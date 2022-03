Nuovo appuntamento con l'oroscopo dedicato al secondo weekend del mese di marzo.

Quali segni zodiacali passeranno un tranquillo fine settimana? Quali, invece, dovranno fare i conti con discussioni, ritardi e imprevisti? Per sapere tutto ciò che hanno in serbo le stelle per ciascun simbolo dello zodiaco, approfondiamo le previsioni astrologiche applicate al fine settimana del 12 e 13 marzo.

Il weekend 12 e 13 marzo secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sarete felici di imparare qualcosa di nuovo. È anche un ottimo periodo per contattare vicini, fratelli e parenti perché siete felici di parlare con loro.

In particolare, programmerete un viaggio breve, stimolante e interessante.

Toro – Le trattative relative alle finanze, agli affari e al commercio andranno bene soprattutto nella giornata di sabato 12 marzo. Tuttavia, dovrete tenere presente alcune restrizioni planetarie. Detto ciò, riuscirete a trattare con capi e figure di autorità perché saranno ricettivi e disponibili.

Gemelli – Sarà un weekend forte per i nativi dei Gemelli. Avrete tanta energia mentale ed emotiva per perseguire ciò che desiderate. Sarà un buon periodo anche per fare una piccola gita o per parlare con persone di altre culture. Dovrete perseguire le vostre idee nell’istruzione, nella medicina, nella legge.

Cancro – Nel complesso, sarà un fine settimana di benessere per i nati in Cancro.

Intanto, nelle prossime settimane potrebbero sorgere controversie sulla proprietà condivisa o su argomenti attuali che coinvolgono il mondo intero. Sarà anche un buon weekend per approfondire i dettagli sulle bollette, tasse e questioni assicurative.

Previsioni astrologiche di sabato 12 e domenica 13 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In questo weekend sarete al centro dell’attenzione, questo significherà che le persone parleranno di voi. Vi noteranno e sembreranno conoscere anche i dettagli personali della vostra vita privata. Nel frattempo, la vostra attenzione sul partner e sugli amici intimi sarà più forte nelle prossime settimane.

Vergine – Per qualche ragione le persone ti noteranno più del solito e alcune di loro saranno a conoscenza di dettagli personali sulla vostra vita intima. Questo potrebbe essere sconcertante. Ciò che dovrete fare è controllare i danni o trovare un modo per tenere chiusa la bocca delle persone malevoli.

Bilancia – Avrete voglia di studiare e imparare qualcosa di nuovo. Potreste anche voler fare piani di viaggio, ma sarà meglio non prenotare un volo o di effettuare prenotazioni in questo periodo. Qualunque cosa farete in questo weekend vi farà sentire entusiasta della vita e più felice.

Scorpione – Sarà un weekend eccellente per affrontare questioni burocratiche che riguardano assicurazioni, tasse, debiti e proprietà condivise.

Potreste chiedere un prestito a una persona fidata, oppure potreste rivolgervi a una banca o a un istituto di credito. Idealmente, sarà meglio aspettare tempi migliori.

L'oroscopo di sabato 12 e domenica 13 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Anche se dovrete scendere a compromessi per andare d’accordo con gli altri, sarà comunque un weekend solido. Vi divertirete a interagire online o di persona con le vostre conoscenze. Il vostro livello di energia sarà alto, potreste iniziare qualcosa di eccitante.

Capricorno – Secondo l'Oroscopo sarà un buon weekend per iniziare a programmare progetti per il futuro. Potreste assumere un ruolo di leadership al lavoro o nell’interazione con gli altri perché siete coraggiosi e sicuri di voi stessi.

Ispirerete gli altri perché il vostro entusiasmo è contagioso.

Acquario – Siate pronti ad aiutare qualcuno o a svolgere un servizio per qualcuno che ha bisogno del vostro aiuto. Nonostante la vostra attenzione maniacale per la casa e la famiglia, nel prossimo mese sarete impegnati ad affascinare tutti e a fare brevi viaggi.

Pesci – I vostri rapporti con i membri della famiglia saranno positivi. Non esiterete a condividere le vostre entusiasmanti idee. Tuttavia, alcuni nativi dei Pesci preferirebbero, invece, trascorrere un weekend da pantofolai. Mettetevi comodi.