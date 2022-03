L'oroscopo della giornata di giovedì 10 marzo prevede nuovi amori o riappacificazioni in vista per i nativi Bilancia, forti di un cielo sgombro di nubi, mentre l'Ariete saprà sempre cosa è giusto fare. Leone dovrà fare i conti con la realtà e accettare, almeno per il momento, questa situazione, mentre per i Pesci capire ciò che vogliono è importante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 10 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 10 marzo 2022 segno per segno

Ariete: con un cielo così sereno avrete sempre le idee chiare su quello che dovrete fare.

In ambito sentimentale sarete piuttosto bravi a ascoltare il partner, memorizzando i suoi desideri e le sue passioni che un giorno cercherete di realizzare per la persona che amate. Se siete single stupite la vostra fiamma con qualcosa di davvero speciale. Sul posto di lavoro invece a volte mantenere la solita strategia, o poggiarsi su metodi vecchi ma validi renderà di più. Voto - 9️⃣

Toro: vita di coppia sicuramente non così esaltante come un tempo secondo l'oroscopo, ma non vuol dire che non potete fare nulla per migliorarla. Venere è contro di voi, questo sì, ma siete ancora in tempo per dimostrare ancora una volta tutto l'amore che provate. Se siete single mostrate una certa gratitudine verso quelle persone tengono a voi e ve lo hanno dimostrato.

Sul fronte professionale dovrete essere più organizzati con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che rimane eccellente anche in questa giornata. Sul fronte sentimentale i rapporti di coppia saranno davvero soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Se siete single riuscirete a essere particolarmente simpatici agli occhi degli altri.

Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi novità. Di contro però i risultati che porterete a casa saranno davvero ottimi. Voto - 8️⃣

Cancro: sarete travolti da tantissime emozioni in questa giornata. L'oroscopo di giovedì 10 marzo vi vedrà particolarmente affiatati nei confronti del partner, e lentamente riuscirete a mettere in piedi nuovi e interessanti progetti.

Se siete single anche voi avvertirete nuove sensazioni e emozioni, chiaro segnale che forse vi state innamorando. Per quanto riguarda il lavoro non mancherà la voglia di darsi da fare, ma mettetevi in testa che per certi progetti ci vorrà del tempo. Voto - 8️⃣

Leone: che questo cielo non vi permette di fare tanto ormai vi è piuttosto chiaro. Dovrete fare dunque i conti con la realtà e accettare per il momento la situazione. Sul fronte professionale dunque meglio non prendersi troppi rischi. Questo però non vuol dire che dovrete arrendervi. Cercate sempre una soluzione, ma che sia la più adatta a voi. In amore, single oppure no, anche voi provate dei sentimenti. Ciò nonostante faticherete molto a esprimere le vostre emozioni, e la cosa è abbastanza frustante per voi.

Voto - 6️⃣

Vergine: parte centrale della settimana sicuramente non entusiasmante a causa della Luna negativa secondo l'oroscopo, ma la situazione migliorerà presto. Per quanto riguarda i sentimenti dunque impegnatevi di più per cercare di strappare un sorriso alla vostra anima gemella. Se siete single potreste avvertire sentimenti contrastanti. In ambito lavorativo se avete delle buone idee, potrebbero essere una solida base su cui partire per raggiungere discreti successi. Voto - 7️⃣

Bilancia: con cielo così sereno come questo, secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 10 marzo, la vostra vita quotidiana andrà avanti serenamente. Single oppure no, nuovi amori o riappacificazioni sono in vista, e vi daranno la possibilità di sentirvi nuovamente innamorati.

Sul fronte professionale saprete come prendervi cura dei vostri progetti, e ottenere il meglio. Voto - 9️⃣

Scorpione: questo cielo non è dei migliori per il momento secondo l'oroscopo. State perdendo il ritmo, sia in amore che al lavoro, e la cosa non vi soddisfa. Single oppure no, dovrete nuovamente trovare un buon motivo per essere innamorati prima di tutto di voi stessi, e poi della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi aiuterà molto nelle vostre mansioni, ciò nonostante vi servirà una strategia migliore affinché i vostri progetti siano più efficaci. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale non particolarmente esaltante a causa della Luna in cattivo aspetto. Secondo l'oroscopo, Venere è ancora favorevole, e saprete come prendervi cura del partner, ma a volte è anche giusto lasciare un certo spazio tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single alcune emozioni potrebbero mettervi in confusione. In ambito lavorativo invece sarete abbastanza tranquilli e a vostro agio con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato stabile dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, ciò nonostante non aspettatevi momenti al limite del romanticismo. Single oppure no, in ogni caso, riuscirete a lasciare qualcosa nel cuore di chi vi ama. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio state più attenti, soprattutto con progetti poco familiari. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale ricca di opportunità per voi nativi del segno. Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno sempre nelle condizioni più adatte per vivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single fare nuove conoscenze sarà qualcosa di abbastanza stimolante per voi. In ambito professionale sarà un momento di grande crescita per voi, con risultati sempre più convincenti. Voto - 9️⃣

Pesci: capire ciò che volete dalla vostra vita è molto importante per voi. Questo cielo non sarà dei migliori per farvelo comprendere, ma ve ne farà sentire la necessità. In amore dunque non sottovalutate il sostegno del partner, o se siete single, quello dei vostri amici. Sul fronte lavorativo invece è il momento di guardarsi attorno, e provare a cercare la strada più adatta a voi. Voto - 7️⃣