiuterà i nativi del segno a esprimersi al meglio al lavoro. Periodo di alti e bassi per il Leone, sia in amore che al lavoro, ma in ogni caso ci sarà qualche piccolo miglioramento, mentre Cancro godrà di momenti brillanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di aprile per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo aprile 2022, 1^ sestina

Ariete: sfera sentimentale che rimarrà tutto sommato stabile rispetto al mese precedente, anche se Venere si metterà alle vostre spalle.

Certo, non bisognerà esagerare con inutili pretese nei confronti del partner, non spingersi troppo oltre, ma ci saranno sicuramente giornate da dedicare interamente alla vostra anima gemella, godendo di un affiatamento ottimale. Ci sarà un bel Sole nel vostro cielo, inoltre, che vi aiuterà sempre a vedere le cose dal lato positivo. Per quanto riguarda voi cuori solitari, sappiate che potrete riuscire a fare audaci conquiste con il giusto atteggiamento e le giuste tecniche di corteggiamento. Sul fronte professionale, la prima parte del mese si rivelerà ideale per i vostri progetti lavorativi grazie a Mercurio nel segno. Successivamente potreste rallentare un po’, ma con un po’ d'impegno e caparbietà raggiungerete i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del mese di aprile che finalmente vedrà la vostra vita sentimentale migliorare con Venere che torna a sostenervi. Sarà davvero un ottimo periodo per godere di belle emozioni insieme alla vostra anima gemella, ma anche per provare a iniziare nuovi progetti di coppia che possano non solo portarvi soddisfazioni e felicità, ma anche rafforzare il vostro legame.

Per quanto riguarda voi single, la voglia di sentimenti e di nuove storie d'amore s'intensifica e non resisterete all'idea di dichiaravi alla persona che amate. Ciò nonostante, dovrete farlo nel modo più convincente e romantico possibile. Sul fronte professionale, nella seconda metà del mese arriverà Mercurio nel vostro cielo e vi aiuterà a esprimervi meglio con i vostri progetti.

Il resto, vedrete che verrà da sé. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo purtroppo ha smesso di darvi soddisfazioni e da questo mese di aprile dovrete essere più conservativi. Per quanto riguarda i sentimenti, infatti, il pianeta Venere si sposterà nel segno dei Pesci, rendendo i rapporti con il partner un po’ più complessi da gestire. Meglio non essere troppo permalosi con la vostra anima gemella, e se ci sono problemi da risolvere, non voltate le spalle, facendo finta di niente. Se siete single, l'orgoglio non è la strategia giusta per tenervi stretti gli amici. Anche in ambito lavorativo la situazione cambierà molto. Intendiamoci, le mansioni da svolgere non mancheranno, e in un modo o nell'altro le porterete a termine, ciò nonostante dovrete saper gestire al meglio le vostre finanze, almeno per questo periodo, evitando gli sprechi.

Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un mese ricco di momenti brillanti quello di aprile per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, tante stelle si troveranno in buon aspetto per voi, e sarà il caso di cogliere le occasioni che arriveranno per essere felici. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere sarà in trigono dal segno dei Pesci, promettendo una relazione di coppia più felice e affiatata. Single oppure no, non solo il vostro fascino aumenterà, ma mostrerete una notevole maturità da convincere la persona che amate a rimanere vicina a voi. Miglioramenti anche sul fronte professionale, soprattutto nella seconda parte del mese. Inizialmente, Mercurio sarà contro di voi e potrebbe mettervi un po’ in difficoltà.

Successivamente, però, con Marte che sarà favorevole, così come lo stesso Mercurio, riuscirete a dare il meglio di voi con i vostri progetti, facendo passi da gigante e progressi davvero notevoli. Voto - 9️⃣

Leone: mese di aprile fatto di alti e bassi per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale, ci saranno piccoli miglioramenti in questo cielo. Venere smetterà di remarvi contro, e lentamente ritroverete un po’ di serenità. Vi aiuterà anche il Sole, in trigono dal segno dell'Ariete a darvi una mano. Single oppure no, dunque, giocate bene le vostre carte, e con un po’ di fortuna troverete la vostra felicità. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la situazione migliorerà nelle prime giornate del mese, per poi tornare a essere difficile da gestire.

Mercurio, infatti, sarà in quadratura dalla seconda metà del mese, dunque cercate di rimanere concentrati, cercando di fare lentamente progressi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che purtroppo non sarà più così favorevole per voi. Soprattutto in ambito sentimentale, Venere sarà in opposizione per un po’ di tempo, e non saprete esattamente che direzione prendere con la vostra relazione di coppia. Ebbene, portate pazienza, cercate di chiarire cosa c'è che non va più tra voi e il partner, e con la giusta comprensione saprete come risolvere le cose. Se siete single, non è sicuramente il periodo migliore dell'anno per accoppiarsi, ciò nonostante, sappiate che nulla è impossibile. Anche per quanto riguarda il lavoro, non sarete sempre nelle condizioni migliori per mettere a segno discreti successi.

Qualche piccolo miglioramento ci sarà nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà favorevole, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 6️⃣

L'oroscopo del mese di aprile continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.