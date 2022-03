L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso compiuto alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 14 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, decisi a scoprire come potrebbe evolvere il primo giorno di questa settimana? Ad essere analizzati in questo contesto la sestina dall'Ariete alla Vergine, sottoposti a valutazione in ambito lavorativo e amoroso.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 14 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 14 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 14 marzo, per l'amore, indica che qualcuno o qualcosa riporterà la calma nei vostri pensieri addolcendo le vostre emozioni. In molti riuscirete ad essere sereni e diplomatici, e comprenderete al volo ciò che gli altri si aspettano da voi, ad iniziare dalla vostra dolce metà. Single, le carte in regola per essere felici e soddisfatti presto saranno qui, sul tavolo del cielo davanti a voi. Fate spazio alle cose importanti: sentimenti, contatti, nuove filosofie di vita e in amore affilate le armi della seduzione, quelle naturali e quelle artificiali: dal make-up più sofisticato all'abbigliamento seducente, alle movenze raffinate.

Anche voi, a volte, avete bisogno di conferme al vostro fascino. Tranquilli, non vi mancheranno se mostrerete anche il vostro splendore interiore. Nel lavoro, posizioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi. Mantenete la lucidità e potrete affrontare anche gli ostacoli più difficili.

Toro: ★★★★. Giornata routinaria.

In campo sentimentale, il cielo vi esorterà a seguire le vostre emozioni, ovunque esse vi volessero condurre. Se lo desiderate, potrete vivere una vita di coppia discretamente appagante, poiché Venere vi renderà degli amanti irresistibile e magici, in grado di lasciare un segno indelebile nel cuore del vostro lui o lei. Single, che bel lunedì aspetta tanti di voi nativi del Toro: essendo aiutati da Marte, sarete come guerrieri nel vero senso della parola.

Così, tutto sarà quasi perfetto: avrete amici pieni di interessi e sarete un'officina di idee. In molti vi impegnerete con zelo e grande lucidità, affinché possiate trascorrere una buona giornata. Nel lavoro, non mancherà di certo la serenità e, con il vostro entusiasmo, vedrete tutto in maniera limpida e cristallina.

Gemelli: ★★★. Giornata "flop". In amore, se guardate soltanto al lato materiale delle cose potreste perdere le emozioni principali della vostra vita. In questi giorni non è semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse riuscirete a migliorare la situazione. Siate intanto più gentili nei confronti della famiglia, esaudite ogni richiesta del partner ed infine pensate un po' di più a voi stessi.

Single, uscite di casa, svagatevi, incontrate gente; il contatto con gli altri servirà a contrastare la malinconia messa in campo dalla Luna, in questo momento in opposizione al vostro segno. Perché sarà inutile rimanere in solitudine a rimuginare su quanto invece merita di essere vissuto. Nel lavoro, vi metterete di sicuro in qualche bel guaio: perché? Ma è ovvio: vi siete intromessi in faccende che non vi riguardano... E quando la fatica è molta e le gratificazioni invece sono poche, vi sentite tristi e abbattuti.

Oroscopo di lunedì 14 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Possibile periodo improntato alla solita routine. Per i sentimenti, il cielo discretamente positivo, vi farà sentire in pace con voi stessi e con l'universo.

Avete infatti la sensazione di aver finalmente trovato quel pizzico d'equilibrio capace di far stare bene corpo e spirito. Con il partner, Venere e Marte vi stanno facendo vivere una passione incandescente, grazie soprattutto alla premura di chi avete a fianco. Infatti chi amate senz'altro che vi regalerà delle sorprese molto piacevoli, se non subito, almeno entro i prossimi due o tre giorni. Single, abbiate più fiducia in voi stessi, soprattutto nella vita. Perciò, in barba ai problemi e al pessimismo, sarete più sereni e vedrete tutto sotto una luce migliore. Senza ombre gli affetti famigliari o le amicizie sincere, anche se a momenti per gratificare qualcuno potreste finire per scontentare qualcun altro.

Soprattutto i familiari non perderanno occasione per farvi notare qualcosa di voi che non va: tirate dritto e siate positivi. Nel lavoro, sarà una giornata interessante e vivace per quanti tra voi sono liberi e indipendenti. C'è la possibilità di poter contare sull'alleanza di qualcuno che conta.

Leone: ★★★★★. Splendida giornata considerata al "top" e con cinque stelle. In amore, potrete vivere un magico lunedì all'altezza dei vostri sogni. In tanti siete ottimisti, entusiasti e felici di ogni cosa che avete o che fate. Avete infatti ancor di più la sensazione di aver imboccato la strada giusta: vi sentirete amati, desiderati e compresi da un partner follemente innamorato di voi. Lasciati travolgere dalla passione e liberatevi dai problemi, lasciando spazio solamente alle vostre belle emozioni.

Single, le stelle vi porteranno in dono dimostrazioni d'affetto da parte degli amici. Con quest'ultimi potreste decidere di mettere in pista un progetto ambizioso. Sarà davvero una bella giornata dal punto di vista astrale: si annuncia qualcosa di valore che sta nascendo sotto il segno dell'amicizia e della protezione di persone bisognose del vostro affetto. Nel lavoro, vi basterà quel pizzico di fortuna per ribaltare una situazione in stallo, facendovi sentire finalmente appagati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 marzo, vede un periodo buono, anche se non sarà esente da piccoli contrattempi, peraltro risolvibili in un istante. In campo sentimentale la giornata è ritenuta abbastanza positiva.

Questa in arrivo, in cui il Sole speculare positivo al 50% farà sentire tutta la sua influenza, senz'altro varrà la pena di essere vissuta insieme a chi si ama di più, poiché non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità e pace interiore. Appunto la serenità sarà esattamente la parola più appropriata per definire perfettamente lo stato d'animo di inizio settimana. Tanta tranquillità e un pizzico di sana felicità da condividere con la persona compagna di vita. Single, ci saranno le stelle a darvi manforte spronandovi a nuove esperienze. Nel lavoro, percepirete un clima di novità, i colleghi saranno super disponibili e dimostreranno fiducia nelle vostre capacità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 marzo.