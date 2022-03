Le previsioni zodiacali dell'8 marzo hanno in serbo tantissime sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno aspetti fondamentali delle vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro proveranno a mantenere la concentrazione, mentre altri faranno affidamento su fantasie irraggiungibili.

Nel dettaglio, l'Ariete, la Vergine e l'Acquario avranno dei problemi con il partner, mentre i Gemelli, il Leone e i Pesci daranno sfogo alla loro creatività. Il Cancro e lo Scorpione non saranno inclini a iniziare storie romantiche, al contrario del Toro e del Capricorno che non vedranno l'ora.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'8 marzo.

Previsioni zodiacali di martedì 8 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'amore non basterà per dimenticare i vecchi litigi con il partner. Avrete bisogno di affrontare la questione a viso aperto, in modo da potervi lasciare tutto alle spalle. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di fare attenzione alle reazioni del vostro interlocutore.

Toro: vi getterete a capofitto nelle conoscenze romantiche. Avrete voglia di instaurare un rapporto stretto con una persona speciale affinché possiate condividere ogni singola esperienza. Sarà importante non forzare troppo la mano e attendere il momento giusto.

Gemelli: troverete soluzioni alternative a problemi complessi.

Questo approccio vi renderà molto popolari sul posto di lavoro. Riuscirete a distinguervi dai vostri colleghi e a farvi notare dal capo. Sarete fieri di voi stessi, ma non tutti la penseranno in questo modo.

Cancro: vi dedicherete al rapporto con i vostri amici. Non vorrete pensare all'amore perché desidererete solo rilassarvi.

Sarà una giornata produttiva sotto molti punti di vista. Il lavoro andrà per il meglio e anche la famiglia parteciperà attivamente ai vostri interessi.

Oroscopo di domani 8 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: sentirete il bisogno di realizzare qualcosa con le vostre mani. Trarrete ispirazione dalla realtà, ma voi vi rifugerete in un mondo di fantasia.

Il disegno e la scrittura saranno i due messi ideali, ma anche la musica vi aiuterà ad esprimervi. I vostri amici saranno molto incuriositi.

Vergine: la relazione con il partner procederà tra alti e bassi. Non sarete più sicuri di voler continuare, ma non avrete ancora il coraggio di tradurre in parole i vostri sentimenti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non agire in preda alla rabbia o allo sconforto.

Bilancia: tenderete a chiudervi in voi stessi. Avrete molto lavoro da svolgere e poco tempo da dedicare al resto. Potrebbe non essere il momento giusto per prendere decisioni importanti. La cosa migliore sarà aspettare e provare a interpretare i segni provenienti dall'esterno.

Scorpione: dopo la vostra ultima relazione, avrete bisogno di un po' di tempo per riprendervi. Apprezzerete la compagnia degli amici e della famiglia, ma vi rifiuterete di incontrare persone nuove. Cercherete di lavorare sul vostro benessere personale e sulla vostra serenità interiore.

Previsioni astrologiche dell'8 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete molto nervosi. Non sarà facile tenere l'ansia sotto controllo perché le preoccupazioni diventeranno sempre più marcate. Per fortuna, non vorrete lasciati soli. La famiglia cercherà in tutti i modi di farvi tornare il sorriso e anche il partner non si tirerà indietro.

Capricorno: sarete felici di poter conoscere persone nuove.

Oltre ad ampliare la vostra cerchia di amici, punterete anche a incontrare l'anima gemella. Non sarà un'impresa facile, ma la fortuna sarà dalla vostra parte. Il lavoro, almeno per ora, passerà in secondo piano.

Acquario: l'equilibrio di coppia verrà messo a rischio da alcuni comportamenti del partner. Non sarete d'accordo con le sue opinioni, ma cercherete di non scuotere troppo le acque. I consigli degli amici si riveleranno molto utili in questa situazione.

Pesci: vi approccerete in modo molto originale alla giornata di domani. Tenderete a ignorare tutte le convenzioni e a dare voce al vostro vero io interiore. Le persone care vi accetteranno senza alcun problema, ma i colleghi di lavoro potrebbero avere qualcosa da ridire.