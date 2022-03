L'oroscopo di domenica 13 marzo sarà ricco di novità. I pianeti, grazie ai loro transiti planetari, guideranno le azioni dei segni zodiacali e influenzeranno la loro vita sentimentale e sociale.

Nel dettaglio, il Leone, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto attivi, mentre il Toro, il Cancro e la Vergine daranno filo da torcere alla persona amata. I Gemelli e l'Acquario saranno molto socievoli, al contrario della Bilancia e del Sagittario che tenderanno a isolarsi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 13 marzo.

Previsioni astrologiche di domenica 13 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani sarà piuttosto tranquilla. Cercherete di recuperare le forze in vista della settimana successiva e di trascorrere un po' di tempo con i vostri cari. Il partner avrà in mente qualcosa di molto divertente da fare insieme. Starà a voi decidere se accettare la sua proposta o se tirarvi indietro.

Toro: farete fatica a comprendere il partner. Ci saranno delle situazioni che metteranno a dura prova il vostro legame. I diversi punti di vista non faranno altro che intensificare i contrasti, ma l'amore che condividerete vi aiuterà a superare tutto questo. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non trascurare l'importanza delle parole.

Gemelli: sarete lieti di poter trascorrere la giornata accanto al partner e alla famiglia. Cercherete di non distrarvi con pensieri negativi o con preoccupazioni eccessive perché vorrete solo vivere dei momenti spensierati. Avrete molte idee da mettere in pratica, dovrete solo trovare l'occasione giusta.

Cancro: l'affetto per il partner vi impedirà di prendere le distanze da lui.

In alcuni momenti, sentirete il bisogno di allontanarvi per riflettere, ma non avrete il coraggio di dirlo ad alta voce. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non mentire alla persona amata: un dialogo sincerò sarà l'unica soluzione per uscirne.

Oroscopo del 13 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a stare fermi un solo momento.

Avrete tante cose da fare e tanti amici con cui rimanere in contatto. Cercherete di sfruttare al meglio il tempo a vostra disposizione. Le previsioni astrologiche, però, vi suggeriscono di provare anche a riposare: questo vi aiuterà a non sentirvi sopraffatti.

Vergine: le liti con la persona amata diventeranno sempre più frequenti. Cercherete di fargli comprendere il vostro punto di vista, ma farà fatica a immedesimarvi. I consigli degli amici e della famiglia, seppur contrastanti, vi aiuteranno a farvi un quadro più chiaro della situazione. Scappare non vi servirà a nulla.

Bilancia: non avrete molta voglia di stare a contatto con le persone. Preferirete isolarvi e praticare i vostri hobby. Non vi sentirete ancora pronti ad aprirvi con gli altri perché ci saranno delle situazioni che vorrete affrontare da soli.

Nonostante questo, la famiglia e il partner tenderanno a preoccuparsi molto.

Scorpione: il vostro buon umore vi spingerà a esplorare percorsi sconosciuti. Avrete bisogno di iniziare qualcosa di nuovo e di conoscere persone divertenti. Non sarete ancora pronti, però, per lasciarvi andare con la persona amata. Ci saranno dei segreti, infatti, che vorrete ancora tenere per voi.

Previsioni zodiacali di domani 13 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata piuttosto particolare. Cercherete di prendere le distanze dagli amici e dalla famiglia perché avrete bisogno di stare da soli per qualche ora. Questi momenti vi aiuteranno ad analizzare le azioni compiute in precedenza e i desideri per il futuro.

La vostra autostima vi aiuterà a guardare avanti.

Capricorno: non vedrete l'ora di dedicarvi all'esercizio fisico. Deciderete di provare a rimettervi in forma e a bruciare le calorie assunte di recente. Vi piacerà partecipare agli sport di squadra, ma non rifiuterete una passeggiata in solitudine o una corsa nel parco. Anche la dieta avrà un ruolo fondamentale.

Acquario: gli amici saranno molto felici di starvi accanto. Avrete tante idee divertenti in mente e, grazie alla vostra simpatia, riuscirete a coinvolgere tutti. Una persona molto speciale potrebbe iniziare a nutrire un certo interesse nei vostri confronti. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non farvi guidare dalla paura.

Pesci: vi concentrerete molto sulla vostra spiritualità. Darete molto peso ai valori e alla forza interiore. Fuggirete dai cattivi pensieri perché vi convincerete del potere negativo dell'ansia. Al contrario, preferirete esternare un carattere positivo e generoso. Gli amici gradiranno molto questo cambiamento.