L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 marzo 2022. In programma splendide novità e qualche ottima notizia, assolutamente per pochi prescelti. Ad avere l'onore e la fortuna di essere sostenuti dalle stelle tre segni su sei, tutti ampiamente positivi e pronti a dominare il periodo.

Alla luce dei fatti, dopo aver considerato le varie formazioni astrali, ad avere la meglio tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci (ossia la seconda sestina) saranno coloro appartenenti alla triade formata da Bilancia, Sagittario e Capricorno.

Il predetto terzetto potrà contare su un inizio settimana valutato a cinque stelle, quindi a massima fortuna in ogni settore. Iniziamo quindi a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di lunedì 14 marzo

Bilancia: ★★★★★. Giornata che vi vede lucidi in prima persona, ben sostenuti dall’intelligenza personale, dalle circostanze e dall’ambiente. Anche nel privato, potete spazzare via eventuali incertezze rafforzando ulteriormente la vostra attuale posizione. Interessanti i rapporti con persone del Toro, del Sagittario oppure dei Pesci: potrebbe nascere quello che non c’era... Con piccolissimi aggiustamenti decisi lucidamente sul momento, potete agire rapidamente centrando tutti i bersagli.

Non abbiate timore di osare in ambito professionale/lavorativo in generale, ovviamente se avete le idee chiare e non mirate oltre la vostra reale portata. Sappiate però che la buona intraprendenza va sempre assecondata. Se si tratta di mettere mano al portafoglio, guardate oltre le apparenze, magari chiedendo debite garanzie.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano la Luna in aspetto negativo verso il segno. Con un periodo così incerto è solo una questione di umore, malumore, insofferenza o impazienza; resta il fatto che potrebbero nascere un mare di inutili complicazioni. Se non fosse chiaro, questo sulla carta è da considerare un giorno delicato, forse anche un po' ambiguo, per cui non peggioratelo.

Molti di voi spesso dimenticano di mantenere acceso il collegamento tra cervello e lingua. In ogni tipo di rapporto la tensione può salire se, senza riflettere, si dice e si fa la prima cosa che passa per la mente. Cercate di non eccedere con gli atteggiamenti supponenti, moderate i termini e i toni e, se non è proprio questione di vita e di morte, meglio rimandare giudizi, chiarimenti e ogni tipo di decisione, anche se vi sembrano piccole cose. Difficili i rapporti con Ariete, Leone e Aquario.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 marzo preannuncia un cielo generoso promettendo un giorno molto costruttivo. Tra fascino, buon senso, razionalità e intraprendenza vi esprimerete al meglio potendo organizzare razionalmente vari programmi, presenti e futuri.

Per la bella fusione tra eloquenza personale e caso a favore, potrebbe essere davvero un ottimo giorno - e momento - specie se doveste dover dare una spintarella affinché qualcosa si muova più in fretta. Lo farete calibrando la forza con perfetta scelta dei tempi. Qualche contrattempo e un po’ di nervosismo: potrebbe trattarsi di piccole cose ma se siete inclini a drammatizzare potrebbe sfuggirvi una soluzione a portata di mano. Con Vergine e Sagittario possono nascere problemi, in particolare se di mezzo ci fossero sentimenti e/o quattrini. Altresì, non pensate che coloro dei Pesci possano essere manovrabili: potreste restarci con un palmo di naso!

Oroscopo e stelle del giorno 14 marzo

Capricorno: ★★★★★.

La Luna di questo lunedì è a favore, anche senza avere alcun pianeta nel segno. In generale si prevede un ottimo giorno che vi vede in perfetta sintonia con le varie situazioni. Se ci fosse qualcosa che non va, allora sarete abilissimi nel farla girare nel verso favorevole, senza strappi. Se dovete trattare, convincere oppure lanciare un’idea, saprete trovare i tempi e i toni giusti affinché faccia subito presa nella mente di chi di dovere. Se poi voleste stringere un rapporto, soprattutto professionale, saprete usare una qualità di cui pochi vi fanno credito: il senso dell’opportunità senza che sembri un atteggiamento ipocrita. Tra l’altro, il periodo vi permetterà di vedere fatti e persone con grande chiarezza, di dare un’organizzazione ancora migliore ai progetti calibrando meglio l’energia.

Poiché mostrate sempre il vostro lato migliore, un consiglio per il lavoro: sfruttate questo periodo per dare una svolta a qualcosa che avete in gioco o in attesa di risposta.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno svelano una Luna in opposizione. Comunque, un periodo da prendere con tranquillità con la partenza della settimana da vivere con estrema tranquillità. Questi comunque non sono giorni adatti per fare acquisti, perciò non lasciatevi cogliere da smanie varie, giusto per non aprire falle nelle finanze. Una maggiore disponibilità sarebbe richiesta anche nei rapporti famigliari o sentimentali in generale. Dovreste altresì evitare lo stress psicofisico, sapendo che il dialogo non è proprio il tuo forte.

Perciò, saranno da evitare i discorsi, non tirare somme anticipatamente, non dare o chiedere spiegazioni, perché potreste esagerare con qualche termine fuori luogo. La migliore compagnia per molti è rappresentata dalle persone intime, dal partner e, in particolare, dalle persone appartenenti ad Ariete e Bilancia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 14 marzo predice un periodo normale. Con la Luna ancora fissa nel congeniale segno di Fuoco del Leone, pronta a fare tifo per voi, questa giornata promette piccole ma interessanti soddisfazioni, specie in amore. Favoriti gli interessi personali e le relazioni sociali: l’ideale per una serata rilassante e piacevole. In ambito lavorativo invece potreste sentirvi pressati da colleghi o superiori, che vi chiedono risposte e soluzioni che non vi sentite in grado di fornire.

Calma, potete senz’altro consolarvi con la vita sentimentale, dove quasi tutto scorre sereno. La persona amata è già pronta ad assecondare ogni vostro desiderio. Dal punto di vista fisico però vi state un po' trascurando, forse anche più del solito. Con la scusa che non riuscite a stare dietro a tutto, lasciate la vostra bella persona in ultima battuta: questo non va bene.