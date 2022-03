L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 marzo è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per tutti i dodici segni zodiacali. Cambiamenti e movimenti saranno le due tematiche centrali che si riverseranno nella vita di tutti i segni. Ma prima di svelare le previsioni astrologiche, riportiamo le disposizioni del Cielo: il 20 marzo farà il suo ingresso ufficiale la tanto attesa primavera. Qualche giorno prima, ovvero il 18, ci sarà la Luna Piena in Bilancia.

Oroscopo settimanale dall’Ariete al Cancro

Ariete - Risolutivi. Avrete a che fare con una settimana da ‘re’ e tante questioni potranno essere risolte.

Cambiamenti in atto, specie per coloro che lavorano in proprio. Sia nei test, negli esami e nelle verifiche, riuscirete a vincere la vostra battaglia. All’interno di una longeva relazione sembrano esserci stati tradimenti, litigi, incomprensioni, ma in settimana potrete prendere la più appropriata soluzione. Soffermatevi di più sui dettagli e non dite ‘Non lo posso fare’. Potreste apprendere una grande lezione di vita o di economia, perciò tenete occhi e orecchie in tiro.

Toro - Cali di performance. Continua il vostro periodo di alti e bassi, a volte avete l’impressione di essere i protagonisti di un videogioco di combattimento. Tutto quello che desiderate è un briciolo di tranquillità. Al momento ci sono delle cose sottosopra che vi stanno togliendo il fiato ed anche il sonno.

Si può dire che siete in forte apprensione e che anche il vostro corpo presenta problematiche. Cercate di non arrendervi. Meditazione, yoga, passeggiate nella natura, coccole con la persona amata, dedicate più tempo a queste attività e rallentate.

Gemelli - Ci sono dei momenti in cui vi sentite persi in una giostra che non si ferma.

Vi sentite un po’ fiacchi, fuori forma oppure senza uno stimolo che vi invogli a scattare fuori dal letto al mattino. Eliminate i pensieri sbagliati e mettete il ‘muto’ a tutte quelle notizie disfattiste. In questo periodo avete bisogno di nuova energia positiva, quindi circondatevi di persone capaci, sorridenti e proattive.

Presto avrete a che fare con un episodio indimenticabile, perciò portate pazienza fino ad allora. I single stanno per innamorarsi, l’estate promette incontri e passione anche per le coppie di lunghissima data.

Cancro - Siete fin troppo generosi e altruisti, ma in settimana cercate di pensare di più a voi stessi. Marzo è iniziato con parecchie uscite e poche entrate, perciò cercate di rallentare. Si fa presto a gettarsi sul divano e a lasciarsi andare con la tv, ma in settimana fareste bene a concedervi più attenzione. Un trattamento estetico come una maschera e un pediluvio ai sali, vi sapranno rigenerare. Non fate troppi sforzi! Chi sta affrontando delle cure, potrebbe anche ottenere quei risultati sperati ma sarà meglio informarsi sulla prevenzione: prevenire meglio di curare.

Un pizzico di coraggio in più nelle faccende interpersonali. Passione alle stelle!

L’oroscopo della prossima settimana fino al 20 marzo, dal Leone allo Scorpione

Leone - La settimana riparte con la Luna dalla vostra parte. Ci sono state delle problematiche da affrontare. Ultimamente vi sentite stanchi, confusi o incerti. Qualcosa vi spaventa, ma le stelle invitano a spegnere la tv e a non perdere tempo in chiacchiere. Cercate di concentrare la vostra attenzione sulla casa, che sembra proprio necessitare di un aggiustamento. Ristrutturazioni in corso. Dedicatevi allo shopping, ma prima di tutto sbarazzatevi di ciò che non mettete più. Rivendete oppure regalate quello che non utilizzate. Per avere una mente libera occorre necessariamente iniziare a crearsi dello spazio nuovo, perciò non perdetevi negli attacchi di nostalgia e non fatevi troppe pippe mentali!

Preoccupati per i famigliari, ma non potete pensare a tutto voi.

Vergine - Nel cuore della settimana potrete osare qualcosa in più, specie in amore e in amicizia poiché la Luna sarà nel vostro domicilio. Sarete splendenti e audaci. Chi è single sarà maggiormente propenso a intraprendere nuove conoscenze, anche online. Vi siete accontentati per troppo tempo, perciò è giunto il momento di tirare fuori il carattere: fatevi valere. Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce, quindi non date retta ai detrattori e alle voci maligne. Lunedì a dieta, ma non improvvisate!

Bilancia - Questa sarà la vostra settimana, tra Luna Piena e un intero weekend a vostra disposizione, ecco che potrete riprendere in mano le redini della vostra vita.

Le stelle invitano ad osare e a non gettare la spugna. Finché darete il massimo e farete del vostro meglio, non dovrebbero esserci problemi. Spostate l’asse dell’attenzione perché vi state focalizzando sul niente assoluto! Continuate a marciare perché avete scelto la strada giusta anche se forse non vi sembra. Non dovrete sottovalutare un certo campanello d’allarme. Non opponetevi ai cambiamenti esterni e uscite dalla vostra zona di comfort. Niente vi è dovuto, bisogna sempre lottare per ottenere ciò che più si desidera.

Scorpione - State vivendo nella paura e questo non va affatto bene! Il futuro dipende da molte azioni che si compiono nel presente, perciò se rimarrete fermi sul divano, allora vi lascerete scappare molte occasioni.

Dunque, muovetevi e saltate su quel treno e vedete un po’ dove vi porta. Sulle vostre spalle reggete il peso delle responsabilità famigliari. Vi sentite soli, come se non potesse fare affidamento su nessun altro se non su voi stessi. Cambiate modo di pensare e apritevi agli altri, vi sorprenderete! Confidenze in arrivo. Qualcuno sta aspettando del denaro, una risposta o la chiusura di un contratto. Alzare la voce non servirà a nulla.

Previsioni astrali della settimana al 20 marzo 2022 dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Si prevedono delle giornate senza arte né parte. Vale a dire che tutto dovrebbe filare liscio senza difficoltà e questa situazione potrebbe addirittura spingervi a sbadigliare più del dovuto.

Uscire di casa gioverà all'umore, soprattutto se ultimamente non ve la passate bene. Magari c'è qualcosa o qualcuno che vi tormenta, forse una persona cara che sta lottando duramente, un problema finanziario o di salute. Cercate sempre di pensare positivo! La primavera porterà grandi cambiamenti, che riuscirete ad accettare gradualmente. Non mettetevi alcuna fretta e assaporate i raggi del sole. Proposte o offerte interessanti!

Capricorno - Settimana nella media, e va bene così. Reduci da un periodo estremamente difficile in cui siete stati messi a dura prova, ecco che per la primavera imminente avrete voglia di partire e rivoluzionare ogni minuscola cosa. Le stelle invitano a fare chiarezza, non solo dentro di voi, ma anche in quegli ambienti in cui spendete gran parte del vostro tempo.

Qualcuno potrebbe farvi saltare i nervi! Attenzione alle esigenze famigliari, inoltre, all'interno della sfera lavorativa o coniugale, sarà bene cercare di non invadere lo spazio altrui e di rispettare le opinioni. Non si può sempre pensarla alla stessa maniera! Dieta, ma non improvvisate e cercate di idratarvi a sufficienza.

Acquario - Settimana fantastica e piena di cose da fare. Sarete molto presi da una certa questione e non avrete spazio e tempo per altre cose. Qualcuno potrebbe affibbiarvi responsabilità o colpe che non meritate, attenzione! Un po' di fitness all'aria aperta, magari lontano dallo smog e dal caos cittadino, vi saprà rinvigorire. I single stanno per aprire il loro cuore, si prevede un'estate piena di colpi di scena e incontri, anche occasionali!

Le coppie potranno avviare un progetto grande e luminoso, c'è rispetto, stima e passione. La fortuna sarà dalla vostra parte e vi guiderà nelle migliori decisioni. Movimenti finanziari.

Pesci - Le stelle aprono le finestre delle migliori occasioni, ma spetterà soltanto a voi decidere se afferrarle o lasciarle andare. Avete alle spalle degli anni molto difficili. Avete affrontato mille battaglie e ancora ci siete dentro, perché non tutto è come vorreste che fosse. Scrollatevi quel peso di dosso e confrontatevi con le persone positive e piene di saggezza. Problemi di sonno, attenzione all'alimentazione e cercate di trascorrere più tempo in movimento e all'aria aperta. I single sognano il principe azzurro, ma le pretese troppo elevate rischiano di farvi rimanere soli a vita, ma forse non è male! Divertimento in arrivo, le risate vi travolgeranno. Soldi in uscita tra shopping e altro. State valutando un certo investimento.