L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026 si presenta come un momento di forte transizione planetaria, dove il cielo impone una netta linea di demarcazione tra il passato e il futuro. Per molti segni sarà tempo di bilanci drastici: i transiti attuali spingono a chiudere i conti in sospeso, a tagliare i rami secchi nelle relazioni e a gestire con estrema prudenza le risorse finanziarie. Se la prima metà dello zodiaco dovrà faticare per ritrovare l'equilibrio tra doveri familiari e tensioni interiori, i giorni centrali di giugno regaleranno agli altri segni una straordinaria spinta evolutiva.

L'astrologia regala il massimo punteggio ai nati del Pesci, e sfavorisce il segno della Vergine.

Previsioni astrologiche della settimana 15-21 giugno 2026

⭐⭐Vergine. Vi attende una settimana di profonda riflessione e transizione. Siete reduci da una scia di eventi complessi e faticosi da digerire; gli ultimi mesi vi hanno dato la netta sensazione di correre una maratona infinita, disseminata di ostacoli e imprevisti. Il desiderio di fermarvi, staccare la spina e magari fuggire verso una meta esotica è legittimo, così come l'esigenza di rinnovare la vostra cerchia sociale. Le stelle vi rivolgono un invito chiaro: fate terra bruciata intorno a quelle amicizie opportuniste che non vi meritano e prendete le distanze dalle dinamiche familiari disfattiste.

Assorbire il malessere altrui serve solo a bloccare la vostra crescita personale. Fate attenzione a un piccolo contrattempo domestico e a qualche segnale del corpo, come dolori articolari o una forte emicrania, che vi chiede di rallentare. Entro la fine del mese, comunque, il cielo tornerà a rischiararsi regalandovi la serenità perduta.

⭐⭐⭐Capricorno. Il mese di giugno è iniziato in salita e questa settimana continuerà a mostrare un andamento altalenante, caratterizzato da frequenti alti e bassi. Sul fronte professionale potrebbero emergere dei nodi da sciogliere: qualcuno sarà costretto a raddoppiare gli sforzi per recuperare il terreno perso nei mesi scorsi, specialmente se all'orizzonte si profilano esami, concorsi o prove cruciali.

Sebbene il supporto della famiglia rimanga solido e indiscutibile, dovrete fare molta attenzione a come vi esprimete. Evitate di scaricare la tensione o la rabbia repressa su chi vi vuole bene, altrimenti finirete solo per creare inutili malumori. Per sbloccare questa fase di stallo è necessario introdurre un cambiamento concreto nelle vostre abitudini quotidiane. Saranno giornate intense anche per la gestione del patrimonio: sono previsti movimenti bancari o postali per sistemare una vecchia pendenza. Sforzatevi di essere più ordinati e metodici nella gestione delle scartoffie.

⭐⭐⭐Toro. Dietro la vostra innata gentilezza e un'apparenza quasi sempre serena, nell'ultimo periodo tendete a nascondere disagi e preoccupazioni profonde che fate fatica a esternare.

Per gli uomini del segno che si trovano attualmente single, i prossimi giorni potrebbero portare una ventata di nostalgia, legata al rimpianto per una vecchia storia d'amore finita a causa di propri passi falsi. Scenario opposto, invece, per le donne del segno, che si dimostreranno magnetiche, determinate e pronte a ottenere grandi soddisfazioni professionali, confermando il detto che la fortuna bacia chi osa. Le finanze rimangono un tasto dolente fino alla fine del mese: l'invito astrologico è di stringere la cinghia ed evitare spese superflue. Anche il benessere psicofisico richiede attenzione: se avvertite stanchezza diffusa e confusione mentale, provate a rivedere la vostra alimentazione.

Per i più giovani, infine, è in arrivo una chiamata importante che richiederà di compiere un'azione decisiva per il futuro.

⭐⭐⭐Ariete. I prossimi giorni vi metteranno di fronte a eventi del tutto inaspettati, costringendovi a fare i conti con la realtà e a chiudere alcune questioni rimaste aperte troppo a lungo. Sul piano economico si profilano uscite consistenti, motivo per cui sarà fondamentale monitorare il portafoglio e correre ai ripari per limitare i danni. In alcune giornate la sensazione di dover sbrogliare una matassa intricata sarà forte, ma potrete contare sul vostro carisma e sull'appoggio prezioso di una persona di assoluta fiducia. Attualmente vi trascinate dietro qualche indecisione di troppo; un dubbio interiore vi turba e frena i vostri progressi.

L'incoerenza o la superficialità di qualcuno a voi vicino rischia di ferirvi, ma questo deve servirvi da lezione: evitate di riporre troppe aspettative negli altri e fate affidamento soprattutto sulle vostre forze.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Si preannuncia una settimana bizzarra e del tutto imprevedibile. Nonostante la vostra natura dinamica e intraprendente, in questi giorni darete l'impressione di avere la testa tra le nuvole. Ci sono scadenze da rispettare, conti da saldare e relazioni ormai logore che vanno interrotte una volta per tutte. Vi state portando dietro una zavorra emotiva che rallenta il vostro cammino e vi toglie entusiasmo. Gli astri vi incoraggiano a ribellarvi a questa situazione, cambiando radicalmente rotta se attorno a voi ci sono persone o circostanze che ostacolano la vostra libertà.

Un cambio di prospettiva vi aprirà le porte verso mete inesplorate e stimolanti, di cui avete un disperato bisogno in questo periodo. Per chi è single o sta vivendo una frequentazione informale, la passione toccherà picchi altissimi, regalando serate indimenticabili.

⭐⭐⭐⭐Cancro. La vostra proverbiale caparbietà vi spinge a non mollare mai quando credete fermamente in un obiettivo. Tuttavia, vi state rendendo conto che alcune persone intorno a voi sono cambiate, e questo vi impone una riflessione. Fortunatamente l'entusiasmo non vi mancherà e l'ottima energia vi permetterà di raggiungere traguardi importanti e di pianificare nuovi progetti a lungo termine. La vostra esistenza si poggia da sempre su tre pilastri fondamentali: la famiglia, il lavoro e la casa.

Dopo mesi vissuti sotto pressione, finalmente potrete assaporare una fase di grande serenità e rallentare i ritmi quotidiani. Un episodio divertente o una battuta di spirito vi regaleranno una sana risata, alleggerendo l'umore. Accogliete le novità con ottimismo, cercando di non lasciarvi sopraffare da quella sottile nostalgia del passato che spesso custodite gelosamente nel cuore.

⭐⭐⭐⭐Leone. Vi attende una settimana ruggente, illuminata da ottimi transiti planetari. Chi gestisce un'attività in proprio o lavora come libero professionista dovrà armarsi di pazienza per affrontare alcune lungaggini burocratiche e questioni legali, ma ne uscirà vincente. Attenzione solo alle uscite finanziarie, poiché il cielo segnala spese impreviste di una certa entità.

La sfera sentimentale entra in una fase estremamente protetta e fortunata, ideale per le coppie solide che stanno progettando il matrimonio o la convivenza. Il periodo estivo alle porte e i nuovi progetti condivisi aiuteranno a risanare i legami che hanno sofferto nei mesi passati. Chi invece non si sente più in sintonia con il partner prenderà una decisione definitiva. I single, stanchi delle interazioni superficiali sui social network, cercheranno emozioni autentiche in carne e ossa: gli incontri ravvicinati saranno favoriti e non passerete inosservati.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Per chi deve dividersi quotidianamente tra la gestione dei figli, i doveri professionali e la cura della casa, trovare il perfetto incastro non è mai evidente.

Il consiglio delle stelle per i prossimi giorni è di pretendere meno da voi stessi e cercare soluzioni più flessibili e rilassate. In ogni caso, il cielo si dimostrerà generoso, quindi non c'è motivo di cedere all'ansia. Nuovi incontri, opportunità professionali e progetti stimolanti risveglieranno quel forte senso di rivalsa e determinazione che da sempre vi contraddistingue. Gli ultimi due anni sono stati complessi e, sotto molti aspetti, la vostra battaglia personale è ancora in corso. Questa settimana, però, ritroverete la grinta dei giorni migliori: sfodererete tutto il vostro arsenale strategico pur di uscire vincitori da qualsiasi sfida.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. C'è stato un lungo periodo in cui avete avvertito lo spegnersi di una scintilla interiore, ma l'aria di giugno porta con sé la cura ideale.

Questa settimana si rivelerà decisiva, ponendo le basi per grandi e radicali trasformazioni. Il quadro astrale parla chiaro: ci saranno partenze e arrivi, entrate e uscite che rivoluzioneranno la vostra routine. Entro la fine del mese ogni malinteso sarà chiarito e tornerete finalmente a splendere come meritate. All'interno della vita di coppia si respirerà un'aria di autentica rinascita affettiva, utile a cementare l'intesa con il partner. Le delusioni e le situazioni spinose del passato vi sono servite da lezione: fate tesoro dell'esperienza accumulata. Sapere che qualcuno vi pensa con profonda nostalgia e affetto vi scalderà il cuore. Unico accorgimento: proteggetevi dal caldo, bevete molta acqua per evitare fastidiose emicranie e non dimenticate la protezione solare.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Una straordinaria opportunità sta per palesarsi sul vostro cammino, e il consiglio delle stelle è di non farsela sfuggire per colpa dei troppi dubbi. Certi treni passano una volta sola, quindi mettete da parte le solite esitazioni e l'abitudine di理analizzare ogni pro e contro prima di agire. I legami sentimentali faranno un significativo balzo in avanti: grandi e felici rivoluzioni sono previste da qui al prossimo autunno. Per chi si trova attualmente in cerca di un'occupazione, le giornate centrali della settimana saranno perfette per inviare candidature, sostenere colloqui ed esplorare soluzioni alternative, anche a tempo parziale; avete bisogno sia di entrate economiche sia di tenere la mente impegnata.

Chi ha già una posizione stabile sarà alle prese con scadenze fiscali e pagamenti: mantenete la calma, si risolverà tutto.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario. Si preannuncia una settimana dinamica, divertente e ricca di stimoli. All'orizzonte si profilano novità importanti, destinate a portare un piacevole scompiglio nella vostra vita e a ridefinire i vostri equilibri. Molti di voi avranno l'occasione ideale per pianificare le prossime vacanze o addirittura per concedersi una partenza immediata. Se di recente ci sono stati attriti, incomprensioni o allontanamenti in ambito familiare, l'armonia tornerà a regnare sovrana, rendendo i vostri affetti più uniti e solidi che mai. Ricordate che non si può ottenere tutto subito, ma si può lavorare sodo per avvicinarsi ai propri desideri. Cambiando il vostro punto di vista vi accorgerete di dettagli preziosi che finora vi erano sfuggiti. I single faranno incontri stimolanti, e per qualcuno non è escluso il ritorno di una vecchia fiamma. L'amore di coppia vivrà giornate di grande passione e romanticismo, accompagnate da bellissime notizie.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. La vostra vita vi ha spesso messo di fronte a prove complesse, ma vi ha anche regalato momenti indimenticabili legati all'infanzia e all'adolescenza, ricordi preziosi che custodite gelosamente. Nel corso di questa settimana sarete travolti da una vera e propria pioggia di novità positive. Saranno giornate dedicate all'adattamento, alla trasformazione e alla rinascita personale. Dopo una lunga fase segnata da incertezze esistenziali, duro lavoro e un pizzico di pessimismo, vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel. Gli astri vi garantiscono una protezione assoluta, ma ricordate che per raccogliere i frutti migliori sarà necessario continuare a rimboccarsi le maniche, poiché nulla avviene per caso. Anche la vita di coppia si farà decisamente più movimentata, accendendosi di una nuova e intrigante complicità.