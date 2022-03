L'oroscopo della giornata di venerdì 18 marzo prevede la Luna a cavallo tra il segno della Vergine e il segno della Bilancia, entrambi piuttosto fortunati in ambito sentimentale. L'Ariete riuscirà a essere piuttosto efficiente in ambito lavorativo, mentre ci sarà maggior tranquillità nella vita amorosa dei nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 18 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 18 marzo 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi vedranno particolarmente efficienti sul fronte lavorativo.

Questo cielo vi renderà affidabili con certe mansioni, dimostrando che, anche con qualche difficoltà, tutto è possibile. Per quanto riguarda i sentimenti, questi traballeranno un po’ a causa della Luna che nel pomeriggio sarà opposta. Single oppure no, meglio non esporsi più di tanto. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà ancora qualche nube sopra di voi secondo l'oroscopo di venerdì 18 marzo. Che siate single o no, meglio non essere troppo invadenti nei confronti della vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece saprete come ricavare il meglio dalle vostre mansioni grazie a Mercurio, Giove e Urano. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in miglioramento a partire dal pomeriggio grazie alla Luna che entra nel segno della Bilancia.

I rapporti tra voi e il partner saranno più morbidi e piacevoli, ma soprattutto ci sarà maggior armonia e intesa. Se siete single e saprete creare la giusta atmosfera tra voi e la vostra fiamma, vi attendono momenti d'oro. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio essere più prudenti, soprattutto se avrete a che fare con mansioni che richiederanno molta concentrazione.

Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo della Luna nel segno della Bilancia non vi andrà proprio a genio per quanto riguarda i sentimenti. Le vostre intenzioni nei confronti della persona che amate potrebbero essere fraintese, dunque meglio essere abbastanza chiari fin da subito. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Con un cielo come questo, la vostra tabella di marcia procede come desiderate.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile dal segno della Bilancia vi renderà un po’ più affascinanti, ciò nonostante quello che vi manca è un po’ di buon senso, e quella comprensione che tanto vi rendeva delle persone adorabili. Ebbene, con Venere in opposizione tutto questo non sarà possibile. Se siete single non sottovalutate certi rapporti d'amicizia. In ambito lavorativo prendetevi tutto il tempo necessario per svolgere correttamente certi incarichi. Voto - 6️⃣

Vergine: purtroppo ci sarà qualche piccola delusione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 18 marzo. Ci sono ancora tante stelle contro di voi da questo punto di vista. Per fortuna però, Marte in trigono vi permetterà di reagire.

In amore i rapporti con il partner sono regolati dalla Luna al momento, e proprio per questo, se avete qualcosa da dire, questo sarà il momento adatto. Se siete single saprete come prendervi cura dei vostri rapporti sociali. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle vi regaleranno qualche soddisfazione in più in questa giornata. In particolare l'astro argenteo sarà nel vostro cielo a partire da questo pomeriggio. In amore dunque vi avvierete verso un fine settimana ricco di sentimenti, anche se siete single. Discretamente bene anche il settore professionale, anche se la posizione scomoda di Marte vi mette un po’ in difficoltà in quanto a energie. Voto - 8️⃣

Scorpione: ci sarà un po’ di tranquillità ed equilibrio in più tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo.

Attenzione però perché piccole delusioni in famiglia potrebbero comunque arrivare. Se siete single non fatevi illudere da false aspettative. Molto bene invece il lavoro. Anche se di tanto in tanto dovrete faticare un po’ di più, a fine giornata riuscirete comunque a mettere insieme ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: ora che la Luna si metterà in posizione favorevole a partire dal pomeriggio, le cose in amore miglioreranno per voi. Insieme a Venere in sestile, single oppure no, saprete come far brillare la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro non è il periodo migliore per voi a causa di alcune circostanze scomode, dunque se volete fare una bella impressione dovrete impegnarvi parecchio.

Voto - 7️⃣

Capricorno: in calo rispetto alle giornate precedenti per via della Luna che passa in quadratura. Il prossimo fine settimana potrebbe non rivelarsi un granché per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto se di mezzo ci saranno alcuni imprevisti. Molto meglio in ambito lavorativo, grazie a Marte, Giove e Mercurio tutti in buon aspetto, pronti a farvi raggiungere ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: cielo che torna a stupire in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo, Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e sarà possibile fare di tutto insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non mancheranno momenti che vi scalderanno il cuore, e se siete più fortunati, potreste dare inizio a una nuova storia d'amore.

Sul fronte professionale saprete fare bene il vostro lavoro, e anche se non sarete tra i migliori del settore, a voi starà bene così. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale in miglioramento rispetto alle giornate precedenti. Dopo una spiacevole Luna in opposizione, nel pomeriggio sarete in grado di recuperare stabilità in amore. Single oppure no dunque, mostrate sempre il vostro lato più tenero. In ambito lavorativo non dovrete imparare da nessuno come svolgere le vostre mansioni, perché con Giove e Mercurio dalla vostra parte sarete bravissimi. Voto - 8️⃣