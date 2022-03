L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 marzo 2022. Certamente, la speranza di ognuno di noi in merito al prossimo sabato è quella di trovare un fine settimana buono, facile da vivere ed anche con un pizzico di fortuna, che non guasta mai. In questo caso la domanda sorge spontanea: cosa riserveranno le stelle nei confronti dei settori relativi all'amore e al lavoro? In questo caso ad essere direttamente toccati dalle previsioni astrologiche del giorno, gli ultimi sei segni: solo due i segni fortunati, ovviamente prescelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, a questo punto conviene passare direttamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata di inizio weekend all'insegna della buona economia: in arrivo nel comparto tanta fortuna astrale. Per alcuni si prevede un'interessante entrata economica derivata da un imprevisto davvero molto piacevole: grossa sorpresa finale! Socievoli, sorridenti e disponibilissimi a nuovi incontri, state rapidamente rivoluzionando il vostro trantran quotidiano. E la cosa vi piace! Un pizzico di novità e un po’ di dinamismo: tanto vi basta per sentirvi ed essere positivi al 100%.

Nel lavoro, una questione che sembrava ormai definita potrebbe all’improvviso mostrare qualche complicazione. La prendete come una sfida. Ottimo l'amore: avete fatto di tutto per conquistare la dolce metà e, probabilmente, l'amate molto più di quanto possiate credere. Ma dovreste anche dimostrarglielo.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato presumono un giorno in gran parte "sottotono".

La fine della settimana vi vedrà in difficoltà, orfani di quello spirito d’iniziativa necessario per favorire la realizzazione di qualcosa che avete in corso. In generale comunque si delinea un periodo all’insegna della variabilità dell’umore. Il lavoro non vi preoccupa, a differenza della vita privata che procede a scatti.

In famiglia la vostra presenza, insolitamente discontinua, suscita perplessità e qualche malumore. Vi dedicate con grande abilità a coltivare contatti molto utili, in grado di aprirvi facilmente nuove e più stimolanti prospettive. In amore intanto, non irritatevi se qualcosa non va come previsto. Soprattutto in fatto di sentimenti non tutto risponde alle leggi della razionalità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 12 marzo predice una giornata davvero buona, soprattutto in relazione agli affetti. Le stelle vi saranno amiche, pronte a dare un apporto positivo significativo. In risoluzione alcune situazioni che vi hanno fatto procedere a zig-zag, tra imprevisti e incertezze. Potete nel frattempo contare sull’ottimo apporto della Luna, da questo venerdì presente in Cancro.

Quindi non perdete tempo e datevi da fare: i risultati vi sorprenderanno. Relazioni sociali in primissimo piano, molto piacevoli sul piano privato e utilissime nel lavoro. Le questioni da risolvere sono molte, anche se molte risultano per voi di poca importanza. Comunque, fate attenzione a non prendere nulla sottogamba. Ottimismo, socievolezza e simpatia in ambito sentimentale faciliteranno contatti e nuove conoscenze. Se siete single, la vostra condizione ha le ore contate! Con Marte che inizia ad avvicinarsi a Venere, sarete un autentico vulcano di iniziative, di idee e di proposte.

Oroscopo e stelle del 12 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata che sancisce di fatto la chiusura del periodo lavorativo giudica nella discreta normalità questo sabato, in generale abbastanza buono da vivere.

In famiglia potrebbero affiorare lievi incompatibilità di carattere che finora avevate ignorato: farete presto a ristabilire l’equilibrio. Questo inizio weekend forse sarà caratterizzato dai soliti antipatici alti e bassi che a voi mandano letteralmente in bestia! Dov’è il problema? Se a voi non piace viaggiare sull’otto volante, calmatevi e cercate vie traverse! Il settore dove conviene muoversi con la massima cautela, indubbiamente è quello professionale. Nel lavoro, tenete quindi la testa sveglia con particolare attenzione alle situazioni complesse o in quelle dove vi si richiede impegno. Ve la caverete senza danni. È invece un buon momento per i sentimenti. A beneficiarne sarà in maniera particolare chi con la persona amata sta attraversando una fase critica.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano a molti nativi la possibilità che possano maturare spese impreviste. Purtroppo non possiamo quantificare e nemmeno sapere se trattasi di balzelli dovuti a tasse, acquisti non messi in programma o quant'altro. La Luna con il suo ingresso in un segno di Acqua sembra molto indecisa sul da farsi nei vostri confronti: intesse ottimi rapporti con Sole e Giove, ma bisticcia con Saturno. Dal notturno satellite comunque non ricaverete molto: troppo contrastanti i suoi influssi verso di voi. Meglio temporeggiare, specie nel lavoro: anche se avete circostanze a vostro favore, è meglio non abbassare la guardia. La situazione si prevede poco fluida in amore.

Darsi una tabella di marcia nelle questioni pratiche da sbrigare va bene, ma fare una scenata se il partner non la rispetta, molto meno.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 12 marzo prevede un inizio weekend quasi totalmente all'insegna della solita routine (chiamatela pure paranoia). In effetti poco o nulla si smuove oltre l'universo astrologico del segno, anche se il trigono lunare fa ben sperare in ambito sentimentale. E comunque, anche se la Luna è in un segno amico, quindi risulta molto mite nei vostri confronti, alcuni intrecci planetari parlano ancora un linguaggio abbastanza ostile. Non riuscite a far prevalere la razionalità, così finite col complicare una questione già intricata.

La notevole energia che solitamente vi sostiene prenderà sicuramente un periodo di ferie. Vi darete da fare, ma i risultanti non saranno quelli sperati. In amore, ciò che manca nella vostra storia è una certa disponibilità a comunicare. Così eventuali equivoci avranno la possibilità di susseguirsi, senza una soluzione definitiva.