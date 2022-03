Sta per prendere via l'ultima giornata della seconda settimana del mese di marzo per tutti e 12 i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di domenica 13 marzo con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata potrebbe portare qualche momento di agitazione, per questo motivo cercate di risolvere il prima possibile delle problematiche. Nel lavoro non mancano novità, momenti di maggiore forza quelli che arriveranno.

Toro: per i sentimenti le nuove storie sono interessanti, visto che la Luna aiuta. Vi sentite più forti al momento. Nel lavoro alcuni stanno pensando a un cambiamento.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata porterà dei momenti chiarificatori per quei rapporti che stanno vivendo difficoltà. Nel lavoro stato di maggiore agitazione, cercate di rimanere tranquilli.

Cancro: in amore con diversi pianeti interessanti e con Venere che non è più in opposizione avrete la possibilità di recuperare. Se una relazione è stata chiusa ora potreste ripartire. A livello lavorativo, nonostante una fase più complicata ora potrete tornare a vincere.

Leone: a livello amoroso la situazione non è esaltante, ma con la Luna nel segno riprenderete quota.

Nel lavoro, se state cercando da tempo dei miglioramenti, avrete ora la possibilità di dire come la pensate.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore potrebbero esserci delle difficoltà, per questo motivo gestite al meglio gli impegni. Nel lavoro siete alla ricerca di una soluzione, ma comunque vi sentite più forti.

Previsioni e oroscopo del 13 marzo 2022: stelle e oroscopo per la seconda sestina

Bilancia: in amore è una fase di miglioramento quella che state vivendo, poiché arrivano buone soluzioni. Nel lavoro è importante aspettare prima di fare delle richieste, le stelle comunque aiutano.

Scorpione: a livello amoroso, con la Luna favorevole, le cose andranno meglio, ci vorrà però un po' di pazienza.

Nel lavoro momento che potrebbe portare dei blocchi, riflettete bene prima di agire.

Sagittario: nei sentimenti vi è una buona capacità di azione, visto che tornate protagonisti in questo particolare periodo. Nel lavoro potrete superare diversi problemi mettendo in campo nuove strategie.

Capricorno: in amore con la Luna è ancora in opposizione, non mancheranno delle difficoltà, per questo motivo meglio evitare discussioni. A livello lavorativo un ripensamento potrebbe arrivare, gestita bene quello che arriva.

Acquario: a livello sentimentale la Luna è in opposizione, per questo motivo è meglio evitare spiacevoli discussioni. Evitate di pensare troppo al passato. Nel lavoro alcune scelte dovranno essere rimandate alla prossima settimana.

Pesci: in amore pare essere il momento ideale per portare avanti nuovi progetti e organizzare qualcosa di nuovo in vista del futuro.