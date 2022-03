Le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 marzo esortano i Leone a mantenere la calma nel lavoro. I Bilancia devono essere pazienti, mentre gli Acquario sono in netta ripresa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo transitorio che potrebbe portarvi a compiere dei gesti inaspettati. Cercate di essere pazienti.

11° Leone: giornata interessante sul fronte delle relazioni. In ambito professionale, però, potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto che potrebbe rendere il vostro umore un po' cupo.

10° Toro: alti e bassi sul lavoro. Ci sono delle situazioni da mettere a posto, pertanto, sarebbe opportuno risolverle entro i primi giorni della settimana. In ambito sentimentale siete indecisi.

9° Bilancia: la pazienza è la virtù dei forti. In questo periodo siete particolarmente stressati, ma dovete cercare di fare il possibile per rimettervi in sesto. L'Oroscopo del 29 marzo vi invita a prendervi cura di voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: siete alla ricerca di emozioni forti, ma prestate attenzione al modo in cui proverete a procurarvele. In ambito professionale dovete essere lungimiranti.

7° Vergine: l'oroscopo del 29 marzo vi invita ad essere più risoluti nel lavoro.

Ci sono delle faccende da mettere in chiaro che necessitano della vostra attenzione. Non lasciatevi prendere dall'ansia.

6° Gemelli: un tassello per volta si raggiungono anche gli obiettivi più complessi. Cercate di non essere troppo frettolosi e, soprattutto, siate più razionali nel lavoro. In amore, invece, potete essere un po' più aperti.

5° Cancro: l'amore è favorito in questo periodo. Se siete single e siete alla ricerca di emozioni forti, questo è il momento giusto per provarle. Dal punto di vista professionale è necessario essere pazienti.

Oroscopo 29 marzo primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Imparate a mettervi in gioco un po' di più anche a rischio di beccarvi qualche critica.

Ricordate che solo chi non lavora non sbaglia mai.

3° Sagittario: sul lavoro ci sono dei risvolti interessanti. Chi era in attesa di una promozione potrebbe riceverla nel giro di poco tempo. In amore, invece, siete un po' troppo distratti.

2° Acquario: i nati sotto questo segno sono in fase di recupero. Dopo aver vissuto qualche giorno in balia delle emozioni, adesso potete riprendere in mano la vostra vita e andare avanti.

1° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 marzo, i nati sotto questo segno devono osare. Imparate a mettervi in gioco senza remore e vedrete che ne trarrete beneficio.