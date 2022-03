Nuova giornata per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare giovedì 24 marzo con l'Oroscopo e le stelle a livello lavorativo, salutare e sentimentale per tutti i segni.

Ariete: nel lavoro potrebbero cambiare le vostre prospettive, in arrivo notizie che da tempo attendevate. A livello sentimentale sarà possibile fare degli incontri e vivere momenti importanti.

Toro: a livello sentimentale con Venere contraria potreste vivere delle situazioni complesse, non mancano dubbi nelle coppie. A livello lavorativo sarà meglio non esporsi troppo.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la luna nella giornata di giovedì 24 marzo sarà in opposizione. In particolare in amore sarà meglio cercare di allontanarsi dalle persone che in realtà non vi interessano. A livello professionale sarà possibile azzardare dei passi avanti.

Cancro: in amore Luna interessante, le decisioni prese in questi giorni potrebbero procurarvi delle opportunità. Momento di stanchezza per quel che riguarda la situazione lavorativa, cercate di dare priorità a ciò che realmente conta.

Leone: luna e sole favorevoli, giornata di recupero a livello amoroso, vivrete buon emozioni. In ambito professionale non mancheranno delle buone idee.

Vergine: la giornata di giovedì 24 marzo sarà caratterizzata da discussioni e scontri amorosi.

Alcune questioni di lavoro vi rendono nervosi, sarà meglio rivedere degli accordi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata che vi vedete particolarmente stanchi, momento di calo anche per quel che riguarda la situazione sentimentale. Nel lavoro potreste avere delle buone idee per dei progetti futuri.

Scorpione: in amore buon recupero, in questa fine del mese potrete superare i contrasti sorti negli ultimi tempi.

Situazione complicata riguarda il lato lavorativo, alcune questioni sono da chiarire.

Sagittario: momento interessante, non manca energia in particolare nelle coppie nate da poco tempo. In ambito professionale in arrivo buone intuizioni, ma attenzione alle agitazioni.

Capricorno: nella giornata di giovedì 24 marzo la luna sarà nel segno, potrete recuperare alcune questioni rimaste in sospeso in ambito sentimentale.

Nel lavoro possibile disagio, siete pronti ad affrontare eventuali crisi.

Acquario: momento di stabilità a livello sentimentale, cercate di arginare l'agitazione. In ambito professionale possibili discussioni, qualcuno potrebbe non essere d'accordo con le vostre idee.

Pesci: situazione favorevole per il segno, potrete recuperare in particolare in amore. Con Giove in transito proseguite i vostri progetti in ambito lavorativo.