L'Oroscopo di domani è pronto a rivelare come andrà la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'11 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus mirato pertanto sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? Bene, mettiamo subito in primo piano l'arrivo nella mattinata del prossimo venerdì, precisamente a partire dalle ore 08:24, una splendida Luna in Cancro. Al generoso segno di Acqua si prospetta un fantastico fine settimana sottolineata da un'altrettanta splendida posizione al "top del giorno".

Detto ciò, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 11 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 marzo annuncia una giornata di routine. In amore, nonostante il periodo non eccessivamente di parte si prevedono cambiamenti, progressi e scelte azzeccate. State attenti a non perdere la pazienza, tanto meno a non esaurire l'energia, perché sarebbe poi difficile da recupere. Le incomprensioni nel rapporto di coppia potrebbero appesantire l'intesa: troverete sicuro conforto nell'affetto che vi donerà il vostro partner. Single, il cielo del giorno parlerà d'amore, di buone energie da incanalare nei settori.

Quindi, via libera ai piaceri della vita! Non tiratevi indietro se vi si presenterà l'occasione per un sano divertimento, qualunque esso sia. Di certo qualcosa migliorerà nella vostra vita e vedrete finalmente la luce alla fine del tunnel. Nel lavoro, le vostre competenze sono indiscutibili e lo potrete dimostrare ancora una volta, sia durante l'attività, sia nei colloqui di lavoro se siete in cerca di occupazione.

Toro: ★★. Giornata poco performante valutata con le due stelle del "ko". La parte sentimentale sarà caratterizzata da situazioni e umori grigi. Avrete momenti di vivacità, avvenimenti gradevoli ma anche imprevisti e malumori, come per altro succede nelle giornate di tutti di noi. Qualche problema in più, in questo giorno, potrebbe riguardare l'ambito matrimoniale; vorreste il partner più presente, più attento alle vostre esigenze.

Purtroppo, sappiamo bene che nella vita non si può sempre avere tutto. Single, il cielo sarà vostro nemico: sotto l'effetto della sua dissonanza potrebbe presentarsi un problema con gli amici oppure in ambito familiare. Fate in modo che ciò non vi distragga troppo da quello che state facendo in questo momento. Sarà richiesta attenzione e massimo impegno anche nel lavoro. Infatti, sarete un po' stanchi e stressati: le vostre fatiche saranno presto ben presto ripagate.

Gemelli: ★★★★. Si prevede un venerdì all'insegna della semplice, positiva normalità. In amore, sarete animati da una passione folle e i messaggi infiammati del vostro partner non vi aiuteranno affatto a mitigare tale stato, anzi!

Così, non vedrete l'ora di staccare dal lavoro per correre a casa da lui/lei. In effetti questa potrebbe essere la giornata giusta per prendere delle decisioni importanti per la vostra relazione. E se aveste voglia di proporre qualcosa di più, è il momento giusto per farlo. Single, avrete un forte intuito e la capacità di leggere nel cuore delle persone: due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta. Vicini alla realizzazione di progetti importanti. La tranquillità della mente si rifletterà anche sul corpo, regalandovi benessere e salute. Nel lavoro, tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione professionale e ottenere consistenti garanzie sul piano finanziario.

Oroscopo di venerdì 11 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. In programma l'arrivo nel segno di una meravigliosa Luna d'amore. Per i sentimenti quindi, giornata indimenticabile. Allora, curiosi di sapere come sarà questo venerdì per molti di voi nativi? Passioni ufficiali o clandestine promettono di colorare questo giorno e tutte le attività di relazione. Con il partner qualsiasi decisione risulterà alquanto vantaggiosa. La vostra opinione verrà sempre ascoltata e tenuta in considerazione da chi conta. Single, i cambiamenti saranno all'ordine del giorno, grazie alla Luna. Questa, con i suoi influssi armonici, vi scuoterà dalla routine quotidiana spingendovi a delle modifiche sostanziali ed elettrizzanti nella quotidiana esistenza.

State finalmente riuscendo a mettervi in gioco senza timori: ecco la giornata ideale per fare strage di cuori! Amate l'arte della seduzione e sicuramente non tornerete a casa a mani vuote. Nel lavoro, profondità di pensiero e serietà nei confronti degli impegni presi sono caratteristiche che fanno di voi persone vincenti.

Leone: ★★★★★. Giornata vincente in quasi ogni ambito, considerata pertanto con le cinque stelline dei periodi top. In amore, le stelle vi aiuteranno ad abbandonarvi alle belle sensazioni che la giornata di venerdì saprà regalare. In questo momento avete davvero un buon rapporto sentimentale e, soprattutto, avete tanta voglia di viverlo con pienezza, ovviamente insieme alla vostra dolce metà.

Single, la vostra vita sociale sta per divenire più movimentata del solito: tenetevi pronti a ricevere degli inviti molto interessanti e a far tesoro di tutte le esperienze istruttive e divertenti che vi si presenteranno. Avvertirete una strana emozione chiacchierando con una persona che, da semplice vostra amica, potrebbe adesso diventare qualcosa di più. Nel lavoro, accantonate dubbi e spolverate i progetti. Il giorno vi offrirà interessanti opportunità per rilanciare la vostra attività professionale o il vostro ruolo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 11 marzo, vede più che ottimo il periodo. In campo sentimentale, specie nel rapporto di coppia, i cuori saranno sintonizzati sulle frequenze dell'affetto, della complicità e del desiderio di venirsi incontro.

I movimenti dei pianeti porteranno una bella atmosfera a gran parte degli innamorati con romanticismi, attenzioni e tante coccole. Single, avete degli amici veramente sinceri e fidati ai quali potersi appoggiare sempre, soprattutto in caso di bisogno. La presenza benevola delle stelle vi aiuterà a fare delle scelte particolarmente azzeccate, anche grazie ai consigli delle persone che avete vicino. Cupido nel frattempo non se ne sta certo con le mani in mano, anzi, si sta già dando da fare per realizzare i vostri desideri: assecondatelo senza alzate d’ingegno. Nel lavoro, sarà una bella giornata. Se operate alle dipendenze di qualcuno, potreste vedervi recapitare una bella promozione.

