Le previsioni dell'oroscopo del 13 marzo esortano i nativi del Leone a stare un po' in disparte. Il Capricorno ha la Luna contraria, mentre il Toro è in grande forma.

Di seguito approfondiamo le predizioni astrali e la classifica giornaliera per tutti i segni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete un po' sottotono, meglio provare a trascorrere più tempo da soli. Questo vi servirà a schiarirvi le idee. In ambito sentimentale non siete molto loquaci.

11° Sagittario: le stelle vi invitano alla calma. Spesso tendete ad agire in maniera troppo impulsiva e questo potrebbe spingervi a compiere qualche gesto che di solito non vi appartiene.

Pensateci bene prima di dire cose molto forti.

10° Cancro: l'Oroscopo del 13 marzo vi invita ad essere parsimoniosi. Presto potreste trovarvi a fare i conti con delle spese impreviste, pertanto, cercate di stare molto attenti. Non trascurate i vostri affetti.

9° Capricorno: la Luna è un po' contraria e questo potrebbe favorire la nascita di discussioni. Cercate di non fare i capricci e imparate a mettere da parte l'orgoglio quando necessario, soprattutto in amore.

Previsioni 13 marzo, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in amore ci sono delle questioni in sospeso che sarebbe opportuno risolvere. In ambito professionale, invece, è meglio staccare un po' la spina in quanto siete stati sotto pressione nell'ultimo periodo.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 13 marzo vi invitano ad essere più meticolosi nelle attività che svolgete quotidianamente. Spesso tendete ad agire in maniera meccanica e questo non sempre è un bene.

6° Vergine: riflettete a fondo prima di prendere una decisione molto importante. In ambito sentimentale siete un po' turbati, forse non tutte le cose stanno andando come avevate immaginato.

Una persona dal passato potrebbe darvi filo da torcere.

5° Pesci: i nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento ricco di sorprese e di novità. Dal punto di vista professionale ci sono delle decisioni da prendere.

Oroscopo, di primi quattro segni

4° in classifica Ariete: in amore potreste essere spinti a compiere una piccola pazzia.

Dal punto di vista professionale, invece, siete molto più razionali. Le decisioni che prenderete nell'imminente futuro potrebbero cambiare il corso di alcuni eventi.

3° Bilancia: il modo migliore per riuscire a essere felici è imparare a godere delle piccole cose e, soprattutto, non perdere il tempo con persone che non meritano le vostre attenzioni.

2° Scorpione: nel lavoro siete molto concentrati e presto riceverete delle soddisfazioni molto interessanti. In ambito sentimentale, invece, vi sentite piuttosto sicuri, ma non date mai nulla per scontato.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 marzo esortano i nati sotto questo segno a godersi questo giorno di festa in compagnia delle persone care e dei propri affetti. Nel lavoro ci sono delle belle notizie in arrivo.