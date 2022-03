Per il fine settimana del 12 e del 13 marzo 2022, l’Oroscopo per tutti i segni si presenta migliore per i segni di fuoco, in particolare per il Leone e per l’Ariete. Il segno dei Gemelli sarà in testa alla classifica, mentre si troverà ancora in ribasso il segno dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: Bilancia ottimale

1° Gemelli: avrete un progetto che andrà a gonfie vele nel corso della giornata di sabato, mentre per la domenica raccoglierete tante soddisfazioni che vi porteranno anche ad essere più disponibili con i colleghi che vi circondano.

2° Toro: questo weekend di relax potrebbe essere di aiuto sia al vostro corpo che alla vostra mente. Essere sulla cresta dell’onda in questo momento vi aiuterà a rimettervi in carreggiata molto prima di quanto previsto, secondo l’oroscopo.

3° Cancro: avrete delle riappacificazioni che, nel corso della settimana, avete desiderato. Secondo l’oroscopo potreste avere anche qualche sorpresa di stampo finanziario.

4° Bilancia: finalmente si vedrà uno spiraglio di luce nella vostra relazione d'amore, perché per chi sta corteggiando si verificherà una bella sorpresa che francamente non vi aspettavate. Secondo l’oroscopo, potrebbero esserci delle ottime novità per la vostra famiglia.

Progetti per Sagittario

5° Sagittario: avrete in mente qualche progetto che però per il momento potrebbe non andare in porto, per cui sarà necessaria una riflessione molto più approfondita del solito. Probabilmente avrete anche a che fare con un impegno che vi toglierà del tempo libero.

6° Pesci: si verificherà un lieve rialzo per il vostro segno.

Sicuramente avrete un po’ di stanchezza, ma allo stesso tempo avrete un po’ di consapevolezza su una situazione che vorreste cambiare. Ci vorrà impegno.

7° Leone: avrete un lieve miglioramento dell’umore, forse dovuto a qualche bella notizia che coinvolgerà la sfera familiare o quella amorosa. Le vicende di stampo professionale daranno l’avvio a qualche affare che riuscirà a risollevarvi da una situazione finanziaria abbastanza complicata.

8° Ariete: non avrete un fine settimana molto allegro o comunque pieno di vitalità, ma avrete a che fare con una serenità che probabilmente stavate cercando da tanto tempo. Con il lavoro ci sarà qualche impegno più importante.

Vergine in calo

9° Vergine: avrete una situazione di equilibrio molto precaria, che probabilmente potrebbe incrinarsi da un momento all’altro a causa di qualche dubbio che potreste esprimere nei confronti del partner. Secondo l’oroscopo dovreste dedicare molto più tempo a voi stessi.

10° Acquario: essere abbastanza in linea con le questioni emozionali significherà avere qualche tarlo che vi assilla, e questa situazione potrebbe durare anche per molto tempo a questa parte.

Secondo l’oroscopo dovreste cercare di riposarvi e di accantonare le vicende che vi mettono in crisi.

11° Scorpione: la tipologia di lavoro che state sperimentando di recente probabilmente non fa per voi, dunque potreste guardarvi attorno alla ricerca di qualcosa di più adatto a voi. Dovrete affrontare qualche spesa che non avevate previsto.

12° Capricorno: una situazione scomoda all’interno del contesto amicale vi renderà parecchio nervosi e pronti a qualsiasi scontro che potrebbe mettere a repentaglio anche una amicizia di vecchia data e alla quale probabilmente non vorreste rinunciare.