Giovedì 31 marzo troviamo sul piano astrologico il Sole, la Luna e Mercurio risiedere nel segno dell'Ariete, mentre Saturno, Venere e Marte sosteranno nell'orbita dell'Acquario. Plutone, invece, rimarrà stabile nel segno del Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Nettuno insieme a Giove, in ultimo, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno roseo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: finanze a gonfie vele. La buona notizia che il parterre planetario porterà probabilmente ai nati Ariete su un vassoio d'argento sarà una lenta ma inesorabile salita del loro bottino economico.

Nonostante ciò, però i tempi non saranno maturi per concedersi ampie sessioni di shopping e/o prestare un gruzzoletto a una persona cara.

2° posto Sagittario: consigli in arrivo. Malgrado il terzo segno di Fuoco se ne guarderà bene dal richiederli, alcuni suggerimenti inerenti le faccende professionali potrebbero giungere al cospetto degli arcieri. Sarà bene accettare tali consigli, peraltro particolarmente interessanti, che arriveranno da persone esperte nel settore di riferimento.

3° posto Acquario: punti fermi. Con l'inizio del capodanno astrologico e lo Stellium nel loro domicilio, i nati sotto il segno dell'Acquario avranno buone chance di rimodulare la loro esistenza eliminando alcuni abitudini malsane, come alcol o sigarette, per far spazio a dei nuovi punti fermi più salutari, come attività fisica costante e riduzione dell'apporto calorico giornaliero.

I mezzani

4° posto Leone: briosi. L'armonia donata dai Luminari in festa sommata alla spinta mercuriale di Fuoco renderanno, con ogni probabilità, briosi i felini in questa giornata che chiude il mese. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, in particolar modo la seconda decade.

5° posto Toro: percettivi. Nulla o quasi sfuggirà all'occhio attento e scrutatore di casa Toro nella giornata del 31 marzo, coi nativi che metteranno in campo delle doti percettive che mancavano nella loro faretra cerebrale oramai da qualche settimana.

6° posto Vergine: di necessità virtù. Bandendo impazienza e timore verso il prossimo futuro, il giovedì dei nati sotto il segno della Vergine risulterebbe decisamente più sereno e pregno di buoni risultati. Sarà bene, difatti, che i nativi coltivino l'arte di sapersi accontentare anche delle piccole cose che li circondano.

7° posto Gemelli: test.

Giovedì dove la seconda e terza decade del segno Mobile potrebbe mettere alla prova l'amato bene con dei piccoli trabocchetti, così da testarne fedeltà e lealtà sperando che la controparte non si renda conto dei loro "trucchetti".

8° posto Scorpione: orecchie da mercante. Frecciatine e colpi bassi condiranno presumibilmente il turno professionale del giovedì di casa Scorpione, specialmente della seconda e terza decade che saranno chiamati a fare orecchie da mercante e proseguire a testa bassa verso il conseguimento delle mansioni lavorative pendenti.

9° posto Pesci: titubanti. Una complicata decisione sentimentale terrà, con ogni probabilità, col fiato sospeso il dodicesimo segno zodiacale in questa giornata finale di marzo.

I nativi, difatti, saranno titubanti se approfondire la conoscenza con una persona intrigante oppure evitare e dedicare le loro attenzioni a questioni più materialistiche.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: destabilizzati. Le frequenze planetarie con predominanze di Fuoco e Aria non risulteranno particolarmente adatte ai ritmi e alle necessità del giovedì del segno Cardinale e ciò, come spiacevole conseguenza, donerà ai nativi la sgradevole sensazione che il terreno sotto i loro piedi stia iniziando a franare.

11° posto Cancro: accuse. Un membro della famiglia d'origine dei nati Cancro potrebbe muovere contro gli stessi delle accuse immotivate, dalle quali però i nativi avranno grandi difficoltà a venirne fuori, in quanto non riusciranno a dimostrare di aver agito in buona fede.

12° posto Bilancia: pausa di riflessione. Giornata di metà settimana dove il secondo segno d'Aria dovrà, c'è da scommetterci, fare i conti con qualche bega sentimentale parecchio rilevante che, specialmente per la prima decade, avrà buone chance di far optare i nativi per chiedere al coniuge una pausa di riflessione.