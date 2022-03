L'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 marzo prevede una Venere affascinante per l'Acquario, particolarmente fortunato in amore, al contrario per il Leone continuano a esserci problemi di cuore e non solo. Piccole occasioni professionali in arrivo per i nativi del Cancro, ma nulla di più, mentre i Gemelli dovranno essere in grado di gestire le proprie finanze.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 14 al 20 marzo.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 marzo 2022 segno per segno

Ariete: non vi mancherà il fascino in questa settimana grazie a una bella Venere in sestile dal segno dell'Acquario.

I rapporti con il partner di conseguenza tenderanno a essere piacevoli, ciò nonostante attenzione nel weekend, quando la Luna si metterà contro di voi. Se siete single sarete un po’ sulle vostre, ma se davanti avete la persona giusta, vi scioglierete come neve al sole. Discreto il settore professionale, con risultati tutto sommato in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: non sarà una grande settimana per voi nativi del segno a causa di questa Venere contraria. Fino a martedì ci sarà anche la Luna contro di voi, dunque non mancheranno le tensioni con il partner. Meglio rimandare alcune discussioni a quando questo cielo sarà migliore, ad esempio tra mercoledì e giovedì. Se siete single concentratevi di più sui rapporti sociali e sui vostri impegni personali.

Settore professionale che invece continua a promettere bene grazie a Mercurio e Giove. Favoriti inoltre i progetti a lungo termine. Voto - 6️⃣

Gemelli: il periodo rimane favorevole in amore. Single oppure no, Venere non vi farà mancare nulla tra voi e il partner. Attenzione però tra mercoledì e giovedì, perché la Luna potrebbe farvi dire o fare qualcosa che non volete davvero.

Se siete single, se saprete coltivarlo, l'amore arriverà anche per voi. Per quanto riguarda il lavoro le cose sono cambiate, e dovrete essere in grado di gestire al meglio le vostre finanze. Voto - 7️⃣

Cancro: un quadro astrale stabile e che porta con sé piccole opportunità, soprattutto dal punto di vista professionale. Certo, si tratteranno soltanto di piccole opportunità, ma vi permetteranno comunque di fare importanti passi avanti.

In amore godrete di un'ottima intesa di coppia, che vi permetterà di andare avanti serenamente insieme al partner. Se siete single tenete aperto il vostro cuore, perché presto arriveranno momenti d'amore anche per voi. Voto - 8️⃣

Leone: quando le cose non vanno come volete, adottate un atteggiamento più restrittivo, e sarà proprio questo che farete durante la prossima settimana. Soprattutto al lavoro, tenderete a evitare gli sprechi, e concentrarvi per capire come risalire la china. Sul fronte sentimentale avrete la Luna favorevole fino a martedì, ma in ogni caso, non aspettatevi momenti da batticuore, anche voi cuori solitari. Per il momento, avete bisogno di stabilità nella vostra vita. Voto - 6️⃣

Vergine: la configurazione astrale rimane positiva per quanto riguarda i sentimenti.

Soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì saranno particolarmente fortunate per voi, in quanto la Luna si troverà nel vostro cielo. Single oppure no dunque, datevi da fare per vivere splendide emozioni. Ancora parecchie difficoltà sul posto di lavoro a portare avanti i vostri progetti, colpa di Mercurio che mette imprevisti qua e là. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale promettente. Il pianeta Venere rimarrà in trigono dal segno dell'Acquario, e non mancheranno bellissimi momenti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non rimandate un appuntamento romantico, non quando ne avrete l'occasione e con un cielo sereno come questo. Per quanto riguarda il lavoro state rallentando un po’, ma ancora riuscirete a svolgere correttamente i vostri incarichi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: provare sentimenti positivi quando la Luna e Venere si mettono contro di voi non sarà affatto facile. Ciò nonostante questo non vorrà dire che vivrete giornate poco stimolanti in amore. Soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, se l'amore dovesse bussare alla vostra porta, voi apritela. Settore professionale che per fortuna rimarrà positivo e stimolante per voi grazie ai tanti buoni risultati che state raggiungendo. Voto - 6️⃣

Sagittario: settimana nel complesso discreta per voi, anche se di po’ tanto in tanto ci sarà una Luna dispettosa contro di voi. Pazienza, in fondo ci saranno tante giornate valide per far valere le vostre emozioni. Single oppure no, sfruttate il lunedì, il martedì e il fine settimana per regalare qualche emozione in più alla vostra fiamma.

Poche novità in ambito professionale. Questo cielo non vi sarà di grande aiuto, ma per il momento, potreste organizzare il da farsi per le prossime giornate o settimane. Voto - 7️⃣

Capricorno: sicuramente è un periodo altalenante, ma proprio per questo non tutto è da buttare. In amore sfruttate la parte centrale della settimana per dare un po’ di brio alla vostra relazione di coppia. Attenzione invece nel fine settimana, quando la Luna sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro saprete come prendervi cura delle vostre mansioni, merito della buona posizione di Mercurio. Voto - 7️⃣

Acquario: la settimana che sta per arrivare partirà un po’ a rilento a causa della Luna opposta. Ciò nonostante saprete riprendervi alla grande a partire da mercoledì, quando questo cielo sarà nuovamente e completamente dalla vostra parte.

In amore, single oppure no, godrete spesso di belle emozioni, che tenderete a condividere con le persone che più amate. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove sarete sempre a vostro agio, e raggiungendo quasi sempre i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete abili e competenti sul posto di lavoro anche questa settimana. State dando il meglio di voi in questo periodo, cercando di massimizzare i risultati e mettendo anche da parte qualcosa. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione è sana, anche se a volte non sarete sempre così dolci verso il partner. Attenzione dunque alle giornate di mercoledì e giovedì. Se siete single a volte è sufficiente guardarsi attorno per vedere quanto amore c'è attorno a voi. Voto - 8️⃣