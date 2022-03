Secondo l'oroscopo dal 7 al 13 marzo sarà una settimana piacevole e divertente per i nativi del Cancro che hanno una relazione. I nati in Gemelli, invece, dovranno fare i conti con qualche problema di natura sentimentale e amorosa. Ci saranno ritardi e imprevisti economici e finanziari per il segno della Bilancia. I nati sotto il segno dei Pesci dovranno dormire di più per affrontare al meglio questa settimana. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 marzo.

Oroscopo per la settimana 7-13 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, in questa settimana qualunque sia la situazione delle coppie ne vedranno delle belle. I cuori solitari in cerca d’amore dovrebbero dimenticare il passato e aprirsi al futuro. In campo lavorativo, grazie alla vostra grinta riuscirete a prendere delle decisioni importanti o a raggiungere i vostri obiettivi. In salute, possibili disturbi fisici, grazie a una cura riuscirete a trovare sollievo e a recuperare le forze.

Toro – In campo amoroso, forse mancherà un pizzico di passione ma di sicuro non la comunicazione e la voglia di condividere tutto con il proprio partner. Se da tempo stavate cercando di ampliare il vostro lavoro, questo è il momento giusto.

La situazione finanziaria ed economica migliorerà giorno dopo giorno. In salute, nessun problema particolare, ma mancherà la vitalità. Dovrete stare lontani dallo stress e non dovrete esagerare con il cibo.

Gemelli – In amore, questa settimana potrebbe darvi qualche grattacapo, affrontatelo con cautela e mostratevi prudenti soprattutto in caso di discussioni con la persona che amate.

In ambito lavorativo, non sarà una settimana da incorniciare ma con un po’ di attenzione, prudenza e riflessione ve la caverete in maniera egregia. In salute, il nervosismo potrebbe far peggiorare la vostra condizione fisica. L’Oroscopo raccomanda di non esagerare a tavola e di liberare la vostra mente.

Cancro – In campo amoroso, sarà una settimana davvero piacevole e a tratti molto divertente.

Se avete intenzione di fare qualcosa con il vostro partner, questa sarà un ottimo periodo per farlo. Se nel vostro rapporto c’è stata una nube, approfittate di questa settimana per fare pace e chiarirvi. In campo lavorativo, buone occasioni in arrivo, ma voi dovrete farvi trovare pronti e disponibili. Bene anche l’aspetto economico. In salute, chi nei giorni scorsi ha sofferto di qualche disturbo fisico si sentirà molto meglio in questa nuova settimana.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 7-13 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, nelle coppie in cui ci sono motivi di attrito, questa settimana non appianerà le divergenze. Se ci sarà da mettere i puntini sulle i, allora dovrete sfruttare le giornate di venerdì, sabato e domenica.

In campo lavorativo, le energie non vi mancheranno, però, potreste essere distratti con il rischio di commettere un grosso errore o di perdere un affare importante. In salute, possibile calo di forze e l’ansia potrebbe farvi vedere difetti fisici inesistenti: ignoratela.

Vergine – In campo amoroso, nervosismo e troppi pensieri potrebbero minare l’equilibrio dei rapporti di coppia. Questo, però, potrebbe essere un periodo positivo per fare chiarezza, ma negativo per quanto riguarda l’aspetto passionale. Sul fronte lavoro potrebbe nascere qualche tensione, soprattutto per chi ha un’attività di famiglia. Dovrete amministrare bene gli impegni ed evitare gli sforzi sovrumani. In salute, dovrete riposarvi più spesso e praticare uno sport amatoriale.

Bilancia – In amore, nonostante i mille impegni riuscirete a trovare il tempo necessario per sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Se vi state separando, dovrete prepararvi ad affrontare delle situazioni scomode e antipatiche. In ambito lavorativo, l’impegno richiesto per tagliare i vostri traguardi non vi spaventerà, nonostante la concorrenza spietata e agguerrita. Parlando di soldi, non mancheranno ritardi e qualche imprevisto. In salute, in questa settimana vi riprenderete alla grande e guarirete da qualsiasi fastidio fisico.

Scorpione – In campo amoroso, in questa settimana sarete piuttosto nervosi e poco disposti alla tolleranza e all’ascolto. Nei rapporti di coppia potrebbe scoppiare una discussione.

Qualsiasi tipo sia il motivo, dovrete sforzarvi di capire cos’è meglio per voi e per la vostra felicità. In campo lavorativo, potrebbe esserci qualche insidia, quindi, sarà meglio tenere gli occhi ben aperti. Parlando di finanziamento o di compravendite, l’oroscopo consiglia di fare attenzione alle clausole. In salute, sarà una settimana di alti e bassi, il livello del nervosismo raggiungerà le stelle.

La settimana 7-13 marzo secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, in questo periodo sarete un vulcano di idee e avrete voglia di rivoluzionare il vostro rapporto di coppia. Le storie d’amore che nasceranno in questa settimana saranno riflessive ma anche insicure. In campo lavorativo, sarete intraprendenti e grazie alla vostra invidiabile energia riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

La situazione finanziaria ed economica oscillerà tra alti e bassi, ma non vi dovrete scoraggiare. In salute, dovrete fare attenzione alle allergie stagionali e ai cambiamenti di temperatura.

Capricorno – In campo amoroso, se negli ultimi tempi ci sono stati degli screzi tra voi e il vostro partner, questa settimana vi aiuterà a ritrovare la complicità perduta. I single che hanno perso fiducia in amore presto conosceranno l’anima gemella. In ambito lavorativo, sarà il periodo giusto per ottenere la promozione desiderata o il finanziamento necessario per dare vita a un vecchio sogno. In salute, la parola d’ordine di questa settimana sarà: piacersi.

Acquario – In amore, dovrete fare molta attenzione alle parole taglienti che potrebbero irritare la persona interessata.

Vorreste vivere il vostro rapporto di coppia con più passione, ma in questo periodo fallirete perché accadrà qualcosa che potrebbe lasciarvi con l’amaro in bocca. Parlando di lavoro, dovrete essere meno superficiali e più ingegnosi. La concorrenza sarà più agguerrita che mai e sarà pronta a soffiarvi i vostri traguardi. Inoltre, l'oroscopo consiglia di tenere sotto controllo i soldi e gli affari. In salute, energia e grinta non vi mancheranno. Quello che oscillerà sarà la fiducia in voi stessi o nelle vostre capacità.

Pesci – In campo amoroso, sarà un buon periodo per la vita sociale. Largo al divertimento, ai progetti di famiglia e di coppia, e anche alle nuove amicizie. Dovrete stare alla larga dai sentimenti negativi che potrebbero farvi prendere una strada sbagliata.

Nel lavoro darete il meglio di voi stessi. L’ambito economico, però, non sarà positivo, forse dovrete sostenere troppe spese. In salute, dovrete dormire di più per dare il massimo in questa settimana.