Prosegue la seconda settimana del mese di marzo 2022: ecco l'oroscopo per la giornata di martedì 8 marzo per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vivrete momento di stabilità con anche Venere favorevole. Potrete vivere delle belle emozioni. In campo lavorativo potrebbe esserci della stanchezza, possibili disagi.

Toro: la giornata di martedì 8 marzo sarà caratterizzata da diversi pianeti contrari, in amore ci saranno dei disguidi da superare. In ambito professionale iniziative in arrivo, possibili cambiamenti.

Gemelli: con la luna nel segno buon momento per i sentimenti, cercate di vivere le diverse situazioni con maggiore leggerezza. Possibili tensioni riguardano il lavoro, dove non mancano incertezze.

Cancro: nella giornata di martedì 8 marzo sarà possibile risolvere delle problematiche a livello sentimentale. Belle le intuizioni che potrebbero arrivare al livello lavorativo, da sfruttare per futuri progetti.

Leone: momento di riflessione a livello sentimentale, non vi sentite molto passionali in questo periodo. In ambito professionale situazioni complesse, le stelle vi chiedono più pazienza.

Vergine: per il sesto segno zodiacale il periodo è caratterizzato da novità sentimentali, vi sentite più energici.

Nel lavoro possibile stanchezza, vi sentite stressati.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna favorevole queste giornate saranno interessanti a livello emozionale. In campo lavorativo si sta sviluppando qualcosa di interessante.

Scorpione: a livello lavorativo arriverà qualcosa di nuovo, anche se ultimamente avete vissuto delle situazioni particolarmente stancanti.

In ambito sentimentale attenzione ai contrasti, le coppie che però hanno difficoltà da tempo potrebbero vivere un recupero.

Sagittario: sarà meglio mettere in chiaro alcune questioni rimaste in sospeso in ambito sentimentale, cercando di non alimentare polemiche. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero non andare come desideravate.

Capricorno: belle le stelle che riguardano il lato amoroso, in arrivo novità, potrete organizzare situazioni importanti. Belle anche le stelle che riguardano il lavoro, fate dei passi avanti.

Acquario: avete voglia di mettere in discussione il vostro rapporto, in amore quindi potrebbero esserci delle discussioni da chiarire. In ambito professionale qualcuno potrebbe mirare a nuove prospettive.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da recupero. In particolare in amore le coppie che hanno delle problematiche potranno risolverle. In ambito professionale manca concentrazione.