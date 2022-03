Mercoledì 30 marzo troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove transitare nel domicilio dei Pesci, mentre Marte, Venere e Saturno sosteranno nel segno dell'Acquario. Urano, invece, risiederà nel segno del Toro, nel frattempo Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno. Il Sole e Mercurio, in ultimo, permarranno in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Scorpione, meno entusiasmante per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. Nettuno d'Acqua e Mercurio di Fuoco flirteranno questo mercoledì e a giovarne saranno presumibilmente i nati Leone di prima e seconda decade, i quali saranno folgorati da ottime ispirazioni che rinvigoriranno non poco la loro già spiccata creatività.

2° posto Scorpione: lavoro in pole position. Giornata incorniciare per ciò che concernerà le faccende lavorative di casa Scorpione, in quanto i nativi avranno ottime chance di mettere a segno qualche risultato degno di nota che non passerà inosservato ai vertici aziendali.

3° posto Cancro: concilianti. L'arma in più che il parterre planetario, Grande Benefico nel loro Elemento in primis, vorrà presumibilmente donare ai nati Cancro in questa giornata primaverile sarà la propensione a risultare concilianti nel nido domestico. Il segno d'Acqua, quindi, riuscirà con estrema semplicità a passare sopra a qualche eventuale manchevolezza di figli e partner.

I mezzani

4° posto Pesci: focus domestico. L'ambiente abitativo reclamerà, con ogni probabilità, l'attenzione del dodicesimo segno zodiacale nel corso di queste ventiquattro ore.

Alcune attività troppo spesso rimandate, come pulire la grondaia o il vialetto, entreranno di forza nel ruolino di attività giornaliere native.

5° posto Toro: nuove emozioni. La giornata di mercoledì potrebbe regalare al primo segno di Terra delle nuove emozioni figlie di un incontro affettivo che ha lasciato il segno. Malgrado ciò, sarà bene che i nativi non si lascino prendere dall'entusiasmo troppo facilmente, in quanto farebbero meglio ad approfondire tale conoscenza.

6° posto Capricorno: alleanze. "L'unione fa la forza" sarà, c'è da scommetterci, il proverbio che descriverà al meglio questo giorno di fine mese per il segno Cardinale, in quanto i nativi saranno chiamati a guardarsi attorno per scovare dei nuovi collaboratori fidati al lavoro.

7° posto Ariete: umore altalenante. Il tono umorale del mercoledì di casa Ariete parrà avanzare sui binari delle montagne russe, coi nativi che risulteranno svogliati e un pizzico nervosi sino al tardo pomeriggio, mentre nelle ore serali diverranno nuovamente briosi come da corredo astrologico.

8° posto Sagittario: focus economico. Il fronte lavorativo della terza decade del segno di Fuoco potrebbe necessitare di qualche investimento e i nativi, di conseguenza, essere chiamati in queste ventiquattro ore a trovare una soluzione finanziaria congrua per non intaccare troppo il loro bottino economico.

9° posto Acquario: distratti. Qualche perplessità legata a una relazione amicale avrà buone chance di rendere oltremodo pensierosi i nati Acquario questo mercoledì, col segno d'Aria che s'interrogherà sulla valenza di tale amicizia in essere mettendo in secondo piano il resto.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. Mercoledì da prendere con le pinze nel ménage amoroso di casa Vergine, in quanto l'atmosfera nell'alcova sarà tiepida e anche l'affetto reciproco col partner non sarà dei più calorosi.

11° posto Gemelli: occasioni mancate. La probabile perdita di un'opportunità finanziaria farà innervosire la seconda decade del segno Mobile, con i nativi che non riusciranno a rendersi conto che, malgrado tale occasione mancata, le loro finanze stanno vivendo un periodo ugualmente florido.

12° posto Bilancia: in disparte. La voglia di circondarsi di affetti potrebbe venir meno in casa Bilancia nel corso di questo mercoledì perché i nativi preferiranno starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti. Lavoro in stand-by per la terza decade.